LIVE Swiatek-Kenin, Finale Roland Garros 2020 in DIRETTA: americana favorita, ma la polacca sogna l’impresa

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match tra la polacca Iga Swiatek e la statunitense Sofia Kenin, valido per la finale femminile del Roland Garros 2020. Sul Court Philippe Chatrier la tennista europea vuole continuare a stupire al cospetto della testa di serie numero 4.

Iga Swiatek, che ha posto fine al torneo della numero uno del seeding, la romena Simona Halep, nei quarti ha eliminato l’ultima azzurra in tabellone, Martina Trevisan, che da qualificata si era spinta fino alle ultime otto del torneo, entrando così tra le prime 100 al mondo.

Oggi la polacca, nell’ atto, si troverà di fronte un’altra testa di serie, la statunitense Sofia Kenin, che arriva dalla bella vittoria contro la boema Petra Kvitova. La polacca vuole fare la storia al cospetto della nordamericana vincendo la finale, che scatterà non prima delle ore 15.00.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra la polacca Iga Swiatek e la statunitense Sofia Kenin, valido per la finale femminile del Roland Garros 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle ore 15.00. Buon divertimento!

