LIVE Sinner-Ruud 7-6 6-3, ATP Vienna 2020 in DIRETTA: l’azzurro sconfigge il norvegese, ora Rublev in un ottavo di fuoco

Finisce dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

VINCE JANNIK SINNER! Ultimo scambio ben giocato, chiuso di dritto, 7-6(2) 6-3 e ora c’è Andrey Rublev agli ottavi! Raggiunge proprio agli ottavi Lorenzo Sonego, anche lui a questo punto del torneo.

Vantaggio Sinner, MATCH POINT: è il quarto, con servizio esterno e dritto vincente dal centro.

40-40, doppio fallo di Sinner che manca dunque tutti i tre match point.

40-30 MATCH POINT SINNER: esce il dritto in avanzamento in uscita dal servizio, in larghezza.

40-15 DUE MATCH POINT SINNER: dritto in rete dopo uno scambio condizionato anche da un nastro.

40-0 TRE MATCH POINT SINNER: arriva anche l’ace!

30-0 Servizio e dritto di Sinner!

15-0 Le prova tutte Ruud con il dritto, ma l’ultimo lo sbaglia.

5-3 BREAK SINNER CON LA BORDATA DI DRITTO INCROCIATO VINCENTE! L’azzurro va a servire per il match!

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: guida lo scambio l’azzurro, ma l’ultimo dritto finisce in rete.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER: gran rovescio vincente incrociato dopo averne usato un primo per allontanare Ruud!

0-30 Aiuto enorme del nastro per Sinner, che si vede rallentare la palla di Ruud e avere su un piatto d’argento la chance di giocare un rovescio vincente sicurissimo.

0-15 Dritto lungo di Ruud.

4-3 Sinner, rischia qualcosina l’altoatesino dopo la prima accelerazione di dritto, però dopo il secondo lo smash è del tutto facile.

40-0 IL DRITTO VINCENTE DI SINNER! Costruito molto bene, specie dopo il rovescio in back per tenere lontano Ruud.

30-0 Risposta lunga di Ruud.

15-0 Scambio lottato, la spinta di dritto di Sinner (vincente) alla fine prevale sulla difesa specie di rovescio di Ruud!

3-3 Gran dritto sulla riga dal centro di Ruud che recupera completamente in questo modo lo svantaggio.

40-30 Gran rovescio in corsa di Sinner che beffa Ruud lanciato a rete dopo lo schema servizio-dritto!

40-15 Prova la demivolée di dritto a seguire il servizio Ruud, ma la mette lunga.

40-0 Larga la risposta di dritto di Sinner.

30-0 Servizio e dritto dal centro di Ruud.

15-0 Rovescio in rete di Sinner, però va detto che questa volta Ruud ha difeso praticamente tutto per poi giocargli una palla bloccata di dritto molto velenosa.

3-2 Break Ruud, secondo doppio fallo di fila di Sinner che perde praticamente da solo la battuta.

30-40 Palla break Ruud, doppio fallo di Sinner che ha avuto un attimo di calo in questo game.

30-30 Gran prima centrale di Sinner.

15-30 Ancora un brutto dritto di Sinner che finisce in rete.

15-15 Sinner perde la misura del dritto in uscita dal servizio.

15-0 Seconda aggressiva al corpo giocata da Sinner, esce la risposta di Ruud.

3-1 Sinner, ace per Ruud.

40-15 Sinner cerca il dritto incrociato, ma la palla finisce in rete.

30-15 Sinner sbaglia l’impatto con il dritto in avanzamento con Ruud a rete, che però era arrivato ancora male.

15-15 Serve al corpo Ruud, non mette in campo la risposta di rovescio Sinner.

0-15 Palla bassa che Ruud non tira su con il rovescio.

3-0 Sinner, magnifico dritto stretto in lungolinea verso l’interno, in termine tecnico inside-in, con il quale conferma il break di vantaggio!

40-15 Palla corta di Sinner con il dritto che non funziona, Ruud ci arriva e gli tira addosso di potenza il rovescio, l’azzurro non può fare granché.

40-0 Prima vincente di Sinner.

30-0 Ancora il dritto vincente di Sinner dopo il servizio!

15-0 Risposta in rete di Ruud con il dritto.

2-0 BREAK SINNER: sbaglia totalmente l’impatto con il dritto dopo il servizio Ruud, ed è il quarto gioco consecutivo che va nelle mani di Jannik, oltre nel primo in cui uno dei due perde la battuta.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: largo il dritto di Ruud sulla relativa diagonale.

40-40 Ruud chiede aiuto con successo alla prima esterna, che è vincente.

30-40 PALLA BREAK SINNER, ROVESCIO INCROCIATO SPAVENTOSO! Violentissimo il colpo di Jannik dopo che Ruud lo aveva spostato in qualsiasi modo!

30-30 Doppio fallo di Ruud, il primo del set.

30-15 Gran rovescio in corsa di Sinner, Ruud rimasto troppo sbilanciato in avanti non fa in tempo a correre indietro per recuperare.

30-0 Ruud prende la via della rete e aggancia la volée alta di dritto vincente.

15-0 Risposta lunga di Sinner.

1-0 Sinner, servizio e dritto per assicurarsi il game.

40-30 Gran dritto vincente di Sinner, dal centro verso l’incrocio delle righe!

30-30 Scambio piuttosto lottato, Sinner alla fine mette lungo il dritto.

30-15 Rovescio in rete di Sinner.

30-0 Prima vincente di Sinner.

15-0 Sinner parte al servizio nel secondo set e gioca servizio, dritto e smash facile.

7-2 SET SINNER: doppio fallo di Ruud che butta via così il tie-break, consegnando all’azzurro un primo set che si è comunque meritato ampiamente.

6-2 QUATTRO SET POINT SINNER: dritto appena largo di Ruud.

5-2 Sinner, gran dritto vincente in lungolinea! Minibreak confermato, due servizi per Ruud.

4-2 Sinner, gran scambio questo! Jannik non molla di un centimetro, regge alle variazioni di Ruud con il rovescio, poi il norvegese tira largo il dritto. Si cambia campo.

3-2 Sinner, prima vincente centrale di Ruud, ma adesso è l’azzurro ad avere due servizi e la sua dose di vantaggio.

3-1 Sinner, c’è il minibreak con Ruud che scarica un primo violentissimo dritto recuperato dall’azzurro, poi dal centro spedisce appena lungo il secondo.

2-1 Sinner, Ruud si dispera e non ha tutti i torti perché col dritto, prima di metterlo in rete, era riuscito ad allontanare l’azzurro. Due servizi per il norvegese.

1-1 CHE DRITTO DI SINNER! Contropiede micidiale vicino all’incrocio delle righe, Ruud fermo!

0-1 Ruud, che è il primo a servire e trova una prima vincente. Due turni di battuta ora per Sinner.

6-6 Ottima prima sulla T di Sinner, ed è tie-break dopo 59 minuti.

Vantaggio Sinner, efficace in spinta l’azzurro con il dritto.

40-40, 3a parità: dritto di Sinner in rete subito dopo il servizio.

Vantaggio Sinner, che viene avanti con il dritto e va a chiudere con lo smash!

40-40, 2a parità: Sinner costringe Ruud a giocare un difficilissimo dritto in corsa, che infatti finisce in corridoio.

Vantaggio Ruud, set point: secondo doppio fallo di Sinner, ma in un momento davvero poco indicato.

40-40 Sinner cerca il dritto strettissimo, ma è appena largo.

40-30 Molto lungo il dritto di Sinner.

40-15 Sbaglia il recupero su un paio di dritti Sinner, che poi per lo spettacolo regala anche un tweener in campo che, ovviamente, non è valido, ma rimane d’autore.

30-15 Servizio esterno e dritto dall’altra parte di Sinner.

15-15 Dritto appena lungo di Sinner.

15-0 Due dritti e un rovescio di Sinner, su quest’ultimo Ruud non controlla.

5-6 Ruud, Sinner rischia di fare un punto simil-Azarenka a Ostrava la scorsa settimana, ma il doppio rimbalzo sul nastro porta la palla fuori.

40-15 Esce di un paio di metri il rovescio di Sinner.

30-15 Servizio centrale, rovescio in avanzamento e volée di dritto di Ruud.

15-15 Ruud si trova la palla dei piedi e ne cava solo un dritto largo.

15-0 Lungo il rovescio di Sinner, comunque di difficile controllo.

5-5 Prima vincente di Sinner, che dallo 0-30 semplicemente non ha concesso più niente.

40-30 Secondo ace di fila di Sinner!

30-30 Arriva anche l’ace di Sinner, il quarto e in un momento di vitale importanza nel match.

15-30 Ruud prova a mischiare le traiettorie, ma Sinner non cade nella trappola e con un solo dritto vicino alla riga fa il suo.

0-30 Se ne va di poco il dritto di Sinner.

0-15 In rete il dritto in avanzamento di Sinner.

4-5 Ruud, serve ancora una buona prima il norvegese e manda Sinner a servire per restare nel set.

Vantaggio Ruud, di nuovo schema servizio-dritto-smash.

40-40 Gran Sinner in questo scambio! Con il dritto spinge lontano Ruud, poi lo sposta e infine trova il vincente!

40-30 Secondo doppio fallo di Ruud.

40-15 Appena largo il dritto incrociato stretto di Sinner.

30-15 Seconda esterna, dritto e smash di Ruud.

15-15 Risposta di dritto appena lunga di Sinner, con Ruud che aveva rischiato la seconda.

0-15 Per la prima volta, con un bel punto, Sinner inizia in vantaggio un game di servizio di Ruud.

4-4 Sinner si toglie subito dai guai con un altro dritto vincente a Ruud lontano tre metri (almeno) dalla riga di fondo. Siamo ai momenti decisivi del set.

Vantaggio Sinner, facile schema servizio-dritto.

40-40 Rovescio in rete di Sinner, e stavolta quasi si invertono le parti rispetto allo scorso game.

40-30 Doppio fallo di Sinner.

40-15 Dritto addosso a Ruud da parte di Sinner, che poi chiude in sicurezza con la volée altra di dritto.

30-15 Prima centrale vincente di Sinner.

15-15 Molto profonda la risposta di Ruud, il dritto di Sinner esce.

15-0 Prima vincente e profonda di Sinner.

3-4 Ruud, altro gran dritto del norvegese che pizzica la riga del corridoio. Per lui tre palle break salvate in un game nel quale era avanti 40-0.

Vantaggio Ruud, dritto di Sinner appena largo anche se non di facile esecuzione pur essendo dal centro.

40-40, 5a parità: splendido dritto di Ruud all’incrocio delle righe dopo il servizio.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: Ruud prova a mischiare le traiettorie col rovescio sulla relativa diagonale, ma l’ultimo è troppo carico e appena largo.

40-40, 4a parità: altro gran scambio condotto da Sinner! Spinge bene da fondo con il dritto, Ruud corre quanto può, ma l’ultimo dritto lo mette fuori.

Vantaggio Ruud, prima al corpo e vincente del norvegese.

40-40, 3a parità: cambia schema Ruud, butta fuori dal campo Sinner e viene a rete in controtempo con la volée bassa di rovescio vincente.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: altra gran risposta! Non la controlla Ruud che sbaglia con il dritto in larghezza.

40-40, 2a parità: gran peccato su questo punto, Sinner si apre il campo, ma sbaglia il rovescio definitivo in lunghezza.

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK: molto bene Jannik fin dalla risposta, in spinta sia di dritto che di rovescio e alla fine Ruud non controlla proprio questo colpo.

40-40 Altro pesante gratuito in lungolinea di rovescio di Ruud, primo game ai vantaggi.

40-30 Ruud perde il controllo del rovescio nello scambio.

40-15 Gira lo scambio Sinner con il dritto prendendosi il punto.

40-0 Terzo ace anche per Ruud.

30-0 Buona prima esterna di Ruud.

15-0 Ruud tiene lontano Sinner con il dritto, l’azzurro mette in rete il rovescio.

3-3 Ed è un gran dritto in lungolinea di Sinner, dopo tanta spinta, quello che chiude il game!

40-15 Ace numero tre di Sinner.

30-15 Prima esterna vincente di Sinner.

15-15 Esagera con il dritto incrociato Sinner.

15-0 Gran smash in arretramento di Sinner, molto difficile! L’azzurro aveva dominato lo scambio con servizio, dritto, primo smash e volée alta di rovescio.

2-3 Ruud, gran prima esterna carica. Bravo il norvegese negli ultimi tre punti.

40-30 Gran prima centrale di Ruud che poi chiude col dritto a rete.

30-30 Sistema tutto col secondo ace Ruud.

15-30 Primo doppio fallo di Ruud.

15-15 Gran dritto lungolinea di Sinner! Ruud ci arriva, ma non controlla.

15-0 Ricomincia bene Ruud al servizio.

2-2 Forse il primo vero gran scambio della partita, con Sinner che gioca un gran dritto in corsa incrociato che sorprende Ruud, il quale non trova un buon impatto.

40-0 Secondo ace di Sinner.

30-0 Prima convincente di Sinner.

15-0 Servizio e dritto in avanzamento di Sinner.

1-2 Ruud, il norvegese inchioda Sinner nell’angolo sinistro con il dritto e poi trova il vincente sulla riga del corridoio.

40-30 Sinner prova a giocare il rovescio verso l’angolo destro, ma la palla finisce in rete.

30-30 Molto bella la risposta di Sinner, nei piedi di Ruud, con il dritto; il norvegese mette appena largo il rovescio in controbalzo.

30-15 Il nastro spezza lo scambio a favore di Ruud, che si trova accomodata la palla per giocare il rovescio lungolinea senza opposizione.

15-15 Lo scambio da fondo sul ritmo lo vince Sinner, Ruud sbaglia non di poco con il dritto.

15-0 Trova l’ace Ruud.

1-1 Sbaglia la risposta Ruud, primi punti senza grandi scossoni.

40-15 Primo ace di Sinner.

30-15 Solido dritto di Sinner dopo il servizio che Ruud non tiene in campo.

15-15 Appena largo il dritto in uscita dal servizio di Sinner.

15-0 Risposta lunga di Ruud con il dritto.

0-1 Ruud, game facilmente tenuto dal norvegese. Ricordiamo che Sinner viene dalla semifinale a Colonia, arrivata lottando anche con una fatidiosa forma di raffreddore oltre che con i suoi avversari.

40-15 Rovescio lungo di Sinner.

30-15 Primo scambio lungo della partita, lo vince Sinner cambiando con il dritto incrociato e costringendo Ruud a mettere in rete con il suo, in corsa.

30-0 Buona prima esterna di Ruud.

15-0 Prima risposta che è lunga da parte di Sinner.

15:20 Si parte!

15:18 Intanto ha chiuso Medvedev per 6-3 6-1.

15:16 Casper Ruud servirà per primo.

15:13 Il vincitore se la vedrà domani con il russo Andrey Rublev, vincitore nel suo primo turno per 6-3 6-2 sullo slovacco Norbert Gombos.

15:09 Altro match in corso a Vienna è quello che sta vedendo il russo Daniil Medvedev demolire il rappresentante di Taipei Jason Jung per 6-3 5-0.

15:06 Terminato con il successo di Kubot e Melo al super tie-break il match, e dunque tra poco sarà la volta all’interno del Next Gen Court, ricavato all’interno della Wiener Stadthalle, del match tra Jannik Sinner e Casper Ruud.

14:52 Ancora qualche minuto di attesa, con il doppio di cui abbiamo parlato al super tie-break dopo che due tie-break veri si sono giocati.

14:03 In considerazione dell’allungarsi del doppio che vede coinvolti Lukasz Kubot e Marcelo Melo da una parte e Raven Klaasen e Jean-Julien Rojer dall’altra, Sinner e Ruud incominceranno con un certo ritardo: è appena cominciato il secondo set del sopracitato doppio, dopo che il primo è finito al tie-break. Orario di inizio stimato: vicino alle ore 15:00.

Il programma di Sinner-Ruud – Il tabellone dell’ATP Vienna

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il 1° turno dell’ATP di Vienna tra Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud (n.27 del mondo). Sul veloce indoor austriaco torna in scena il giovane altoatesino, dopo aver raggiunto le semifinali del torneo di Colonia II (Germania), sconfitto poi dal tedesco Alexander Zverev (vincitore dell’evento).

Il classe 2001 del Bel Paese continua la propria ascesa, con la classifica a premiarlo (n.43 del ranking). Il desiderio è quello di proseguire la scalata. Jannik però dovrà vedersela contro un giocatore ostico. Ruud in questo 2020 ha compiuto dei passi in avanti notevoli dal punto di vista del gioco e soprattutto sulla terra rossa si è tolto delle grandi soddisfazioni, ricordando le semifinali raggiunte negli Internazionali d’Italia, battendo nei quarti di finale Matteo Berrettini. Un giocatore solido lo scandinavo, abile nel tenere un ritmo costante nel corso dello scambio e molto migliorato coi fondamentali di dritto e di rovescio. In buona sostanza, un tennista che sbaglia poco e concede ancor meno.

Per Sinner, quindi, un altro test probante che può ricordare per certi versi l’incontro già sostenuto a Colonia contro il francese Gilles Simon: una partita snervante per l’azzurrino, capace di imporsi al terzo set, dopo aver perso il secondo 6-0. Vedremo, quindi, come saprà rispondere dal punto di vista nervoso a questo match l’italiano che, nel caso continuasse la propria avventura a Vienna, se la vedrebbe nel turno successivo contro il russo Andrey Rublev, tra i tennisti più in forma del momento.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il 1° turno dell’ATP di Vienna tra Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud (n.27 del mondo): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si dovrebbe iniziare alle ore 14.30 circa. Buon divertimento!

