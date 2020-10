LIVE Mountain bike, Europei 2020 in DIRETTA: Schurter detta il passo, Luca Braidot è nel gruppo di testa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15:50 Ora prova a spingere Carod, non si fa sorprendere Schurter.

15:49 A 47” troviamo Kerschbaumer, il quale ha staccato Tabacchi e Griot.

15:48 Luca Braidot paga 27”, Sarrou dista 36” dalla vetta.

15:47 ULTIMO GIRO! Schurter e Carod sempre insieme, Flueckiger distante 9”.

15:45 Flueckiger non rientra più sui primi due.

15:43 Forcing di Schurter ma Carod resta alla sua ruota, si accende il duello tra lo svizzero e il francese.

15:42 Schurter e Carod insieme! A 7” troviamo Flueckiger, a 36” Luca Braidot e a 41” Sarrou.

15:41 Braidot si mantiene tranquillo in quarta posizione.

15:39 SCHURTER VA VIA! Lasciati sul posto Carod e Flueckiger.

15:36 Poi Griot e più indietro la coppia azzurra composta da Tabacchi e Kerschbaumer.

15:34 9” per il terzetto di vantaggio su Braidot, poi il francese Sarrou a 22″.

15:31 Schurter studia a ruota di Flueckiger e Carod.

15:28 Inizia a pagare la stanchezza Braidot, l’azzurro perde terreno importante dai primi tre.

15:25 Al comando ci sono gli svizzeri Schurter e Flueckiger con il francese Carod, poco più staccato il nostro Luca Braidot.

15:22 In difficoltà Colombo, mentre Schurter forza il ritmo.

15:20 Braidot di nuovo insieme agli altri big, poi ci sono i francesi Sarrou, Marotte e Griot a 15”.

15:18 Il nostro Luca Braidot paga 8”.

15:16 Ricordiamo la composizione del gruppo in testa: ci sono gli svizzeri Schurter, Colombo e Flueckiger e il francese Carod.

15:14 Marotte perde contatto, Braidot resta sempre a qualche metro e stringe i denti.

15:12 Griot, Sarrou e Litscher inseguono a 10” quando è stato percorso il terzo giro.

15:10 Luca Braidot dei sei è quello più appeso al filo, sta faticando un po’ l’azzurro.

15:08 Anche Marotte e Luca Braidot rientrano sulla coda del gruppo, sono in sei!

15:06 Carod si è riportato sui tre elvetici formando un quartetto in testa.

15:03 Luca Braidot è insieme ai francesi Carod e Marotte all’inseguimento.

15:01 Attenzione! Il terzetto svizzero vola via: Schurter, Colombo e Litscher ne hanno di più.

14:59 Completati i primi due giri, Braidot e Griot si sono riportati sul plotone al comando!

14:56 Braidot è in compagnia del transalpino Griot e sta cercando di ricucire lo strappo.

14:54 In testa troviamo Schurter, Colombo, Carod, Flueckiger, Marotte e Sarrou.

14:51 Blocco composto da elvetici e francesi che va via, Luca Braidot non tiene il ritmo.

14:48 Tra questi figura il nostro Luca Braidot, che si conferma in buona forma.

14:45 Ci sono nove corridori nel gruppo in fuga con circa una quindicina di secondi di margine.

14:42 Al comando c’è lo svizzero Nino Schurter davanti al francese Titouan Carod e al connazionale Filippo Colombo.

14:38 Ritmo altissimo in questa partenza.

14:34 Si genera subito tanta selezione in testa alla corsa.

14:31 Partiti! Cominciata la corsa.

14:28 Mancano pochi minuti all’inizio della gara, tutto pronto per cominciare.

14:25 Per quanto riguarda l’Italia, verrà riproposto il quintetto che tanto bene ha fatto sul tracciato austriaco: Luca Braidot e Nadir Colledani, rispettivamente quarto e ottavo sabato scorso, sono attualmente i due nomi più quotati in ottica medaglia. Vi è, però, anche un Gerhard Kerschbaumer in cerca di risposte, che non va dimenticato essere stato argento ai Mondiali solo due anni fa.

14:20 Punta al bis invece il francese Jordan Sarrou, dominatore indiscusso dei Mondiali, dove ha preceduto lo svizzero Mathias Flueckiger e il connazionale transalpino Titouan Carod.

14:15 Cerca riscatto il padrone di casa Nino Schurter: l’elvetico si è classificato in nona posizione nella rassegna iridata di sabato, complice un tracciato che non gli è andato proprio a genio, e quest’oggi farà di tutto per dimostrare agli avversari di essere ancora uno degli uomini da battere.

14:10 In quel di Monte Tamaro (Svizzera) va in scena il secondo appuntamento più importante dell’anno, dopo i Mondiali disputati la settimana scorsa a Leogang (Austria).

14:05 Salve amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova maschile degli Europei di mountain bike specialità cross country.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prova maschile degli Europei di mountain bike specialità cross country che si stanno tenendo a Monte Tamaro, in Svizzera. Si tratta del secondo appuntamento di grande importanza nel giro di pochissimi giorni, dopo i Mondiali che si sono disputati a Leogang (Austria) la scorsa settimana.

Cerca riscatto il padrone di casa Nino Schurter: l’elvetico si è classificato in nona posizione nella rassegna iridata di sabato, complice un tracciato che non gli è andato proprio a genio, e quest’oggi farà di tutto per dimostrare agli avversari di essere ancora l’uomo da battere. Punta al bis invece il francese Jordan Sarrou, dominatore indiscusso dei Mondiali, dove ha preceduto lo svizzero Mathias Flueckiger e il connazionale transalpino Titouan Carod.

Per quanto riguarda l’Italia, verrà riproposto il quintetto che tanto bene ha fatto sul tracciato austriaco: Luca Braidot e Nadir Colledani, rispettivamente quarto e ottavo sabato scorso, sono attualmente i due nomi più quotati in ottica medaglia. Vi è, però, anche un Gerhard Kerschbaumer in cerca di risposte, che non va dimenticato essere stato argento ai Mondiali solo due anni fa. Infine, gli altri due membri della spedizione sono Mirko Tabacchi e Daniele Braidot.

L’appuntamento con l’inizio della gara è alle ore 14:30: OA Sport vi invita a seguire la sfida in compagnia della nostra DIRETTA LIVE minuto per minuto, in modo da non perdervi alcuna emozione. Buon divertimento!

