LIVE Ravenna-Modena 1-1, Superlega volley 2020 in DIRETTA. I gialloblù trovano lo sprint vincente nel finale del secondo set: 22-25

Il punto di Civitanova è stata una vera iniezione di fiducia per la rinnovata formazione di Marco Bonitta che non si vuole fermare e punta a conquistare i primi punti casalinghi della stagione contro un avversario di alto rango ma che ha cambiato tanto in estate e dunque sta cercando ancora la giusta amalgama. Ravenna in campo con la formazione titolare: Redwitz in regia e l’ex di turno Pinali opposto, Grozdanov e Mengozzi al centro, Loeppky e Recnine in banda e il libero Kovacic.

La formazione di Giani, data da tutti gli addetti ai lavori come quarta incomoda nella lotta per lo scudetto, leggermente al di sotto del trio composto da Civitanova, Perugia e Trento, ha iniziato male il suo campionato perdendo in casa contro Monza ma domenica si è rifatta andando a vincere a Vibo Valentia e oggi vuole concedere il bis per rimettersi immediatamente in carreggiata. A meno di sorprese dell’ultima ora anche Giani schiererà la squadra titolare con Christenson in regia, Vettori opposto, Lavia (che dovrebbe rientrare dopo essere rimasto in panchina a Vibo) e Petric in banda, Stankovic e Mazzone al centro e Grebennikov libero.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Ravenna-Modena, posticipo della terza giornata di Superlega volley maschile 2020/2021, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 20:30!

Foto LM/LPS/Roberto Bartomeoli