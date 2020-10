Pagelle Lazio-Borussia Dortmund 1-0 LIVE, voti Champions League 2020-2021: Immobile parte subito forte andando in gol!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

RISULTATO LIVE: 7′ LAZIO-BORUSSIA DORTMUND 1-0 (Immobile 6′)

Buonasera e benvenuti alla PAGELLE LIVE di Lazio-Borussia Dortmund, primo match del Gruppo F della Champions League 2020-2021. I biancocelesti di Simone Inzaghi ricevono allo Stadio Olimpico il Borussia Dortmund di Lucien Favre, in un match che promette spettacolo. Andiamo, quindi, a conoscere chi sta giocando bene, o male, nel match di stasera.

LE PAGELLE DI LAZIO-BORUSSIA DORTMUND

LAZIO (3-5-2)

Strakosha 6: risponde “presente” mettendo in angolo il colpo di testa di Piszczeck.

Patric 6:

Luiz Felipe 6:

Acerbi 6:

Marusic 6:

Milinkovic-Savic 6,5: inizio dominante a centrocampo del “Sergente”.

Leiva 6,5: chirurgico il pressing del brasiliano in questi primi minuti di gara.

Luis Alberto 6: lo spagnolo sta provando ad accendersi con le sue imbucate

Fares 6: prova ad arrembare già dalle prime battute del match.

Immobile 7: colpisce subito alla prima occasione! La Scarpa d’Oro alla prima occasione buona non sbaglia segnando il più classico dei gol dell’ex.

Correa 6,5: imbucata perfetta del “Tucu” per il suo capitano che non sbaglia.

All. Inzaghi

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2)

Hitz 6: si fa trovare pronto su un nuovo tentativo di Immobile respingendo a mani aperte

Piszczeck 6: una sua torsione aerea in zona offensiva rappresenta per ora la migliore occasione dei tedeschi.

Hummels 6,5: si rende autore di una preziosissima chiusura su un incontenibile Immobile

Delaney

Meunier 5: da un suo errore in uscita-palla nasce il gol del vantaggio biancoceleste.

Bellingham

Witsel

Guerreiro

Sancho 6: prova a proporsi a più riprese per sveltire la manovra degli ospiti.

Reus 5: al momento è un oggetto estraneo alla manovra dei gialloneri.

Haaland

All: Faivre

