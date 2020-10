LIVE Superbike, GP Francia 2020 in DIRETTA: Jonathan Rea vince la superpole race! Scott Redding chiude quarto. Alle 14.00 la gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA SUPERPOLE RACE

11.23 La classifica finale della superpole race.

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’47.584 272 272

2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 2.387 +2.387 1’47.862 272 272

3 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 3.206 +0.819 1’47.750 274 279

4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 3.348 +0.142 1’47.602 280 280

5 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 7.042 +3.694 1’48.036 265 265

6 76 BAZ Loris Yamaha YZF R1 8.555 +1.513 1’48.144 270 270

7 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 11.164 +2.609 1’48.224 253 265

8 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 12.628 +1.464 1’48.569 264 273

9 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 19.836 +7.208 1’49.107 270 270

10 36 MERCADO Leandro Ducati Panigale V4 R 20.341 +0.505 1’48.832 262 268

11 91 HASLAM Leon Honda CBR1000RR-R 20.455 +0.114 1’49.034 270 270

12 12 FORES Xavi Kawasaki ZX-10RR 26.570 +6.115 1’49.377 274 274

13 20 BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 27.360 +0.790 1’49.613 266 270

14 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000RR-R 29.826 +2.466 1’49.869 264 267

15 50 LAVERTY Eugene BMW S1000 RR 31.213 +1.387 1’49.766 257 257

16 53 DEBISE Valentin Kawasaki ZX-10RR 32.239 +1.026 1’50.152 254 254

17 97 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 41.527 +9.288 1’50.886 246 247

18 34 PINSACH Xavier Kawasaki ZX-10RR 50.504 +8.977 1’52.119 253 259

19 13 TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR-R 57.837 +7.333 1’53.169 261 261

20 66 SYKES Tom BMW S1000 RR 1 LAP 1 LAP 1’49.383 262 262

RT 64 CARICASULO Federico Yamaha YZF R1 1’49.976 262 262

11.20 Jonathan Rea vince la superpole race!!! Il britannico ha dominato la scena. Alex Lowes chiude al secondo posto e completa una splendida doppietta per Kawasaki.

-1 CHE LOTTA TRA Van der Mark e Scott Redding!!! I due si scambiano la posizione nell’ultimo giro fino al traguardo!! L’olandese beffa l’inglese nelle curve finali e strappa a Redding il terzo posto.

-1 Attacco disperato di Redding alla curva dell’Adelaide!!!

-2 Redding cerca in tutti i modi di beffare l’olandese ad un giro dalla fine.

-3 Rea conclude un nuovo giro al comando davanti a Lowes e Van der Mark che viene attaccato da Scott Redding.

-4 Sorpasso al limite per Davies! Il britannico infila Baz e si piazza al quinto posto.

-5 Scivolata per il nostro Federico Caricasulo. Non ci sono conseguenze per lui.

-6 Redding cerca il terzo posto. Il britannico di casa Ducati prova ad infilare Van Der Mark.

-7 Lowes guadagna un decimo a Rea, ma non dovrebbe attaccare il proprio compagno di squadra che è ad un passo dal Mondiale.

-7 Giro veloce per Jonathan Rea. Il britannico è l’unico in pista a scendere sotto il muro del minuto e 49.

-8 La classifica dei tempi aggiornata

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’47.913 1’47.913 268 268

2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 0.677 +0.677 1’48.237 1’48.237 257 262

3 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1.567 +0.890 1’48.588 1’48.588 262 264

4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 3.209 +1.642 1’48.672 1’48.672 266 266

5 76 BAZ Loris Yamaha YZF R1 3.937 +0.728 1’48.570 1’48.570 267 267

6 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 4.416 +0.479 1’49.282 1’49.282 254 254

7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 5.169 +0.753 1’48.876 1’48.876 264 264

8 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 5.807 +0.638 1’49.832 1’49.824 249 249

9 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 7.872 +2.065 1’50.295 1’50.295 266 266

10 66 SYKES Tom BMW S1000 RR 8.884 +1.012 1’51.527 1’51.527 243 247

11 91 HASLAM Leon Honda CBR1000RR-R 9.095 +0.211 1’50.039 1’50.039 257 257

12 36 MERCADO Leandro Ducati Panigale V4 R 9.812 +0.717 1’50.419 1’50.419 250 250

13 50 LAVERTY Eugene BMW S1000 RR 10.273 +0.461 1’51.545 1’51.370 240 250

14 12 FORES Xavi Kawasaki ZX-10RR 10.708 +0.435 1’51.452 1’51.365 251 251

15 64 CARICASULO Federico Yamaha YZF R1 10.823 +0.115 1’51.191 1’51.191 244 244

16 20 BARRIER Sylvain Ducati Panigale V4 R 11.597 +0.774 1’50.531 1’50.531 254 254

17 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000RR-R 12.615 +1.018 1’50.851 1’50.851 251 251

18 53 DEBISE Valentin Kawasaki ZX-10RR 13.152 +0.537 1’51.090 1’51.090 252 252

19 97 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 1’53.829 242 242

20 34 PINSACH Xavier Kawasaki ZX-10RR 1’53.618 246 246

21 13 TAKAHASHI Takumi Honda CBR1000RR-R 1’54.254 250 250

-9 Rea ìnizia un nuovo giro con 4 decimi di vantaggio su Lowes. Van der Mark è al momento terzo con la prima delle Yamaha.

-9 Redding beffa Baz all’ultimo settore e si prende il quarto posto. Le due Kawasaki cercano la fuga.

-10 INCREDIBILE SPUNTO PER REA! Il leader del Mondiale strappa alle BMW la leadership della corsa con un bellissimo sorpasso all’esterno in T3. Rea, terzo sulla griglia, è al comando davanti ad Alex Lowes che da 4° sale 2°

11.00 Semaforo verde!

10.59 I piloti affrontano la seconda parte del circuito e si preparano per la penultima superpole race del Mondiale. Ricordiamo infatti che, dopo la tappa francese, il campionato si chiuderà in Portogallo all’Estoril.

10.58 Scatta il giro di formazione. Sono 10 i giri previsti per questa superpole race.

10.57 Siamo pronti per il giro di formazione. BMW al comando con l’irlandese Laverty che scatta dalla pole davanti a Skyes e Rea.

10.55 Piove a Magny-Cours. Condizioni difficili anche oggi.

10.53 La classifica dell’ultima giornata dedicata al GP di Francia vede Rea al comando con 65 punti di gap su Scott Redding (Ducati).

10.52 I piloti si preparano per la corsa che determinerà la griglia di partenza per la competizione di questo pomeriggio.

10.49 La classifica dei tempi del warm up, svolto questa mattina:

1 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 1’47.848 5 147,241 272,9

2 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’48.165 0.317 0.317 7 146,809 268,2

3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’48.226 0.378 0.061 7 146,726 274,3

4 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’48.420 0.572 0.194 7 146,464 275,0

5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’48.676 0.828 0.256 7 146,119 270,2

6 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’48.873 1.025 0.197 6 145,854 273,6

7 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’48.999 1.151 0.126 7 145,686 276,4

8 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’49.109 1.261 0.110 7 145,539 266,9

9 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 1’49.422 1.574 0.313 7 145,123 276,4

10 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’49.580 1.732 0.158 6 144,913 259,9

11 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’49.705 1.857 0.125 7 144,748 266,2

12 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1’49.838 1.990 0.133 5 144,573 270,9

13 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’49.882 2.034 0.044 7 144,515 270,9

14 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’49.977 2.129 0.095 7 144,390 264,9

15 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 1’50.085 2.237 0.108 7 144,249 253,8

16 53 V. DEBISE FRA OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 1’50.248 2.400 0.163 7 144,035 258,0

17 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1’50.842 2.994 0.594 7 143,263 268,2

18 97 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’51.424 3.576 0.582 7 142,515 246,3

19 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1’51.662 3.814 0.238 7 142,211 266,9

20 34 X. PINSACH ESP ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 1’51.870 4.022 0.208 7 141,947 266,2

21 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 1’53.114 5.266 1.244 7 140,386 271,6

10.48 Sono 11 i gradi dell’aria. La pista è umida in molti settori.

10.45 Il tracciato è composto da 17 curve. Dal 1991 la Superbike corre in questo impianto che nel corso della propria storia ha ospitato anche il Mondiale di F1.

10.42 Tutto è pronto da Magny-Cours per la giornata che potrebbe incoronare Jonathan Rea. Il pilota di casa Kawasaki ha l’occasione, al termine della race-2, di confermarsi al vertice della categoria.

10.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole race della Superbike per il GP di Francia.

Cronaca race-1 – Programma 4 ottobre

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole race e della gara-2 del GP di Francia per quanto riguarda i protagonisti del Mondiale Superbike. Dopo la freddissima giornata di ieri, tutto è pronto per il terzo ed ultimo giorno di attività a Magny-Cours, impianto che da anni ospita la SBK.

Il circuito transalpino potrebbe incoronare per la sesta volta in carriera il britannico Jonathan Rea. L’alfiere di casa Kawasaki, ha dominato nella giornata di ieri ed ha l’occasione al termine della seconda prova odierna di confermarsi campione. Scott Redding (Ducati), quinto in race-1, cerca di scongiurare questa situazione e di rimandare la partita Mondiale all’ultimo decisivo round dell’Estoril (Portogallo).

Appuntamento alle 11.00 per la superpole race che determinerà la griglia di partenza per la seconda ed ultima corsa del week-end, in programma a partire dalle 14.00. Buon divertimento!

