LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita sull’Alto de la Farrapona. Durissimo!

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa della Vuelta a España 2020, la Villaviciosa-Alto de La Farrapona di 170 chilometri. Nel menù ci sono ben cinque GPM di cui quattro di prima categoria e gli ultimi tre, durissimi, da affrontare in rapida successione. A comporre questo temibile tridente sono, nell’ordine, l’Alto de la Cobertoria (9,8 chilometri al 9%), il Puerto de San Lorenzo (10 chilometri all’8,6%) e il già citato Alto de la Farrapona (16,5 chilometri al 6,2% di cui gli ultimi sei costantemente sopra l’8% e sovente in doppia cifra).

La Vuelta è arrivata qua in cima già due volte negli ultimi dieci anni. La prima nel 2011, quando a imporsi, grazie a una fuga da lontano, fu l’Estone Rein Taaramae. Quel dì, inoltre, Juan José Cobo Acebo attaccò e staccò la coppia Sky composta da Chris Froome e dell’allora maglia roja Bradley Wiggins. Il giorno seguente, sulle arcigne rampe dell’Angliru, che chiudevano una due giorni pressoché identica a quella che affronteranno i corridori in questo weekend, il Bisonte diede la spallata decisiva ai due britannici. L’Alto de la Farrapona, in seguito, tornò nel 2014 e fu nuovamente indigesto a Chris Froome. Il vincitore di quattro Tour scattò nel finale, ma un Alberto Contador che vestiva il simbolo del primato rispose presente e, in seguito, se lo levò di ruota all’inizio dell’ultimo chilometro.



Per il successo odierno i grandi favoriti sono la maglia roja Primoz Roglic e il suo principale avversario in classifica generale Richard Carapaz. I due sono attesi a una nuova battaglia dopo quella che li ha visti protagonisti sull’Alto del Moncalvillo. Non vanno sottovalutati, ad ogni modo, altri corridori in grande forma come Daniel Martin, Hugh Carthy, Alexander Vlasov e un reddivivo Wout Poels. L’appuntamento con l’inizio della nostra DIRETTA LIVE è alle ore 12.00, mi raccomando: non mancate!

Foto: Lapresse