LIVE Virtus Bologna-Monaco, EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match

Loading...

Loading...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Monaco, match valido per la quarta giornata dell’EuroCup 2020-2021 di basket.

La partita di stasera metterà di fronte due delle quattro squadre ancora imbattute in questa prima fase della competizione e sarà uno spareggio per il primato momentaneo nel gruppo C. Le V Nere, a dispetto delle difficoltà incontrate in campionato (due sorprendenti sconfitte consecutive contro Cremona e Reggio Emilia), in EuroCup hanno fatto percorso netto: vittorie esterne sui campi di Lietkabelis e Andorra e, nel mezzo, successo casalingo contro il Lokomotiv Kuban. Molto bene fin qui anche la squadra del Principato, che nelle ultime due partite ha travolto Lietkabelis e Antwerp Giants. Si preannuncia interessantissimo il confronto tra due delle migliori guardie della manifestazione: Milos Teodosic e Dee Bost. Sarà la quinta volta che Virtus Bologna e Monaco si affronteranno: i due precedenti della scorsa stagione hanno sorriso ai bianconeri, che si sono imposti per 77-75 tra le mura amiche e per 72-81 in trasferta.

La palla a due del match tra Virtus Bologna e Monaco è programmata per le ore 21.00. OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale con aggiornamenti in tempo reale. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo