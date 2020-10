LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Alex Marquez il migliore della FP1 con caduta, Morbidelli 5° e Dovizioso 16°. FP2 alle 14.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA FP1

Loading...

Loading...

I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA FP1

11.45: Un saluto dalla redazione di OA Sport, appuntamento alle 14.30 per la FP2.

11.43: Alex Marquez il migliore della FP1 con il crono di 1’48″184 con 438 millesimi di vantaggio su Nakagami e 0″809 su Mir. Morbidelli quinto con la Yamaha Petronas a 0″916 davanti a Vinales (Yamaha Factory) a 0″992. Indietro sia Dovizioso 16° che Quartararo 17°, con il francese che ha girato con gomme usate per trovare delle soluzioni rispetto ai problemi di domenica. Bagnaia addirittura ultimo e in crisi con le gomme.

11.41: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 73 A. MARQUEZ 1:48.184 2 30 T. NAKAGAMI +0.438 3 36 J. MIR +0.809 4 6 S. BRADL +0.819 5 21 F. MORBIDELLI +0.916 6 12 M. VIÑALES +0.992 7 43 J. MILLER +1.027 8 41 A. ESPARGARO +1.121 9 44 P. ESPARGARO +1.162 10 35 C. CRUTCHLOW +1.172

11.40: BANDIERA A SCACCHI!!

11.39: ATTENZIONE! Caduta di Alex Marquez che stava spingendo e perdita d’anteriore alla curva-17.

11.38: Alex Marquez guida alla grande e si porta in vetta con il crono di 1’48″184.

11.35: Quartararo, dopo i problemi in gara con la pressione delle gomme, adesso è 17° in queste Libere 1 a un secondo d Nakagami. Probabilmente il transalpino sta lavorando per capire le cause dei problemi di domenica e sta girando con gomme usate.

11.32: Davide Brivio: “Sia Rins sia Mir vogliono vincere, ma inseguono questo obiettivo stimolandosi a vicenda. Abbiamo cercato una situazione così. Non siamo intenzioni a dare ordini di scuderia, anche per rispetto di Rins che ha ancora tutte le possibilità di vincere il Mondiale. Alex ha vinto l’ultimo GP e quindi bisogna rispettarlo, cercando di non ostacolarsi in pista con il compagno di box“, le parole del Team Manager Suzuki ai microfoni di Sky Sport.

11.29: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 30 T. NAKAGAMI 1:48.622 2 73 A. MARQUEZ +0.331 3 36 J. MIR +0.451 4 12 M. VIÑALES +0.554 5 21 F. MORBIDELLI +0.586 6 43 J. MILLER +0.589 7 41 A. ESPARGARO +0.705 8 44 P. ESPARGARO +0.724 9 35 C. CRUTCHLOW +0.734 10 5 J. ZARCO +0.738

11.26: Anche in questo turno si conferma la crescita, oltre che della Honda, di Alex Marquez, reduce dal secondo posto di Aragon dell’ultimo weekend iridato.

11.23: Nuovamente in pista Dovizioso per trovare la messa a punto ideale. Attualmente il forlivese è 14° a 0″890.

11.21: Mir, attualmente in terza posizione, a 0″497 dal vertice sarà da osservare con attenzione, vista la crescita della Suzuki soprattutto in assetto di gara.

11.19: Ducati invece continua a soffrire e a capire poco le gomme Michelin.

11.17: Honda che si sta confermando, con i primi due tempi al momento, in grande forma su questo tracciato.

11.15: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 30 T. NAKAGAMI 1:48.622 2 73 A. MARQUEZ +0.331 3 36 J. MIR +0.497 4 12 M. VIÑALES +0.554 5 21 F. MORBIDELLI +0.586 6 43 J. MILLER +0.589 7 41 A. ESPARGARO +0.705 8 44 P. ESPARGARO +0.724 9 35 C. CRUTCHLOW +0.734 10 5 J. ZARCO +0.738

11.13: Nakagami migliora le sue prestazioni e si porta in vetta con il tempo di 1’48″622 con 331 millesimi di vantaggio su Alex Marquez e 497 su Mir. Vinales è quarto a 0″554. Dovizioso è 14° a 0″890.

11.11: Di seguito la situazione aggiornata:

1 73 A. MARQUEZ 1:48.953 2 30 T. NAKAGAMI +0.102 3 36 J. MIR +0.166 4 12 M. VIÑALES +0.223 5 21 F. MORBIDELLI +0.255 6 43 J. MILLER +0.258 7 41 A. ESPARGARO +0.374 8 44 P. ESPARGARO +0.393 9 35 C. CRUTCHLOW +0.403 10 5 J. ZARCO +0.407

11.08: Alex Marquez si porta in vetta con il crono di 1’48″953 con 102 millesimi di vantaggio su Nakagami. Vinales in terza posizione a 0″223, Morbidelli quarto a 0″255, mentre Dovizioso è 14° a 0″559.

11.07: Andrea Dovizioso è 15° attualmente con la Ducati a 0″643 dalla vetta con una combinazione soft-media.

11.06: Vinales si porta in vetta con il crono di 1’49″176 con 90 millesimi di vantaggio su Miller e di 170 su Pol Espargaro.

11.04: Cambia la situazione in pista, che si sta gommando sempre di più. Miller in 1’49″266 in testa con la Ducati Pramac a precedere di 0″122 Alex Marquez e di 0″189 su Zarco.

11.02: Pol Espargaro in testa ora con una soft e una media (1’49″688) con la KTM a precedere Quartararo di 0″228 (soft-media) e Zarco di 0″300 (soft-media).

11.00: Primi tempi che arrivano con Quartararo in testa con il crono di 1’50″694, a 0″615 lo spagnolo Maverick Vinales e a 0″716 Mir. Siamo solo all’inizio di questo turno.

10.57: Tutti i piloti in pista, in cerca del miglior assetto sulle moto.

10.55: VIA ALLA FP1!!!

10.54: 1′ al via della FP1.

10.51: Infine, non bisogna dimenticare come sarà nuovamente assente Valentino Rossi. Il quarantunenne di Tavullia ha contratto il Covid-19 subito dopo il Gran Premio di Francia e dovrà giocoforza disertare anche il secondo appuntamento di Alcañiz. Il suo rientro è atteso a Valencia, il prossimo 8 novembre.

10.48: Di certo c’è che nessuno può fare calcoli e la partita è apertissima. Mir e Quartararo sembrano avere qualche chance più di Viñales, mentre Dovizioso, se non dovesse crescere di rendimento, appare destinato a soccombere.

10.45: Si vedrà se il GP di Teruel confermerà quanto visto pochi giorni orsono. In tal senso le temperature e il vento potrebbero giocare un ruolo fondamentale. Il freddo dovrebbe essere amico della Yamaha, mentre se la colonnina di mercurio dovesse alzarsi, sarebbe una buona notizia per Suzuki e Ducati.

10.42: Quattro Gran Premi al termine della stagione e quattro piloti ancora in corsa per il successo finale. Alla luce di quanto accaduto sinora fare pronostici è francamente impossibile, soprattutto perché sorprese e stravolgimenti di fronte sono all’ordine del giorno.

10.39: Per la verità il dato più eclatante è rappresentato dal fatto che Dovizioso, perennemente in difficoltà con la comprensione degli pneumatici e in netto regresso rispetto agli anni passati, non sia mai stato così vicino (almeno matematicamente) alla possibilità di vincere il titolo.

10.36: Ecco perché Mir ha raccolto più punti di El Diablo nonostante quest’ultimo abbia vinto ben tre gare; ed ecco perché il poco concreto Viñales è comunque ancora pienamente della partita.

10.33: In generale, Quartararo dà l’impressione di poter sferrare il colpo del KO nella corsa iridata da un momento all’altro, ma ogni qualvolta ha l’occasione di mandare a tappeto gli avversari, va clamorosamente a vuoto.

10.30: Yamaha ha sicuramente qualcosa in più, soprattutto sul giro secco. In effetti la Casa di Iwata ha ottenuto 8 delle 10 pole position sinora messe in palio.

10.27: In particolare, domenica scorsa il francese ha tentato di togliersi un po’ di pressione dalle spalle, affermando che nell’imminente weekend l’obiettivo sarà quello di contenere i danni rispetto al nuovo leader del Mondiale, poiché la pista dice benissimo alla Suzuki.

10.24: Tuttavia il vantaggio dell’iberico nella graduatoria assoluta è minimo, in quanto Fabio Quartararo, Maverick Viñales e Andrea Dovizioso si trovano rispettivamente a 6, 12 e 15 punti di distanza.

10.21: Il fatto che il ventitreenne maiorchino comandi la classifica iridata è emblematico della situazione attuale, poiché non si è ancora imposto in alcun Gran Premio! Ciononostante, lo spagnolo ha concluso sette volte nelle prime cinque posizioni, rivelandosi sinora il centauro più solido in assoluto.

10.18: La gara tenutasi il 18 ottobre si è risolta con un autentico trionfo della Suzuki, in quanto la vittoria è stata appannaggio di Alex Rins, mentre Joan Mir – giunto terzo sul traguardo – ha preso la testa del Mondiale.

10.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Teruel, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Aragon il Circus delle due ruote si esibirà nuovamente e per piloti e squadre sarà fondamentale a partire oggi trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Il programma del GP Teruel (23 ottobre) – La presentazione del GP Teruel – Le dichiarazioni di Andrea Dovizioso – Le dichiarazioni di Fabio Quartararo – Le dichiarazioni di Joan Mir

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Teruel, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Aragon il Circus delle due ruote si esibirà nuovamente e per piloti e squadre sarà fondamentale a partire oggi trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

La gara tenutasi il 18 ottobre si è risolta con un autentico trionfo della Suzuki, in quanto la vittoria è stata appannaggio di Alex Rins, mentre Joan Mir – giunto terzo sul traguardo – ha preso la testa del Mondiale. Il fatto che il ventitreenne maiorchino comandi la classifica iridata è emblematico della situazione attuale, poiché non si è ancora imposto in alcun Gran Premio! Ciononostante, lo spagnolo ha concluso sette volte nelle prime cinque posizioni, rivelandosi sinora il centauro più solido in assoluto.

Tuttavia il vantaggio dell’iberico nella graduatoria assoluta è minimo, in quanto Fabio Quartararo, Maverick Viñales e Andrea Dovizioso si trovano rispettivamente a 6, 12 e 15 punti di distanza. In particolare, domenica scorsa il francese ha tentato di togliersi un po’ di pressione dalle spalle, affermando che nell’imminente weekend l’obiettivo sarà quello di contenere i danni rispetto al nuovo leader del Mondiale, poiché la pista dice benissimo alla Suzuki. Per la verità, il ventunenne transalpino segue questa strategia da diverse settimane, ovvero da quando ha affermato che la moto della Casa di Hamamatsu è la migliore del lotto.

A ben guardare la realtà dei fatti è diversa. Yamaha ha sicuramente qualcosa in più, soprattutto sul giro secco. In effetti la Casa di Iwata ha ottenuto 8 delle 10 pole position sinora messe in palio. Tuttavia in gara, dove comunque il marchio dei tre diapason ha primeggiato nel 50% delle occasioni, entrano in gioco altre dinamiche che rendono Suzuki più competitiva. Infine, non bisogna dimenticare come sarà nuovamente assente Valentino Rossi. Il quarantunenne di Tavullia ha contratto il Covid-19 subito dopo il Gran Premio di Francia e dovrà giocoforza disertare anche il secondo appuntamento di Alcañiz. Il suo rientro è atteso a Valencia, il prossimo 8 novembre.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Teruel, round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.55 con la FP1, mentre la FP2 scatterà alle ore 14.30. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse