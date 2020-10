LIVE Sinner-Coria 6-3, 7-5, 7-5, Roland Garros 2020 in DIRETTA: l’altoatesino esce vittorioso dalla battaglia e accede agli ottavi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINITA! Sinner batte Coria in tre set (6-3, 7-5, 7-5) e vola agli ottavi di finale dove incontrerà il vincente della sfida tra Cecchinato e Zverev.

7-5 Rovescio lungolinea vincente dell’azzurro che chiude una partita tanto difficile quanto importante!

40-30 Rovescio di Sinner in rete, Coria si aggrappa con i denti alla partita.

40-15 Stecca di rovescio l’italiano, restano due palle match.

40-0 Dritto dell’argentino in corridoio! Tre match point per Sinner.

30-0 Accelerazione da paura dell’azzurro che demolisce Coria con un dritto poderoso!

15-0 Sinner prende le redini dello scambio e chiude con lo smash!

6-5 Palla corta giocata malissimo da Coria che viene punito dall’azzurro! Il prossimo game può essere l’ultimo della partita.

15-40 Arranca da fondo campo Coria, due palle break per il nostro Jannik!

15-30 Risposta di Sinner fermata dal nastro.

0-15 Entra con il dritto Sinner che è salito improvvisamente di colpi.

5-5 Carica la risposta Coria che però non trova il campo.

40-30 Troppo stretto il diagonale di rovescio tentato da Sinner.

40-15 Gran risposta di dritto a tutto braccio dell’argentino sulla seconda di Sinner.

40-0 Rovescio di Coria in corridoio.

30-0 Dritto in contropiede molto bello dell’altoatesino.

15-0 Schiaffo al volo e poi smash di un Sinner che sembra rinato.

4-5 Lungo il rovescio di Coria e Sinner recupera il break di svantaggio!

15-40 Di nuovo piedi dentro il campo e di nuovo dritto vincente! Sinner ha due chance per rimettere in piedi il terzo set.

15-30 Sinner conquista il campo e si prende il punto con il dritto in avanzamento!

15-15 Ottimo attacco di rovescio di Sinner imprendibile per l’avversario.

15-0 Molto bello il rovescio in lungolinea di Coria, colpo che oggi ha funzionato benissimo.

3-5 Battuta all’incrocio delle righe per l’italiano, che ora deve trovare il controbreak.

40-15 Altro punto diretto con il servizio per Sinner.

30-15 Servizio potente e dritto vincente dell’azzurro.

15-15 Smash disastroso di Sinner che spedisce la palla negli spogliatoi.

15-0 Prima vincente di Sinner.

2-5 Fuori misura con il rovescio Sinner, Coria conferma il break di vantaggio.

40-30 Bellissima volèe bassa di Coria che sta concedendo poco.

30-30 Rovescio di Sinner che si infrange sul nastro.

15-30 Con due passanti ben giocati Sinner ha la meglio sulla palla corta di Coria.

15-15 Ottima accelerazione dell’azzurro che poi scende a prendersi il punto a rete.

15-0 Se ne va il rovescio di Sinner.

2-4 Scappa via il dritto a Coria.

40-0 Altro servizio vincente per l’italiano.

30-0 Ottimo smash dell’altoatesino che prova a ritrovarsi.

15-0 Prima vincente trovata da Sinner.

1-4 L’argentino conferma il break di vantaggio conquistando il decimo punto consecutivo.

40-0 Ace ad uscire trovato da Coria.

30-0 Scappa via il rovescio all’italiano, blackout mentale.

15-0 In rete il dritto di Sinner.

1-3 Doppio fallo di Sinner che subisce il break a zero!

0-40 Non riesce la volèe alta di rovescio a Sinner.

0-30 Difesa da paura di Coria che costringe l’azzurro all’errore.

0-15 Nettamente fuori misura il dritto di Sinner.

1-2 Contropiede di dritto di Coria che pizzica la riga.

A-40 Il sudamericano vince un lunghissimo scambio, entrambi i tennisti sono un po’ provati.

40-40 Il nastro dà una mano a Coria destabilizzando Sinner.

40-A Fuori misura il rovescio dell’argentino, break point!

40-40 Rovescio di Coria sul nastro.

A-40 Giocata male la stop volley da Sinner.

40-40 Accelerazione spaziale di Sinner che mette alle corde l’avversario.

A-40 Si salva con il servizio Coria.

40-40 Errore in lunghezza anche con il rovescio per il sudamericano.

40-30 Scappa via il dritto all’argentino.

40-15 Prima vincente trovata da Coria.

30-15 Lungo di qualche centimetro il dritto dell’altoatesino.

15-15 Dritto in controbalzo di Sinner in corridoio.

0-15 Alza il ritmo con il dritto a sventaglio Sinner, Coria non riesce a tenere.

1-1 Prima angolata e rovescio vincente per l’azzurro.

40-30 Troppo profonda la risposta di Coria.

30-30 Arriva scarico sulla palla Sinner che non riesce ad alzare a sufficienza il rovescio.

30-15 Attacca con il dritto Sinner, passante in emergenza dell’argentino troppo basso.

15-15 Splendido dritto in diagonale di Sinner che non lascia scampo a Coria!

0-15 In rete il rovescio dell’altoatesino.

0-1 Viene avanti Sinner ma Coria passa con il rovescio.

A-40 Out la smorzata tentata da Sinner.

40-40 Noooooooo!! Smash di Sinner che si impiglia nella racchetta, occasione ghiotta sprecata.

30-40 L’argentino annulla la prima con l’aiuto del servizio.

15-40 Stecca con il dritto Coria, due palle break per l’azzurro!

15-30 Un pizzico largo il rovescio del sudamericano che appare molto stanco ora.

15-15 Coria rigioca la palla corta, ma stavolta Sinner fa suo il punto con una deliziosa stop volley.

15-0 Bel tocco di Coria che chiama a rete Sinner e poi lo scavalca.

INIZIATO IL TERZO SET.

7-5 Schiaffo al volo di rovescio bellissimo di Sinner che chiude il secondo set e si porta sul 2-0.

40-30 Scappa via il dritto all’italiano.

40-15 Spinge con il rovescio Sinner, Coria non può nulla e due set point in arrivo.

30-15 Ennesima riga di Sinner, Coria imbestialito. Senza dubbio l’azzurro sta avendo una buona dose di fortuna.

15-15 Attacca bene Coria che ha approcciato bene il game.

15-0 Smash di Sinner sulla riga, colpo assolutamente da riguardare per l’azzurro nonostante questo sia entrato.

6-5 La palla corta resta sulla racchetta a Coria, Sinner serve per portarsi sul 2-0!

15-40 Devastante rovescio incrociato di Sinner! Due palle break.

15-30 Nooooo! Troppo addosso alla palla Sinner che sbaglia il più semplice dei dritti.

0-30 Dritto di Coria in corridoio, che occasione per il nostro alfiere!

0-15 Prende il campo Sinner che chiude il punto con il secondo smash.

5-5 Risposta dell’argentino larga in un pelo.

40-15 Sbaglio clamoroso di Coria che sbaglia un dritto comodissimo per la troppa foga.

30-15 Spinge bene Sinner che costringe l’avversario all’errore.

15-15 Prima e rovescio vincente per l’azzurro.

0-15 Sta sparando un po’ a salve Sinner che in questa occasione termina in corridoio con il dritto.

4-5 Male con la volèe Sinner e Coria con un buon passante tiene il servizio.

40-30 L’italiano scarica in rete il rovescio.

30-30 Lungo il dritto di Sinner che ha pagato la mancanza di intraprendenza in questo scambio.

15-30 Stecca con il dritto l’argentino.

15-15 Brutto errore di dritto per l’italiano.

0-15 Mette i piedi in campo Sinner che approfitta di una palla di Coria che sta perdendo di energia.

4-4 Non passa la risposta di Coria.

40-15 Dritto dell’altoatesino in corridoio.

40-0 Aggredisce lo scambio Sinner e chiude con il dritto dal centro.

30-0 Rischia Sinner con lo smash, per fortuna il punto arriva.

15-0 Risposta di Coria fermata dal nastro.

3-4 In rete il dritto di Sinner.

40-0 Coria spinge bene e chiude lo scambio con il dritto a botta sicura.

30-0 Stesso errore di fila dell’italiano.

15-0 Lungo il rovescio di Sinner.

3-3 Scappa via il rovescio a Coria, Sinner tiene con i denti la battuta dopo aver annullato tre palle break!

A-40 A segno con il dritto l’azzurro che finalmente si porta in vantaggio in questo game.

40-40 Riga con il rovescio per Sinner, Coria sorpreso e spazientito.

40-A Palla corta prevedibile di Sinner che viene punito dal rivale.

40-40 Spinge con il dritto Coria che non trova il campo per poco, si salva Jannik.

40-A Lunghissimo il dritto di Sinner in difesa.

40-40 Non passa il rovescio di Coria.

30-40 Forza con il dritto e termina in rete Sinner.

30-30 Prima e dritto vincente poderoso giocato dall’azzurro!

15-30 Coria da applausi! Sinner fa tutto bene ma l’argentino tira fuori un passante in emergenza di bellezza rara.

15-15 Doppio fallo dell’altoatesino.

15-0 Non controlla la risposta Coria sulla seconda di Sinner.

2-3 Se ne va il dritto di Sinner, argentino avanti di un game.

A-40 Tenta una palla corta Sinner per uscire da uno scambio difficile, palla in rete purtroppo.

40-40 Si apre il campo alla grande Sinner che chiude con un comodo dritto piazzato.

40-30 Prima vincente per l’argentino in un momento importante.

30-30 Scappa via il dritto all’italiano.

15-30 Prova ad entrare con la risposta Sinner ma la palla termina in corridoio.

0-30 Palla corta di Sinner che taglia le gambe a Coria!

0-15 Back di Coria troppo lungo, in difficoltà il sudamericano quando Sinner trova il campo.

2-2 Ancora una prima vincente per Sinner che porta in parità il secondo set.

40-15 In rete la risposta di Coria.

30-15 Il nastro rimanda indietro il rovescio dell’argentino.

15-15 Un paio di difese da paura di Sinner, poi il dritto in cross di Coria finisce largo.

0-15 Brutto errore di rovescio di Sinner.

1-2 Sinner entra nello scambio e demolisce il rivale con una serie di dritti, controbreak per l’azzurro!

40-A Smash di Sinner sulla riga, che fortuna per l’italiano che aveva colpito con l’estremità della racchetta!

40-40 Sbaglia la smorzata Coria.

40-30 Prima vincente ad uscire per il sudamericano.

30-30 In rete il rovescio dell’altoatesino.

15-30 Dritto di Coria fermato dal nastro.

15-15 Un pizzico largo il rovescio di Coria, si salva Sinner.

15-0 Dritto di Sinner in rete che sembra accusare un po’ di stanchezza dovuto ad alcuni scambi molto lunghi di prima.

0-2 Resta alta la palla corta a Sinner che poi sbaglia il passante, break per l’argentino.

40-A Palla corta nascosta bene da Coria, non ci arriva Sinner.

40-40 Tre difese al limite del possibile di Coria che poi però sbaglia con il rovescio.

30-40 Ottima volèe di Sinner sul forte passante del rivale.

15-40 Out il dritto a sventaglio dell’azzurro.

15-30 Contro-palla corta di Sinner che non riesce per pochissimo al termine di uno scambio molto lungo.

15-15 Pizzica due volte la riga Coria che toglie l’iniziativa a Sinner.

15-0 Dritto del sudamericano in rete.

0-1 Prima forte e dritto in contropiede di Coria che mantiene la battuta.

40-30 Non riesce il lungolinea in corsa all’argentino.

40-15 Deliziosa demi-volèe di Coria che non si fa superare dal passante di Sinner.

30-15 Forza con il dritto Coria e va fuori giri.

30-0 Stecca con il dritto Sinner.

15-0 Prima vincente giocata dal sudamericano.

INIZIATO IL SECONDO SET!

6-3 Fuori giri con il dritto Coria, il primo set se lo aggiudica Sinner!

40-30 Spinge con la seconda l’italiano che si prende il punto venendo a rete, che personalità!

30-30 Diagonale strettissimo di Sinner che termina in corridoio per un pelo.

30-15 Moto di orgoglio dell’argentino che dipinge il campo e si tiene a galla.

30-0 Riga pescata da Sinner, Coria sorpreso non supera il nastro con il dritto.

15-0 Parte con un servizio vincente l’azzurro.

5-3 Scappa via il dritto a Coria, Sinner servirà per conquistare il primo set!

0-40 Dritto di Coria bassissimo, tre break point per Sinner!

0-30 SINNEEEEEER! Super passante con il rovescio dopo lo schiaffo al volo dell’argentino.

0-15 Sbaglia il dritto dal centro Coria.

4-3 L’italiano tiene la battuta grazie ad un’altra prima vincente.

40-30 Errore banale di Sinner che con il dritto getta alle ortiche un punto praticamente già fatto.

40-15 Servizio vincente dell’altoatesino che ha la possibilità di mettere la testa avanti.

30-15 Back in difesa di Coria e rovescio all’incrocio di Sinner.

15-15 Poderoso dritto a tutto braccio in lungolinea giocato da Coria.

15-0 Attacco di Sinner a 10 centimetri dalla riga, sta migliorando tantissimo in avanzamento il nostro alfiere!

3-3 Scende a rete Sinner che come solito conquista il campo, ennesimo smash a mettere il punto esclamativo sullo scambio!

30-40 Bravissimo Sinner che trova l’incrocio delle righe con il dritto, palla del controbreak!

30-30 Il rovescio dell’italiano si infrange sul nastro.

15-30 Altro scambio comandato da Sinner e chiuso con lo smash.

15-15 Avanza con grinta Sinner che per chiudere il punto deve sempre far ricorso a due smash.

15-0 Coria indemoniato! Rovescio lungolinea da paura dell’argentino.

2-3 Grave errore con il dritto di Sinner, l’intensità di Coria sta mettendo in difficoltà l’azzurro.

30-40 Rovescio che resta basso all’altoatesino.

30-30 Risposta potentissima e vincente di Coria sulla seconda di Sinner.

15-0 Cross devastante con il dritto di Sinner, altoatesino perfettamente in partita ora.

2-2 Controbreak di Sinner che spinge bene con il dritto e costringe l’avversario all’errore.

40-A Il sudamericano ci riprova con il dritto in corsa ma stavolta il colpo non trova il campo.

40-40 Clamoroso dritto giocato in corsa da Coria! L’argentino sta correndo a perdifiato da quando è iniziato il match.

40-A Dritto di Coria in corridoio dopo la deviazione del nastro.

40-40 Uno-due di rovescio dell’azzurro che fa muovere Coria e lo batte con il lungolinea.

A-40 Grandissima accelerazione di dritto di Coria, Sinner prova a spingere in difesa ma termina lungo.

40-40 Palla corta di Coria superato dalla smorzata di Sinner che pizzica la riga.

40-30 Clamorosa difesa di Coria che costringe Sinner a tre smash, ultimo dei quali fuori dal campo.

30-30 Altro errore in risposta di Sinner.

15-30 Prima vincente per il sudamericano.

0-30 Smorzata di Coria fermata dal nastro.

0-15 Reazione dell’altoatesino che mette i piedi nel campo e aggredisce con i tempi giusti l’avversario.

1-2 Sbaglia il dritto Sinner che concede il break al rivale.

0-40 Aggredisce la risposta Coria sulla seconda di Sinner che viene sorpreso, tre palle break.

0-30 Straordinario rovescio lungolinea dell’argentino che si sta scatenando!

0-15 Alza il ritmo Coria che costringe Sinner a finire in rete con il dritto.

1-1 Buon dritto a sventaglio di Coria sul quale non può difendersi l’italiano.

A-40 Lento il back di Sinner, Coria avanza e conquista un comodo scambio.

40-40 Non controlla la risposta Sinner, parità.

40-A Recupero clamoroso in allungo di Sinner, non riesce la smorzata a Coria.

40-40 Lungo il rovescio dell’argentino, si va ai vantaggi.

40-30 Dritto di Sinner in corridoio, l’italiano sta ad ogni modo dominando la partita.

30-30 Discesa a rete di Sinner, buon passante di Coria.

15-30 Rovescio di Sinner in rete.

0-30 Coria chiama Sinner a rete, l’azzurro risponde presente e chiude il punto con lo smash.

0-15 Sinner prende subito in mano lo scambio e batte Coria con il dritto.

1-0 L’azzurro chiude il game con una prima vincente.

40-30 Martella con il dritto l’altoatesino che non lascia scampo all’avversario.

30-30 Sinner non trova per poco la riga con il lungolinea.

30-15 Forza con il dritto ma perde il controllo Sinner.

30-0 Errore in fotocopia per l’argentino.

15-0 Troppo profondo il rovescio di Coria.

INIZIA LA PARTITA!

17:10 Concluse le fasi di riscaldamento, tutto pronto per cominciare con Sinner alla battuta!

17:07 I due tennisti cominciano a palleggiare.

17:05 Arrivano Coria e Sinner! I due giocatori prendono possesso delle rispettive postazioni.

17:00 I giudici e i raccattapalle sono già in posizione, si attende l’ingresso dei due tennisti.

16:55 Continuano le operazioni di pulizia, ormai non piove più a Parigi.

16:50 Scoperto il campo 14, gli addetti stanno pulendo le righe del campo. Si potrebbe iniziare tra non molto.

16.30 Continua a piovere a Parigi, slitta l’inizio del match.

14:50 Inizia a piovere a Parigi e compaiono i teloni sul campo 14, la partita dunque slitta ancora.

14:40 Si attende l’ingresso in campo dei tennisti per le fasi di riscaldamento.

14:35 Si è concluso il singolo femminile: Podoroska ha battuto Schmiedlova in due set (6-3, 6-2) e a breve scenderanno in campo Sinner e Coria.

14:00 La partita, come prevedibile, comincerà con un po’ di ritardo. In questo momento si sta disputando sul campo 14 il singolare femminile tra Schmiedlova e Podoroska con l’argentina che ha appena vinto il primo set per 6-3. Alla fine di questo incontro toccherà a Sinner e Coria.

13:58 Un saluto amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Coria, terzo turno del Roland Garros 2020.

Programma della partita – I risultati di ieri (1 ottobre)

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Coria, terzo turno del Roland Garros 2020, torneo ATP più importante del circuito su terra rossa, nonché uno dei quattro Slam stagionali, che si sta disputando in questi giorni in Francia. Il nostro Jannik Sinner ha superato agevolmente in soli tre set i primi due turni, battendo all’esordio il belga Goffin (7-5, 6-0, 6-3) e poi il padrone di casa Bonzi (6-2, 6-4, 6-4).

Di fronte ci sarà l’argentino Federico Coria, il quale ha superato senza troppi patemi Jung e Paire. Nonostante questi due netti successi, nella partita odierna a partire favorito è sicuramente il tennista italiano. L’altoatesino sta crescendo settimana dopo settimana e sta imparando a canalizzare al meglio la sua aggressività agonistica. Per portare a casa il risultato e centrare la qualificazione agli ottavi (dove si incontrerà uno tra Cecchinato e Zverev), l’azzurro dovrà assolutamente minimizzare gli errori non forzati, visto che l’avversario sudamericano punterà sulla sua regolarità da fondo.

La sfida tra Sinner e Coria sarà la terza sul campo 14 dopo il doppio maschile Fucsovics/Norrie-Chardy/Martin e il singolo femminile Schmiedlova-Podoroska e non inizierà dunque prima delle 14, con possibile slittamento ad un orario più tardo nel caso in cui gli incontri precedenti dovessero andare per le lunghe.

OA Sport vi invita a seguire la partita in compagnia della nostra DIRETTA LIVE testuale punto su punto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Buon divertimento!

