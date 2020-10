LIVE Sci alpino, Gigante maschile Soelden in DIRETTA: riparte la sfida tra Kristoffersen e Pinturault, torna Manfred Moelgg

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La startlist ed il programma del gigante maschile di Soelden

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gigante di Soelden, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Primo grande duello tra Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen. Il francese ed il norvegese sono i favoriti per la vittoria odierna e sono anche i principali candidati per la conquista della sfera di cristallo.

Fari puntati anche su Aleksander Aamodt Kilde, che sarà anche il primo a partire. Il norvegese si presenta al cancelletto di partenza da campione in carica, avendo vinto la classifica generale nella passata stagione. Attenzione anche al croato Filip Zubcic, allo sloveno Zan Kranjec ed all’americano Tommy Ford.

In casa Italia è quasi impossibile replicare il risultato di ieri di Bassino e Brignone. Gli azzurri puntano soprattutto ad un piazzamento in Top-10. La principale carta italiana è Luca de Aliprandini, mentre c’è da segnalare il ritorno in gara di Manfred Moelgg dopo il grave infortunio della passata stagione.

La prima manche del gigante maschile di Soelden scatterà alle ore 10.00, mentre la seconda comincerà alle 13.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

