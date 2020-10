LIVE Virtus Bologna-Reggio Emilia in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Reggio Emilia, incontro valevole per la quarta giornata della Serie A. In campo un derby emiliano tra due squadre che arrivano all’appuntamento dopo due pesanti ko casalinghi.

La Virtus Bologna ha perso il primo match stagionale in campionato contro la Vanoli Cremona al termine di un match dove i ragazzi di Sasha Djordjevic hanno concesso troppo per tre quarti di partita ai lombardi e, nel finale, non sono riusciti a concretizzare la rimonta. Un passo falso che stona di fronte a un avvio di stagione che vede i bolognesi aver raggiunto la finale di Supercoppa, essere a pieni punti in EuroCup e, comunque, un campionato iniziato con due vittorie. Per le V Nere, dunque, l’occasione in casa di riprendere la strada vincente.

Dopo le belle prestazioni in Supercoppa è stato, invece, più difficile l’avvio di campionato per Reggio Emilia. I ragazzi di Antimo Martino hanno esordito con un netto ko casalingo contro l’armata dell’Olimpia Milano, poi si sono risollevati battendo in trasferta Trento, ma nell’ultima giornata, come detto, è arrivato un nuovo ko per mano di Brindisi tra le mura domestiche. Reggio Emilia che ha pagato la rotazione obbligatoria, ma che punta ad avere in Kyzlink, Bostic, Taylor e Candi le armi per provare a mettere in difficoltà Milos Teodosic e compagni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Reggio Emilia, valevole per la quarta giornata della Serie A, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 17.00!

