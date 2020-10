LIVE Sinner-Coria, Roland Garros 2020 in DIRETTA: terzo match dalle 11.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Coria, terzo turno del Roland Garros 2020, torneo ATP più importante del circuito su terra rossa, nonché uno dei quattro Slam stagionali, che si sta disputando in questi giorni in Francia. Il nostro Jannik Sinner ha superato agevolmente in soli tre set i primi due turni, battendo all’esordio il belga Goffin (7-5, 6-0, 6-3) e poi il padrone di casa Bonzi (6-2, 6-4, 6-4).

Di fronte ci sarà l’argentino Federico Coria, il quale ha superato senza troppi patemi Jung e Paire. Nonostante questi due netti successi, nella partita odierna a partire favorito è sicuramente il tennista italiano. L’altoatesino sta crescendo settimana dopo settimana e sta imparando a canalizzare al meglio la sua aggressività agonistica. Per portare a casa il risultato e centrare la qualificazione agli ottavi (dove si incontrerà uno tra Cecchinato e Zverev), l’azzurro dovrà assolutamente minimizzare gli errori non forzati, visto che l’avversario sudamericano punterà sulla sua regolarità da fondo.

La sfida tra Sinner e Coria sarà la terza sul campo 14 dopo il doppio maschile Fucsovics/Norrie-Chardy/Martin e il singolo femminile Schmiedlova-Podoroska e non inizierà dunque prima delle 14, con possibile slittamento ad un orario più tardo nel caso in cui gli incontri precedenti dovessero andare per le lunghe.

OA Sport vi invita a seguire la partita in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale punto su punto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Buon divertimento!

