LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: bene Morbidelli, in ripresa le Ducati. Alle 13.00 la gara

LA CRONACA DEL WARM-UP

RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP

10.15: Appuntamento alle 13.00 per la gara di MotoGP. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

10.13: Il giapponese Nakagami si conferma il migliore di questo warm-up con il crono di 1’48″565 a precedere di 91 millesimi Morbidelli e 230 Alex Marquez. Segnali di ripresa per la Ducati con Petrucci e Dovizioso 5° e 6°, mentre le Yamaha sono in settima e ottava posizione con Vinales e Quartararo. Grandi problemi per Bagnaia solo 21°.

10.11: Di seguito l’ordine dei tempi di questo warm-up

1 30 T. NAKAGAMI 1:48.565 2 21 F. MORBIDELLI +0.091 3 73 A. MARQUEZ +0.230 4 44 P. ESPARGARO +0.586 5 9 D. PETRUCCI +0.601 6 4 A. DOVIZIOSO +0.649 7 12 M. VIÑALES +0.666 8 20 F. QUARTARARO +0.739 9 36 J. MIR +0.763 10 38 B. SMITH +0.791

BANDIERA A SCACCHI!!!

10.10: Colpo di coda di Nakagami che si porta in vetta alla classifica con il crono di 1’48″565 a precedere di 91 millesimi su Morbidelli e di 0″230 su Alex Marquez.

10.09: Dovizioso si ridesta portandosi in quinta posizione a 0″558 dal vertice.

10.06: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 73 A. MARQUEZ 1:48.795 2 30 T. NAKAGAMI +0.169 3 21 F. MORBIDELLI +0.219 4 44 P. ESPARGARO +0.356 5 12 M. VIÑALES +0.436 6 20 F. QUARTARARO +0.509 7 9 D. PETRUCCI +0.514 8 36 J. MIR +0.533 9 38 B. SMITH +0.561 10 27 I. LECUONA +0.588

10.03: Alex Marquez si porta in vetta all’ordine dei tempi con il crono di 1’48″795 a precedere di 219 millesimi di Morbidelli e di 397 su Pol Espargaro. Quartararo è quarto a 0″509. Dovizioso 13° a 0″637. Bagnaia solo 21° a 2″182…

10.01: Dovizioso decimo a 0″870 dal vertice.

09.59: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato, con Morbidelli secondo a 0″127 da Pol Esargaro (KTM). Petrucci è 5° a 0″440 dalla vetta.

1 44 P. ESPARGARO 1:49.192 2 21 F. MORBIDELLI +0.127 3 35 C. CRUTCHLOW +0.194 4 38 B. SMITH +0.256 5 9 D. PETRUCCI +0.440 6 36 J. MIR +0.630 7 20 F. QUARTARARO +0.636 8 33 B. BINDER +0.926 9 27 I. LECUONA +1.023 10 41 A. ESPARGARO +1.248

09.56: Crutchlow con la Honda in vetta con il crono di 1’49″961 a precedere di 97 millesimi Mir e di 157 Binder. Quartararo è quarto a 0″195, mentre Morbidelli è 13° a 1″110, ma sta migliorando.

09.54: Morbidelli si porta in vetta con il crono di 1’51″071 con 295 millesimi di vantaggio su Mir e 450 su Marquez. Siamo solo però all’inizio di questo turno.

09.52: Tutti i piloti in pista per provare il passo gara.

09.50: Via ai 20′ di questo warm-up!

09.49: Osservato speciale Andrea Dovizioso, che insegue la vetta del Mondiale distante appena 15 punti. Ovviamente il 17° posto nelle qualifiche non l’ha soddisfatto: “Le qualifiche non sono andate bene – ha detto il Dovi a Sky Sport – Non siamo stati veloci come ci aspettavamo. Il passo è ancora peggiore, partiamo dietro e questo è negativo. Abbiamo anche poca velocità in generale e questo in funzione gara è pessimo. Nakagami sta andando fortissimo, gira 1’48”0 con gomme di 14 giri, noi giriamo un secondo più lenti con le gomme nuove. Stiamo parlando di un abisso“.

09.46: Franco Morbidelli soddisfatto a metà dopo il secondo posto in griglia alle spalle di Nakagami conquistato nel GP del Teruel. “Non ho fatto un giro perfetto – ha commentato – nel T1 ho sbagliato, ero più lento. Ma forse è una cosa che mi ha liberato e da lì in avanti ho provato a dare veramente tutto ed è venuto fuori comunque un buon giro. Sono contento – ha proseguito il pilota Petronas – stiamo lavorando bene e mi sento a posto con la moto. Ma possiamo ancora migliorare un po’”.

09.43: Nella conferenza stampa post qualifiche Morbidelli ha poi risposto un po’ piccato a un giornalista che gli ha chiesto se fosse pronto ad aiutare Quartararo, visto che lui non è più in corsa per il mondiale. “Ma io sono ancora in corsa – ha detto – perché dovrei aiutarlo se posso ancora giocarmi le mie carte? Poi se non lo sarò più sarò pronto ad aiutarlo“.

09.40: 10′ al via del warm-up.

09.37: Un turno molto importante per andare a definire il quadro dell’assetto in vista della gara.

09.34: Il romano di Yamaha Petronas è stato sensazionale sul giro secco rispetto alle altre M1 e può contare sulla carta anche su un ritmo importante in ottica gara, mentre il catalano della Suzuki è forse il favorito n.1 per il successo odierno dopo aver vinto sette giorni fa ad Aragon 1 considerando l’incoraggiante terza piazza in qualifica.

09.31: Il giapponese di Honda LCR ha ottenuto la prima pole della carriera in MotoGP e sembra davvero in stato di grazia questo weekend, perciò va ritenuto senz’ombra di dubbio uno dei grandi favoriti per il primo posto o comunque per il podio.

09.28: Attenzione poi agli outsider. Ci si riferisce soprattutto a tre centauri che occupano la prima fila in griglia: Takaaki Nakagami (5° nel Mondiale a -29), Franco Morbidelli (6° a -34) e Alex Rins (7° a -36).

09.25: La vera incognita per il Top Gun del Motomondiale sarà il comportamento delle gomme che spesso per la M1 è stata una criticità di non poco conto in termini di degrado. GP, poi, decisamente in salita per Andrea Dovizioso (4° in campionato a -15 dalla testa), costretto a rimontare furiosamente addirittura dalla 17ma posizione per limitare i danni dal punto di vista dello score in attesa di cambiare pista nella speranza di ritrovare una performance migliore da parte della Ducati.

09.22: Cercherà di sfruttare la sua quarta piazzola di partenza Maverick Vinales (3° nella generale a -12 dal leader), il migliore in qualifica per quanto riguarda il quartetto di piloti in testa al campionato.

09.19: Qualifica sottotono rispetto alle aspettative anche per il francese Fabio Quartararo (2° nel Mondiale a -6 dalla vetta), che completa la seconda fila in griglia con il sesto posto dopo aver conquistato la pole position nello scorso weekend ad Aragon 1.

09.16: Il leader del campionato Joan Mir è dotato di un passo notevole ma dovrà scattare dalla quarta fila in 12ma posizione, perciò lo spagnolo della Suzuki sarà chiamato ad una bella partenza per poi mettere in mostra la sua progressione inesorabile nella seconda metà della corsa.

09.13: Si prevede una corsa estremamente interessante, in cui i quattro principali pretendenti non partono coi favori del pronostico e quindi dovranno battagliare per salire sul podio o per portare comunque a casa il maggior numero di punti possibile in classifica.

09.10: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Teruel, round del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di Aragon i piloti e i team testeranno le loro moto per metterle a punto in vista della gara che scatterà alle ore 13.00.

Foto: LaPresse