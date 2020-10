LIVE Pagelle Juventus-Barcellona 0-0, Champions League 2020-2021: Griezmann colpisce il palo in pieno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Juventus-Barcellona – Le probabili formazioni di Juventus-Barcellona – La presentazione di Juventus-Barcellona

Loading...

Loading...

Buona sera e bentrovati alle Pagelle Live di Juventus-Barcellona, match valido per il Gruppo G della Champions League 2020-2021. La massima competizione continentale per club procede, ma non è facile trovare la giusta concentrazione in un questa difficile convivenza con il famigerato Coronavirus.

Vigilia di dubbi in casa bianconera che, domani sera (ore 21.00), affronterà il Barcellona di Leo Messi per la seconda giornata del Gruppo G. Nella rifinitura guidata dal tecnico Andrea Pirlo fari puntati sul reparto difensivo: Leonardo Bonucci ha svolto un lavoro personalizzato, mentre niente da fare per Giorgio Chiellini che ancora sta recuperando dal problema muscolare accusato nel match di Kiev vinto dai campionati d’Italia contro la Dinamo. Bonucci quindi, uscito al 75′ della partita di campionato contro il Verona per un fastidio muscolare alla coscia destra, potrebbe farcela ad affiancare Demiral e Danilo a difesa della porta di Szczęsny. Pirlo dovrebbe varare un 3-4-1-2 con Ramsey nel ruolo di trequartista e la coppia Dybala-Morata in avanti, mentre sugli esterni potrebbero giocare Cuadrado a Kulusevski, autore quest’ultimo di un grande incontro nell’ultima uscita contro la formazione scaligera. In mediana, Rabiot e Bentancur dovrebbero essere i prescelti. Niente da gare, invece, per Cristiano Ronaldo, risultato positivo all’ultimo tampone e quindi niente sfida contro Messi. La Juve è reduce dal pari contro il Verona a Torino e non ha brillato particolarmente in Serie A, pertanto la Champions può rappresentare una boccata d’ossigeno.

Lo stesso discorso vale per il Barça. Nella Liga, infatti, i blaugrana hanno ottenuto solo un punto nelle ultime tre partite: pari contro il Siviglia e poi le sconfitte contro il Getafe e soprattutto contro il Real Madrid nel Clasico. Da questo punto di vista il 5-1 rifilato a Ferencvaros all’esordio europeo ha regalato un sorriso alla formazione allenata da Koeman. Il tecnico olandese non potrà contare sullo squalificato Piqué e sugli infortunati ter Stegen, Coutinho, Umtiti e Fernandes. Per questo a difesa della porta del Barcellona ci sarà l’ex bianconero Neto. 4-2-3-1 con Messi riferimento offensivo, assistito da Trincao, Pedri e Ansu Fati. Linea giovane nelle trequarti del Barça. Le due squadre si sono affrontate 19 volte nella loro storia, di cui 13 in gare ufficiali. Il bilancio complessivo è di cinque vittorie per la Juventus, sei pareggi e otto successi per il Barcellona.

OA Sport vi offre le Pagelle Live di Juventus-Barcellona, match valido per il Gruppo G della Champions League 2020-2021: aggiornamenti in tempo reale sull’evoluzione del confronto. Si comincia alle ore 21.00.

JUVENTUS

Szczęsny 6.5 – Pronto sulla conclusione di Pjanic da fuori, fortunato sul palo colto da Griezmann.

Cuadrado 6

Bonucci 6

Demiral 5 – Ingenuità colossale del centrare bianconero in fase di rifinitura.

Danilo 6

Kulusevski 6

Bentancur 6

Rabiot 6

Chiesa 6

Dybala 6

Morata 6

All. Pirlo 6

BARCELLONA: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, de Jong; Dembelé, Griezmann, Pedri; Messi. All. Koeman

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse