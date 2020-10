LIVE Vuelta a España 2020, Irun-Arrate Eibar in DIRETTA: subito un arrivo in salita! Roglic in pole per la maglia rossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della tappa – Gli italiani alla Vuelta a España 2020 – I favoriti alla vittoria finale

Buongiorno e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE alla prima attesissima tappa della Vuelta a España 2020 da Irun ad Arrate di 173 km. Subito un arrivo in salita per la corsa in terra iberica. L’Alto de Arrate sarà il terreno per ideale per gli uomini di classifica per darsi battaglia anche se, ovviamente, siamo all’esordio della Vuelta.

Dopo una prima parte abbastanza semplice, il primo GPM di giornata, il Puerto de Udana, ascesa di terza categoria, 6 km al 2,3% di media, dopo lo scollinamento e la seguente discesa il gruppo affronterà l’Alto de Campezar 6,7 km al 4,1%. A circa 24 km dal traguardo ancora un GPM di terza categoria ovvero l’Alto de Elgeta 6,2 km al 5,2% di pendenza media che sarà il giusto antipasto per l’Alto de Arrate, ascesa di prima categoria lunga 5,5 km con una pendenza media del 7.7% e punte che toccano il 13%. Lo scollinamento a circa 2,5 km dal traguardo seguita da una discesa che porterà i ciclisti alle ultime centinaia di metri.

Subito una tappa impegnative che disegnerà una classifica generale ben definita. Primoz Roglic dopo la cocente delusione per la beffa subita al Tour de France parte come il grande favorito non solo di giornata, con l’obiettivo di bissare il trionfo dell’anno passato. La Jumbo-Visma potrà contare anche su un’altra punta di tratta di Tom Dumoulin. Grande attesa anche per il vincitore del Giro d’Italia 2019 Richard Carapaz e Chris Froome all’ultimo grande giro con la maglia del Team Ineos. Torna alle corse anche Thibaut Pinot tanto per cambiare sfortunato alla Grande Boucle. L’Astana punterà su Alexander Vlasov mentre non va sottovalutato l’eterno Alejandro Valverde. In casa Italia l’unico che potrebbe cercare di tenere le ruote dei big è Davide Formolo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Vuelta a España 2020 dalle ore 11.00: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti per non perdervi davvero nulla. Buon divertimento!

