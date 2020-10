LIVE Vuelta a España 2020, Huesca-Sabinanigo in DIRETTA: frazione mossa, possibili attacchi da lontano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della quinta tappa della Vuelta a España 2020: si partirà da Huesca con arrivo a Sabiñanigo per un totale di 184,4 chilometri. La frazione di ieri ha visto il successo in volata dell’irlandese Sam Bennett che si è imposto con una grande azione di rimonta ai danni del belga Jasper Philipsen. Sul podio poi l’italiano Jakub Mareczko, autore di una prestazione di tutto rispetto.

Dopo la prima volata della corsa, la Vuelta torna con un tracciato movimentato. Quella odierna è una tappa con cui potrebbe trovare spazio una fuga: tre Gran Premi della Montagna negli ultimi 70 chilometri di gara rischiano di far desistere il plotone e lasciare campo libero ad eventuali attaccanti. In ogni caso questa dura successione di salite ridurrà certamente il numero dei componenti in gruppo e ciò porterebbe ad un altro possibile scenario, vale a dire una volata a ranghi ridotti.

Il favorito su un tracciato del genere è probabilmente il belga Tim Wellens (Lotto Soudal), con una menzione speciale anche per gli spagnoli Alex Aranburu e Luis Leon Sanchez, entrambi in forze all’Astana. Un altro spagnolo da tenere d’occhio è senza dubbio Alejandro Valverde (Movistar), possibile outsider così come il portoghese Alberto Rui Costa (UAE Emirates) e il danese Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling). Per i colori azzurri le speranze sono principalmente riposte in Andrea Bagioli, giovane talento della Deceuninck-Quick Step.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta frazione della Vuelta a España 2020, con aggiornamenti costanti per non perdervi davvero nulla. La tappa partirà alle ore 12:54: buon divertimento!

Foto: Lapresse