NASCAR Cup Series, nuovo rinvio in Texas. Appuntamento a domani

Dopo aver deciso di programmare una ripartenza per questa notte, la NASCAR si trova costretta a modificare i propri piani. Per la terza volta in poche ore gli organizzatori sono costretti a rimandare al giorno seguente l’AutoTrader EchoPark Automotive 500, il nome ufficiale della settima tappa dei NASCAR Playoffs.

Dopo l’abbondante pioggia di questi giorni, il catino di Fort Worth (Texas) resta impraticabile. Gli addetti ai lavori hanno lavorato senza sosta per asciugare il circuito, ma tutto è stato inutile. Appuntamento a domani alle 20.00 italiane nella speranza di riprendere una corsa che si è fermata dopo 52 passaggi.

Foto: LaPresse