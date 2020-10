Pagelle Inter-Borussia Moenchengladbach LIVE, Champions League 2020-2021

PAGELLE LIVE INTER-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH

INTER (3-4-1-2)

Handanovic 6: Non viene impegnato nelle prime battute dell’incontro, ma lo sloveno sarà chiamato come di consueto a rispondere presente in caso di necessità durante il match.

D’Ambrosio 6: Confermato come terzo sul centro-destra della difesa nerazzurra, si fa ammonire ingenuamente dopo un quarto d’ora per un intervento in ritardo abbastanza inutile. Prestazione comunque positiva sia in impostazione sia in marcatura.

De Vrij 6,5: Leader indiscusso della retroguardia lombarda, trascina i compagni di reparto con grande personalità nel tentativo di limitare la velocità degli attaccanti tedeschi anche grazie a degli ottimi anticipi.

Kolarov 6: Si profila per lui una partita di grande sofferenza contro la rapidità dei giocatori offensivi avversari, per il momento tiene egregiamente il campo senza sbavature.

Darmian 6,5: Chiamato in causa da Conte in extremis per sostituire Hakimi (risultato positivo al Covid) sulla fascia destra. Il terzino ex Parma si fa trovare pronto specialmente in fase offensiva con inserimenti e sovrapposizioni abbastanza efficaci.

Barella 6: Non perfetto dal punto di vista tecnico con un paio di appoggi sbagliati, la sua presenza in campo è comunque indispensabile per la sua aggressività nel pressing e nei contrasti.

Vidal 6,5: Qualità e quantità. Il centrocampista cileno è fondamentale negli equilibri dell’Inter di questo avvio di stagione, mettendo grande pressione ai portatori palla avversari e lanciando talvolta le ripartenze nerazzurre dopo aver recuperato palla.

Perisic 6: In costante proiezione offensiva sulla fascia sinistra specialmente nel primo quarto d’ora per pressare alto e per allargare le maglie della difesa avversaria. Meno appariscente di Darmian sull’altro fronte, il croato svolge un buon lavoro in copertura per aiutare Kolarov.

Eriksen 6: Conte torna a schierarlo dal primo minuto nel ruolo di trequartista dietro le due punte. Il fantasista danese all’inizio fa fatica ad accendersi rendendosi pericoloso solamente su calcio piazzato, poi però sale di colpi col passare dei minuti e comincia ad incidere maggiormente.

Lukaku 5,5: Punto di riferimento principale dell’attacco interista. Il belga è meno dominante del solito fisicamente contro Ginter ed Elvedi, perciò non riesce a rendersi utile con continuità in appoggio per combinare con Sanchez e per far salire il baricentro della squadra anche a causa di qualche errore di troppo.

Sanchez 6: Sostituisce Lautaro Martinez dal primo minuto nel ruolo di seconda punta alle spalle di Lukaku. Qualche giocata di qualità interessante subito in avvio, manca un po’ di freddezza in area di rigore quando si tratta di concludere l’azione ma è complessivamente il migliore dell’Inter là davanti stasera.

All. Conte 6: Comprensibile la scelta di lanciare Eriksen dal primo minuto in Europa. Buona prestazione corale nel primo tempo, considerando tra l’altro la pesantissima assenza di Hakimi causa Covid.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer 6; Lainer 6, Ginter 6.5, Elvedi 6.5, Bensebaini 5.5; Kramer 6, Neuhaus 6.5; Thuram 6, Embolo 5.5, Hofmann 6; Plea 6

