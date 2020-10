MotoGP, Joan Mir: “Che fatica! Non ho il giusto feeling, domani non penso che potrò salire sul podio”

Joan Mir è abituato a realizzare grandi rimonte in questa stagione del Mondiale MotoGP 2020, ma ogni tanto gradirebbe partire un po’ più avanti nella griglia di una gara. Domani, invece, sarà costretto a scattare dalla quattordicesima posizione nel Gran Premio di Francia, con la consapevolezza che, ancora una volta, dovrà superarsi per arrivare ancora sul podio.

Lo spagnolo conferma come la giornata odierna a Le Mans sia stata complicata per la sua Suzuki: “Oggi è stato un sabato difficile – ammette a Marca – Ho sofferto molto con la mia moto e non ho mai avuto il giusto feeling. Tutto sembrava complicato. Sono migliorato, ma non abbastanza. Ora devo pensare alla gara e proverò a migliorare le mie sensazioni se vorrò completare un’altra rimonta”.

Loading...

Loading...

L’ex campione del mondo della Moto3. prosegue nella sua analisi. “Abbiamo sofferto per colpa della gomma anteriore fredda, ma ci stiamo lavorando. Perdo molto nel primo settore, il fatto è che se forzo perdo l’anteriore. Solo in quel tratto perdo mezzo secondo. Nel resto no, effettivamente sono veloce. Vediamo se riusciremo a trovare una soluzione per limitare i danni nel T1″.

Sarà in arrivo l’ennesima rimonta quindi? “Non penso di poter agguantare il podio domani, non ho le sensazioni delle uscite precedenti. Normalmente ho ritmo, ma qui a Le Mans proprio non vado. Non escludo nulla, certo, le cose possono cambiare in fretta, ma non penso che potrò rivoluzionare la situazione. Pressione? No, non soffro da questo punto di vista. Anzi, quando c’è mi esalto”.

Foto: Razak Latif / Shutterstock.com