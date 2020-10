LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: Roglic batte Carapaz in salita! Battaglia spettacolare per la roja

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.24 Primoz Roglic vince sull’Alto de Moncalvillo staccando Richard Carapaz al termine di un duello stupendo. La nostra DIRETTA LIVE finisce qua, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani!

17.22 La top-20 odierna

01 Primoz Roglic Team Jumbo – Visma 04:07:08

02 Richard Carapaz INEOS Grenadiers + 13

03 Daniel Martin Israel Start-Up Nation + 19

04 Aleksander Vlasov Astana Pro Team + 25

05 Hugh Carthy EF Pro Cycling + 33

06 Wout Poels Bahrain-McLaren + 35

07 Enric Mas Movistar Team + 54

08 Sepp Kuss Team Jumbo – Visma + 54

09 Esteban Chaves Mitchelton-Scott + 01:33

10 Clément Champoussin AG2R La Mondiale + 01:37

11 Alejandro Valverde Movistar Team + 01:39

12 Mikel Nieve Mitchelton-Scott + 01:39

13 George Bennett Team Jumbo – Visma + 01:49

14 Guillaume Martin Cofidis + 02:05

15 David De La Cruz UAE Team Emirates + 02:05

16 Marc Soler Movistar Team + 02:05

17 Felix Großschartner Bora – Hansgrohe + 02:05

18 David Gaudu Groupama-FDJ + 02:35

19 Sergio Henao UAE Team Emirates + 02:56

20 Michael Woods EF Pro Cycling + 03:23

17.20 Ora Roglic si trova a soli 13″ da Carapaz in classifica generale.

17.18 Volano anche distacchi abbastanza grossi oggi.

17.17 Perde 15″ Carapaz che salva la maglia roja, terzo Daniel Martin.

17.16 Si pianta ora Carapaz e Roglic va a vincere in solitaria. Che numero!

17.16 Venti metri tra Roglic e Carapaz che prova a rientrare.

17.15 Duello a colpi di scatti, riparte Roglic!

17.15 Carapaz ce la fa chiudere su Roglic, saltato Vlasov.

17.14 ROGLIC! Una fucilata dello sloveno, fatica anche Carapaz a chiudere.

17.13 Anche Poels, Kuss e Mas si sono riavvicinati.

17.12 Si fermano ora i primi due e anche Vlasov e Martin, oltre a Carthy, rientrano. Cinque al comando e parte Vlasov!

17.11 Hugh Carthy è l’unico che potrebbe rientrare sui primi due, gli altri sono già lontani.

17.10 Roglic e Carapaz soli in testa.

17.09 Carapaz parte fortissimo con Roglic a ruota. Si staccano tutti gli altri.

17.09 Va a chiudere Carapaz. E scatta Kuss!

17.09 Carapaz ora fa il ritmo nel suo quintetto per chiudere su Carthy che ha Kuss sempre a ruota.

17.08 Carapaz, Roglic e Mas tornano su Vlasov e Martin. Si stacca Poels.

17.07 Attacca Martin con Vlasov a ruota. Fatica Chaves

17.06 Forza Carthy con Kuss a ruota. Prova a chiudere Carapaz.

17.05 In testa Carthy, Woods, Carapaz, Roglic, Kuss, Daniel Martin, Mas, Vlasov, Chaves e Poels.

17.04 Si stacca anche Soler.

17.03 Restano in 13 nel gruppo maglia roja. Si staccano Valverde e Grossschartner.

17.02 Si stacca De la Cruz intanto.

17.01 Forza Michael Woods con Hugh Carhty a ruota.

16.59 Circa venti corridori nel gruppo maglia rossa, 5,3 km al traguardo.

16.58 Chiude Gesink su Valverde.

16.58 Arrivano gli uomini della Jumbo-Visma a tirare. Valverde ha preso venti metri.

16.57 Parte Valverde! La Ineos prva a chiudere.

16.54 Ripresi ora anche gli ultimi due fuggitivi. Tira la Movistar.

16.53 Inizia l’Alto de Moncalvillo!

16.50 Ripresi tutti i fuggitivi tranne Dewulf e Dyball che provano a resistere ancora. -10 al traguardo.

16.47 11 chilometri all’arrivo, siamo ai piedi della salita finale.

16.44 Onore ai fuggitivi che ancora non si sono arresi e tengono il gruppo a 15″ da diversi chilometri ormai.

16.42 14,5 chilometri al traguardo.

16.39 Mancano otto chilometri all’inizio della salita.

16.36 Sempre la Movistar in testa al gruppo

16.33 40 chilometri all’arrivo.

16.30 Mancano meno di quindici chilometri all’inizio dell’Alto de Moncalvillo

16.27 26 chilometri all’arrivo.

16.24 L’Alto de Moncalvillo, ultima erta odierna, fu affrontato per la prima volta in assoluto alla Vuelta a la Rioja 1994. In quell’occasione a trionfare fu il compianto José Maria Jimenez, il quale è stato anche il primo a vincere sull’Angliru, salita che sarà arrivo di tappa domenica.

16.21 Il gruppo della maglia rossa si è ricompattato.

16.19 Il gruppo della maglia rossa, tirato dalla Movistar, si trova a 1’10” dai fuggitivi.

16.15 Il gruppo si è fratturato in discesa sotto l’impulso della Movistar.

16.13 Intanto ricordiamo i nomi dei sette battistrada: Julien Simon (Total Direct Energie), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Benjamin Dyball (NTT Pro Cycling), Angel Madrazo (Burgos-BH), Rui Costa (UAE Emirates), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Stan Dewulf (Lotto Soudal).

16.10 Grandissima andatura del gruppo lanciatissimo in discesa!

16.07 Ecco i passaggi al GPM:

1. Rémi Cavagna (Deceuninck Quick Step), 5 pts

2. Julien Simon (Total Direct Energie), 3 pts

3. Robert Stannard (Mitchelton Scott), 1 pt

16.04 2’47” il distacco tra la fuga e il gruppo allo scollinamento sul Puerto de La Rasa.

16.01 Siamo in prossimità dello scollinamento.

15.58 Oramai Jhojan Garcia (Caja Rural-Seguros RGA) sta per essere ripreso dal gruppo.

15.54 Il distacco tra i battistrada e i fuggitivi è già sceso a 3’10” con Imanol Erviti e Carlos Verona al comando del gruppo per il Team Movistar.

15.51 Ci troviamo a 54 km dal traguardo. Sotto il forcing della Movistar il vantaggio dei fuggitivi è sceso a 3’35”, mentre Garcia ha meno di un minuto di vantaggio sul plotone.

15.48 Siamo a 5 km dalla vetta del Puerto de La Rasa e diversi corridori stanno già perdendo contatto dalla coda del gruppo dei big.

15.44 Il gruppo ha imboccato la salita con un ritardo di 5’08 ”. La Movistar si sposta immediatamente nelle prime posizioni, mentre Jhojan Garcia (Caja Rural-Seguros RGA) sta inseguendo i fuggitivi da solo dopo che Hector Saez lo ha aiutato ad evadere dal gruppo. Adesso è a 2’40 ” dai battistrada.

15.41 Intanto risale in testa al gruppo anche la Movistar di Enric Mas, Marc Soler e Alejandro Valverde.

15.38 Passaggi al traguardo volante:

1. Stan Dewulf (Lotto Soudal), 4 pts / 3”

2. Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step), 2 pts / 2”

3. Rui Costa (UAE Team Emirates), 1 pt / 1”

15.34 Siamo allo sprint intermedio di Jalón de Cameros.

15.30 Il duo della Caja Rural ha già guadagnato circa 50″ sul gruppo.

15.26 E sono Jhojan Garcia ed Hector Saez.

15.23 Allungo da parte di due uomini della Caja-Rural!!!

15.19 Ecco la situazione in corsa:

🏁 – 75 km | Etapa 8 – Stage 8 | #LaVuelta20 🇪🇸 Los 7 escapados mantienen su ventaja cerca de los 4 minutos

🇬🇧 The breakaway holds a 4-minute lead over the peloton 📸: @charlylopezph 👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/u60YYxwis5 — La Vuelta (@lavuelta) October 28, 2020



15.15 70 km al traguardo e 4’10” tra i sette battistrada e il gruppo guidato in discesa dalla Ineos Grenadiers.

15.12 Gli attaccanti hanno mantenuto una velocità media di 43,7 km / h nelle prime due ore di tappa. Ma adesso il loro vantaggio è sceso a 4’25”.

15.08 Grandissima andatura in testa al gruppo da parte di Chris Froome.

15.04 La prima salita di giornata, il Puerto de La Rasa, è un GPM di seconda categoria per 9,8 chilometri al 5,3%.

15.00 Il vantaggio della fuga ha raggiunto i 5′.

14.56 Pian piano i fuggitivi e il gruppo stanno iniziando a salire verso il traguardo volante di giornata.

14.52 Ineos Grenadiers controlla il gap dai fuggitivi che hanno 4’40” di vantaggio. L’EF Pro Cycling di Hugh Carthy è proprio dietro allo squadrone britannico.

14.48 Gruppo maglia rossa allungatissimo.

14.44 Intanto ricordiamo i ritiri di Michal Golas (Ineos Grenadiers), Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), e Matteo Moschetti (Trek-Segafredo). Sottolineiamo il fatto che ieri il milanese è arrivato fuori tempo massimo.

14.40 Sale a 4’45” il vantaggio dei fuggitivi.

14.37 98 km al traguardo.

14.33 Ricordiamo i nomi dei sette battistrada: Julien Simon (Total Direct Energie), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Benjamin Dyball (NTT Pro Cycling), Angel Madrazo (Burgos-BH), Rui Costa (UAE Emirates), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Stan Dewulf (Lotto Soudal).

14.30 Avanza sempre di più la fuga, il cui vantaggio è salito a 4’30”.

14.26 Ritardo di 4′ per il gruppo.

14.23 Immagini dalla corsa:

🏁 Km 50 | Etapa 8 – Stage 8 | #LaVuelta20 🇪🇸 La escapada se ha consolidado y ya tiene más de 4 minutos de ventaja

🇬🇧 The gap of the breakaway increases to 4 minutes 📸: @charlylopezph 👉https://t.co/zqaO4Bw62K pic.twitter.com/jXCwVZDX0K — La Vuelta (@lavuelta) October 28, 2020

14.19 45,2 km/h la media della prima ora.

14.12 Continua a guadagnare la fuga: gap oltre i 4′.

14.06 Cambio di bici per Rui Costa che rientra senza problemi sulla fuga.

14.04 Mancano 120 chilometri all’arrivo.

13.58 Margine dei fuggitivi superiore ai tre minuti.

13.50 A guidare l’inseguimento la INEOS Grenadiers.

13.47 I sette hanno guadagnato 2′ sul gruppo.

13.43 Va ad agganciarsi ai fuggitivi anche Julien Simon (Total Direct Energie).

13.40 Si avvantaggiano in sei: Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Benjamin Dyball (NTT Pro Cycling), Angel Madrazo (Burgos-BH), Rui Costa (UAE Emirates), Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Stan Dewulf (Lotto Soudal).

13.34 Raggiunti anche loro.

13.32 Ora si avvantaggia un drappello di cinque uomini.

13.30 Percorsi 20 chilometri.

13.27 Velocità in ogni caso altissima, in tanti vogliono andare in fuga.

13.24 Gruppo ancora compatto dopo 14 chilometri di gara.

13.18 Davanti al momento troviamo Callum Scotson (Mitchelton-Scott) e Jesus Ezquerra (Burgos-BH).

13.15 Subito tanti scatti, ma il gruppo reagisce.

13.09 C’è stato qualche problema tecnico per un paio di corridori, ora inizia la marcia del gruppo.

13.03 Partita ufficialmente questa ottava frazione.

12.59 Altro ritiro:

Unfortunately @golasmichal has had to return home to Poland for family reasons and won't take the start today at La Vuelta. We'll miss you, Michal, but family comes first. pic.twitter.com/Y3DWBFa3ak — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 28, 2020

12.56 Partenza ufficiale prevista alle 13.03.

12.53 Partita la carovana, ora breve tratto di trasferimento.

12.50 La Maglia Rossa nella zona di partenza:

12.47 Oltre al già citato Tom Dumoulin, altro ritiro importante. Quello di Kenny Elissonde, francese della Trek-Segafredo.

12.45 Oggi in programma l’ottava tappa della Vuelta a España 2020. Logroño-Alto de Moncalvillo, 164 chilometri, due sole ascese, ma un finale da brividi, per una giornata che potrebbe cambiare inesorabilmente le sorti della grande corsa a tappe iberica.

12.43 Buongiorno e ben ritrovati con la nostra diretta della Vuelta a España 2020.

TOM DUMOULIN ANNUNCIA IL RITIRO

10.55 Tom Dumoulin ha annunciato su Twitter il proprio ritiro dalla competizione: “Abbiamo deciso che lascerò la Vuelta. Io ed il nostro staff tecnico pensiamo che sia la scelta migliore quella di scendere dalla bici. Alla partenza della Vuelta mi sentivo già stanco e quella sensazione è rimasta. Non ha senso per me continuare, perché potrei mettere a rischio la prossima stagione. Non è bello lasciare la Vuelta, ma questa è la scelta giusta. Su questo possiamo essere tutti d’accordo. Con Primoz Roglic siamo in buona posizione in classifica generale. Si spera che la squadra possa portare a casa la vittoria“.

La presentazione della tappa odierna – La cronaca della settima tappa – Le pagelle della settima tappa – La classifica attuale

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’ottava tappa della Vuelta a España 2020. Logroño-Alto de Moncalvillo, 164 chilometri, due sole ascese, ma un finale da brividi, per una giornata che potrebbe cambiare inesorabilmente le sorti della grande corsa a tappe iberica.

La prima parte, prevalentemente pianeggiante, si svolgerà tra i vigneti di Logroño. La salita del Puerto de La Rasa, di seconda categoria per 9,8 chilometri al 5,3%, stancherà notevolmente i corridori. Il finale, senza precedenti, sarà sull’Alto de Moncalvillo, un’ascesa di prima categoria, imponente, impegnativa e molto più dura di quanto sembri nei suoi 8,3 chilometri con pendenze medie tra l’8 e il 9%, con i tre chilometri conclusivi tra il 13-15%. Sarà veramente una frazione cruciale in ottica classifica generale.

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), in maglia rossa, ha convinto molto nella prima settimana di questa Vuelta, restando sempre guardingo. Il vincitore del Giro d’Italia 2019 ha tutte le carte in regola per potere dire la sua e rafforzare il suo primato. Contestualmente però, bisognerà capire quali sono le vere ambizioni del britannico Hugh Carthy (EF Pro Cycling), che è secondo a soli 18”, e dell’irlandese Dan Martin (Israel Start-Up Nation), terzo a 20”. Ovviamente c’è anche Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Lo sloveno aveva impressionato nelle prime tre tappe, aveva vinto la frazione d’apertura e aveva indossato la maglia rossa, ma domenica si è staccato. Adesso è quarto a 30” da Carapaz e dovrà rispondere subito se vuole davvero puntare alla doppietta. Abbiamo dunque la Movistar con ben tre uomini nella top ten: Enric Mas, Marc Soler e Alejandro Valverde. Ma chi è il vero capitano?

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’ottava tappa della Vuelta 2020 dalle ore 12.45. Buon divertimento!

Foto: Lapresse