LIVE MotoGP, GP Francia 2020 in DIRETTA: Dovizioso protagonista sotto la pioggia, si riparte alle 14.10

Grazie a tutti per averci seguito durante questa mattinata, vi auguriamo buon proseguimento di giornata. Appuntamento alle ore 14.10 con la FP2.

10.44 Grandissima difficoltà sul bagnato per i primi due della classifica generale: Joan Mir è 13mo a 1.176 con Suzuki, Fabio Quartararo addirittura 18mo a 2.690.

10.43 Cinque Ducati davanti a tutti sul bagnato, a seguire tre Yamaha: Maverick Vinales sesto a 0.376, Franco Morbidelli settimo a 0.637, Valentino Rossi ottavo a 0.707.

10.42 Bradley Smith ha firmato il miglior tempo nella FP1. L’alfiere della Ducati ha timbrao 1:43.804 e ha preceduto ben quattro compagni di marca: Johann Zarco a 0.154, Danilo Petrucci a 0.220, Jack Miller a 0.328, Andrea Dovizioso a 0.344.

10.42 CLASSIFICA TEMPI FP2.

1 38 B. SMITH 1:43.804 2 9 D. PETRUCCI +0.220 3 43 J. MILLER +0.328 4 4 A. DOVIZIOSO +0.344 5 12 M. VIÑALES +0.376 6 5 J. ZARCO +0.511 7 21 F. MORBIDELLI +0.637 8 35 C. CRUTCHLOW +0.850 9 44 P. ESPARGARO +0.956 10 63 F. BAGNAIA +0.979

10.41 Franco Morbidelli settimo a 0.637, Valentino Rossi ottavo a 0.707.

10.41 Johann Zarco sale in seconda piazza a 0.154 da Smith.

10.40 Jack Miller terzo a 0.328, appena davanti a Dovizioso e Vinales.

10.40 Danilo Petrucci si inserisce in seconda piazza a 0.220 da Smith.

10.40 Bradley Smith beffa Dovizioso, primo con 0.344 su Dovizioso e 0.376 su Dovizioso.

10.40 DOVIZIOSOOOOOOOOOOOO! PRIMOOOOOOOOOOO! 1:44.148!

10.40 BANDIERA A SCACCHI.

10.39 Johann Zarco secondo a 0.135.

10.38 Ultimi due minuti, un paio di giri ancora per tutti i piloti.

10.38 Pronta risalita di Valentino Rossi! Sesto a 0.631 da Vinales, cinque millesimi meglio di Morbidelli.

10.37 Mir 11mo, Rossi 13mo, Quartararo 18mo.

10.37 Andrea Dovizioso si inserisce in terza posizione a 0.225, quattro millesimi megio di Petrucci

10.37 Maverick Vinales balza al comando con 1:44.180, ha 0.166 su Miller.

10.36 Miller replica prontamente e torna davanti a tutti con 63 millesimi su Petrucci.

10.36 DANILO PETRUCCIIIIIIII! Primooooooooooo! 1:44.409, rifila 0.326 a Miller!

10.35 Pol Espargarò si inserisce in seconda piazza a 25 millesimi da Miller, appena davanti a Morbidelli.

10.34 Valentino Rossi ha acceso due caschi rossi nei primi due intermedi, poi ha commesso un errore.

10.32 Valentino Rossi rafforza il nono posto a 0.991.

10.32 Jack Miller soffia il miglior tempo a Morbidelli: 1:44.734, 81 millesimi meglio dell’italiano.

10.31 Andrea Dovizioso risale in quinta piazza a 0.413 da Morbidelli, subito dietro a Petrucci, Crutchlow, Vinales.

10.30 Ultimi dieci minuti della FP1.

10.28 Ulteriore balzo in avanti di Valentino Rossi: nono a 1.186 dalla vetta.

10.27 Valentino Rossi risale in 12ma piazza a 1.624 da Morbidelli.

10.26 FRANCO MORBIDELLI! PRIMOOOOOOOOOOO! 1:44.816 e precede Petrucci di 0.115, il romano si è migliorato giro dopo giro.

10.25 Morbidelli continua a migliorarsi! Superlativo secondo posto a 0.185 da Petrucci. Bagnaia quarto, Dovizioso sesto, Valentino Rossi 16mo ed è davanti a Mir e Quartararo.

10.23 La risposta di Franco Morbidelli! Quinto a 0.541 da Petrucci, appena davanti a Dovizioso.

10.22 Valentino Rossi torna in pista. Girano anche Petrucci, Rins, Morbidelli, Quartararo. Gli altri sono ai box.

10.21 Prontissima risposta di Danilo Petrucci! Il primo a scendere sotto il muro di 1’45”. Il ducatista timbra 1:44.931 ed è davanti a tutti.

10.20 Maverick Vinales si prende il primo posto con un ottimo 1:45.121, la Yamaha è davanti a quattro Ducati!

10.18 DANILO PETRUCCI! Stoccata da urlo: primo posto con 1:45.326, ha 70 millesimi di vantaggio su Francesco Bagnaia. Terzo Jack Miller a 0.110, quarto Andrea Dovizioso a 0.459, Vinales quinto a 0.510.

10.16 Vinales si prende il terzo posto a 0.400 da Miller. Valentino Rossi è scivolato in 13ma posizione, ma ha fatto bene quando era fuori. Morbidelli 14mo, Quartararo 18mo.

10.15 Stoccata di Jack Miller! L’alfiere della Ducati vola al comando con 1:45.436, ha 0.349 di margine su Dovizioso.

10.14 Andrea Dovizioso al comando in 1:45.785, rientra ai box. Ha 97 millesimi di vantaggio su Pol Espargarò, 0.394 su Vinales, 0.561 su Miller, 0.661 su Bagnaia.

10.13 Risveglio di Alex Rins, sesto a 1.219. Jack Miller terzo a 0.561, precede Vinales. Valentino Rossi scivola in ottava piazza e rientra ai box.

10.11 Grande risposta di Valentino Rossi che è quarto a 1.084, subito dietro a Vinales e Rins. Quartararo 12mo a 2.562 e in difficoltà, subito dietro a Morbidelli.

10.10 Andrea Dovizioso scatenato sul bagnato: vola al comando con 1:46.221, rifila sette decimi di distacco a Pol Espargarò.

10.09 Pol Espargarò si rimette davanti a tutti in 1:46.925, ha 0.244 su Dovizioso e 0.506 su Vinales. Valentino Rossi è scivolato in ottava piazza a 1.959.

10.08 Stoccata di Vinales che risale in quarta piazza a 1.163.

10.07 Fabio Quartararo è in difficoltà, 19mo a quasi quattro secondi. Joan Mir 13mo a 3.238.

10.06 DOVIZIOSOOOOOOOOOO! Miglior tempo! 1:47.169, ha 0.359 su Pol Espargarò e 1.049 su Rins. Poi Bagnaia a 1.373 e Valentino Rossi a 1.715.

10.04 Ottimo Francesco Bagnaia! Risale in terza piazza a 0.100 da Pol Espargarò, ad appena 37 millesimi sa Dovizioso.

10.03 Valentino Rossi si avvicina al leader, è quarto a 0.864 subito dietro a Dovizioso e Rins. Morbidelli nono a 2.222, Vinales 7° a 2.133.

10.01 Pol Espargarò vola al comando in 1:48.442, Dovizioso secondo ad appena 63 millesimi. Rins terzo a 0.697, poi Oliveira e Valentino Rossi a 2.1.

09.59 La prima tornata di giri cronometrati premia Jack Miller in 1:50.609, ha 2.4 su Mir e 3.1 su Petrucci. Dovizioso 7° a 3.8, Rossi si è lanciato ora.

09.57 Subito tutti in pista come gomme da bagnato.

09.56 Comunque si pensa che domani possa esserci bel tempo, quindi le prove odierne potrebbero avere relativa importanza.

09.55 SEMAFORO VERDE. Incomincia la FP1 del GP di Francia!

09.50 Franco Morbidelli potrebbe fare molto bene in queste condizioni. I piloti proveranno a spingere al massimo per capire quanto possono rendere le gomme da bagnato.

09.47 In Moto3 è stato Andrea Migno il migliore, vedremo se su pista bagnata qualche altro italiano riuscirà a mettersi in luce a metà mattina.

09.45 Le condizioni dell’asfalto sono complicate, la pista è bagnata e le scivolate in Moto3 non sono mancate. Vedremo cosa succederà con i big tra una decina di minuti.

09.43 Andrea Dovizioso ha faticato tantissimo nelle ultime uscite, queste condizioni potrebbero esaltarlo. Deve assolutamente fare risultato se vuole rimanere in corsa per il Mondiale.

09.41 Joan Mir è estremamente continuo con la Suzuki e si sta dimostrando un degno contendente al titolo iridato.

09.39 Fabio Quartararo è il nuovo leader del Mondiale e vuole giganteggiare in casa per muovere un passo importante verso la conquista del titolo iridato.

09.37 Valentino Rossi è reduce da due cadute consecutive e vuole assolutamente riscattarsi, insegue il suo podio numero 200 in carriera.

09.35 Venti minuti al semaforo verde.

09.34 In queste condizioni potrebbero esaltarsi piloti esperti come Dovizioso e Valentino Rossi.

09.32 Le Yamaha potrebbero essere favorite su questo tracciato, ma naturalmente con la pioggia si mescolano le carte in tavola e conterà moltissimo l’abilità dei piloti.

09.30 Inizia dunque un weekend fondamentale per le sorti dell’intero campionato, questo è il primo atto di un trittico che proseguirà poi nelle prossime due settimane con le due gare di Aragon.

09.28 La classifica è estremamente corta: il francese Fabio Quartararo è al comando con 8 punti di vantaggio sullo spagnolo Joan Mir, 18 sull’altro iberico Maverick Vinales e 24 sul nostro Andrea Dovizioso, mentre Franco Morbidelli si trova a -31.

09.26 I piloti dovranno stare molto attenti alle condizioni del tracciato, la pista bagnata potrebbe essere una costante del weekend.

09.24 Piove a Le Mans e la temperatura è attorno ai 15 °C. Condizioni della pista davvero molto difficili, in Moto3 sono caduti diversi piloti.

09.22 Si inizierà alle ore 09.55, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per effettuare la messa a punto e per trovare il feeling con il tracciato.

09.20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Francia 2020, tappa del Mondiale MotoGP.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Francia 2020, nona tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. La pioggia sta regnando protagonista in terra transalpina durante questi giorni e la sessione di questa mattina potrebbe svolgersi sul bagnato, rimescolando tutte le carte in tavola e rendendo tutto ancora più incerto. I piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per iniziare a effettuare la migliore messa a punto sulle loro moto e per trovare il giusto feeling col tracciato in vista delle qualifiche e della gara.

Inizia un weekend fondamentale per le sorti dell’intero campionato, si torna in pista a due settimane di distanza dall’appuntamento di Barcellona. La classifica è estremamente corta: il francese Fabio Quartararo è al comando con 8 punti di vantaggio sullo spagnolo Joan Mir, 18 sull’altro iberico Maverick Vinales e 24 sul nostro Andrea Dovizioso, mentre Franco Morbidelli si trova a -31. Il padrone di casa è chiamato a sfidare a viso aperto i due ispanici. Le Yamaha potrebbero essere favorite su questa pista, ma la Suzuki è estremamente costante e va bene ovunque. Andrea Dovizioso proverà a reagire con la Ducati, mentre Valentino Rossi dopo due cadute consecutive deve assolutamente rialzare la testa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Francia 2020, nona tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.55 e si andrà avanti fino alle 10.40. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse