LIVE Superbike, GP Estoril 2020 in DIRETTA: superpole e gara-1 in tempo reale. Rea per chiudere i conti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Superpole e di gara-1 del Gran Premio di Estoril 2020, ottavo e ultimo round stagionale del Mondiale Superbike. L’attesa è inevitabilmente tutta per Jonathan Rea, arrivato ad un piccolo passo (gli basta anche un 13° posto nella prima manche) dal sesto titolo iridato di una carriera leggendaria che dovrebbe arricchirsi quest’oggi di un nuovo capitolo trionfale. Il nord irlandese della Kawasaki si presenta all’ultima tappa del campionato con 59 punti di vantaggio nei confronti del suo unico inseguitore Scott Redding quando mancano ancora tre gare che assegnano un totale di 62 punti.

Di fatto a Rea mancano solo 3 miseri punticini per garantirsi l’aritmetica certezza del Mondiale a prescindere dai risultati di Redding (a sua volta costretto comunque a vincere tutte le manche rimanenti). Vedremo se il cinque volte campione del mondo amministrerà almeno oggi per chiudere definitivamente i conti a livello iridato oppure se spingerà al massimo per provare a festeggiare il titolo in bellezza, conquistando la vittoria n.100 nel Mondiale Superbike. Oltre al duello a distanza per la leadership, va seguita con attenzione la lotta per il terzo posto nella generale tra il gallese Chaz Davies e l’olandese Michael Van der Mark, divisi da 19 punti in favore dell’alfiere della Ducati. Tra i favoriti odierni per il podio in gara-1 vanno citati sicuramente il turco Toprak Razgatlioglu ed il francese Loris Baz, entrambi molto competitivi nelle libere del venerdì sul tracciato portoghese.

Si comincia alle ore 12.00 con l’inizio della Superpole, mentre l’appuntamento con la partenza di gara-1 è fissato per le 15.00 (ora italiana). OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo della giornata potenzialmente decisiva per l’assegnazione del titolo iridato in Superbike: buon divertimento!

Foto: Valerio Origo