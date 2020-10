LIVE Trevisan-Bertens, Roland Garros 2020 in DIRETTA: ottavo di finale senza nulla da perdere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI TREVISAN-BERTENS

Trevisan-Giorgi – Trevisan-Gauff – Trevisan-Sakkari

Loading...

Loading...

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale del Roland Garros 2020 che mette di fronte Martina Trevisan e l’olandese Kiki Bertens, numero 5 del seeding e 8 del mondo.

La toscana, dopo aver superato le qualfiicazioni perdendo solo un set nel primo turno con l’americana Sachia Vickery, ha sconfitto Camila Giorgi nel derby per 7-5 3-0 e ritiro della marchigiana, per poi arrivare a questo punto del torneo eliminando l’altra statunitense (e prodigio del tennis mondiale) Cori “Coco” Gauff in tre set e, sempre allo stesso modo e in rimonta (con due match point annullati) ha estromesso la greca Maria Sakkari in un intenso incontro di terzo turno.

Per contro, l’olandese ha sconfitto al primo turno in rimonta l’ucraina Katarina Zavatska, in un chiacchieratissimo secondo turno ha eliminato Sara Errani per 9-7 al terzo set e, infine, ha facilmente disposto della ceca Katerina Siniakova prima di giungere per la terza volta in carriera agli ottavi al Roland Garros e per la quinta, in generale, in un torneo dello Slam, in cui vanta la semifinale del 2016 a Parigi e i quarti del 2018 a Wimbledon.

Uno solo il precedente tra le due giocatrici, disputato a Charleston un anno e mezzo fa e vinto in maniera nettissima dall’olandese per 6-2 6-1: si trattava di un primo turno sulla terra verde, superficie che trova casa ormai soltanto in questo che è tra i più caratteristici tornei del circuito WTA. Trevisan giocherà per la prima volta sul Court Suzanne Lenglen, a differenza di Bertens che già ne conosce bene i meandri: un altro fattore che potrebbe entrare in gioco tra i tanti.

Il match tra Martina Trevisan e Kiki Bertens inizierà alle ore 11:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Rob Prange / Spain DPPI / DPPI LivePhotoSport