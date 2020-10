Pagelle Dinamo Kiev-Juventus 0-0 LIVE, voti Champions League 2020-2021: Pirlo lascia Dybala in panchina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla PAGELLE LIVE di Dynamo Kiev-Juventus, primo match del Gruppo G della Champions League 2020-2021. I bianconeri di mister Andrea Pirlo sono in Ucraina con la formazione tipo a fare visita alla formazione di Mircea Lucescu, per un match delicatissimo e da non fallire. Andiamo, quindi, a conoscere chi sta giocando bene, o male, nel match di Kiev.

LE PAGELLE DI DYNAMO KIEV-JUVENTUS

DYNAMO KIEV (4-3-3)

Buschan 6 – Regala subito un brivido su angolo, ma chiude bene su Chiesa

Kedziora 6 – Il terzino polacco dovrà vedersela con diversi avversari pericolosi, saprà tenere duro sulla fascia?

Zabarnyi 6 – Classe 2002 ma personalità da vendere, occhio anche ai suoi lanci grazie a piedi davvero educati!

Mykolenko 6 – Ennesimo giovane della nidiana della Dynamo. Il terzino sinistro cercherà di farsi vedere anche in spinta e non solo in difesa, come suo solito

Karavaev 6 – Schierato a sorpresa, saprà farsi valere nella retroguardia ucraina?

Sydorchuk 6 – Il capitano è pronto a dare la solita sostanza davanti alla difesa

Shaparenko 6 – Polmoni e qualità in mezzo al campo, il centrocampo della Juventus se la dovrà vedere con questo elemento di sicuro affidamento

Buyalski 6 – Il ventisettenne centrocampista giocherà a sostegno del reparto avanzato, ma non farà mancare anche i suoi polmoni in mezzo al campo

De Pena 6 – Uruguaiano da prendere con le molle. Già 11 gol in due anni di Dynamo, attenzione alla sua qualità

Tsygankov 6 – Ala con il vizio del gol, la Juve dovrà fare moltissima attenzione con lui

Supryaga 6 – Il ventenne che il Bologna ha inseguito fino all’ultimo giorno di mercato è pronto a far paura anche alla Juventus. Un giovanissimo talento pronto a esplodere!

All: Lucescu 6 – Propone qualche novità rispetto a quello che ci si poteva attendere, aggiungendo un centrocampista e togliendo un fantasista. Pagherà come scelta?

JUVENTUS (3-4-1-2)

Szczesny 6 – Torna titolare dopo la panchina di Crotone. Il portiere polacco rischia subito grosso su una uscita innocua per una incomprensione con Rabiot e quasi perde palla

Danilo 6 – Il brasiliano gioca a sinistra nei tre di difesa ma deve anche spingere in fase offensiva, un compito non semplice ma che sta realizzando bene per il momento

Bonucci 6 – Dopo la brutta prova di sabato sera il difensore vuole torna a dominare la scena, non disdegnando anche il compito di impostare da dietro

Chiellini 6.5 – Il capitano va vicinissimo al gol al 13′ su azione di corner, con Buschan che buca clamorosamente e il centrale non riesce a ribadire in rete

Chiesa 6.5 – L’esterno vuole il riscatto dopo l’espulsione di sabato e parte con il piede giusto. Al 12′ spara di sinistro e Buschan deve superarsi per evitare il gol, quindi cerca di nuovo la via del gol dopo pochi minuti, ma in questa occasione la palla esce a lato.

Bentancur 6 – Dopo un inizio di stagione non scintillante, l’uruguaiano è pronto alla grande partita nel duo di centrocampo

Rabiot 6 – Il francese è pronto a dare la sua solita classe e forza fisica in mezzo al campo

Cuadrado 6 – Il colombiano sa sempre esaltarsi nei match europei e cercherà di creare la superiorità numerica come suo solito

Ramsey 6 – Il fantasista sta smistando bene i palloni in questo avvio e lancia in porta Chiesa

Kulusevski 6 – Lo svedese cerca conferme anche in Champions. L’esordio nella competizione europea lo esalterà o sederà?

Morata 6 – Cerca il bis dopo Crotone. L’ex Atletico Madrid appare in grande spolvero e sarà il riferimento offensivo al quale ruoterà attorno tutta la squadra

All: Pirlo 6 – Presenta la Juve che tutti ci aspettavamo, con Cuadrado ancora a destra, Chiesa a sinistra e Dybala in panchina

