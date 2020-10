LIVE MotoGP, GP Francia 2020 in DIRETTA: si parte con la FP4. Dovizioso cerca risposte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.30 INIZIATA LA FP4!

13.25 La FP4 durerà 30 minuti. Poi a seguire assisteremo alle qualifiche.

13.23 Cielo nuvoloso a Le Mans, ma non pioverà.

13.16 Valentino Rossi è scivolato nel finale della FP3. Il passo è buono, ma quest’anno il Dottore sta commettendo più errori del solito per portare al limite la Yamaha.

13.13 Andrea Dovizioso è apparso in progresso rispetto alle ultime apparizioni. Ma basterà per il podio? E, soprattutto, sarà ancora in tempo per il Mondiale?

13.07 Quartararo guida il Mondiale MotoGP con 108 punti, +8 su Mir, +18 su Vinales e +24 su Dovizioso. Siamo sinceri: vista la situazione in cui versa il mondo, con la seconda ondata della pandemia in piena espansione, non è escluso che il Campionato possa anche concludersi in anticipo. A quel punto vincerebbe il titolo chi si trova in testa al momento della sospensione. Per questo il margine del francese, al momento, è molto importante. Peraltro qui a Le Mans sembra andare davvero forte e potrebbe chiudere i conti…

13.04 Quartararo, Oliveira, Morbidelli, Miller, Crutchlow, Zarco, Rossi, Vinales, Vinales, Pol Espargarò e Dovizioso sono i piloti qualificati per la Q2. Dovrà transitare dalla Q1 lo spagnolo Joan Mir, che si sta giocando il Mondiale con Quartararo.

13.02 La FP4 sarà molto importante per provare il passo in vista della gara. Oggi, come domani, non è prevista pioggia.

12.55 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.30 prenderà il via la quarta ed ultima sessione di prove libere del GP di Francia 2020 di MotoGP.

Grazie a tutti per averci seguito in questa mattinata. Appuntamento alle ore 13.30 per le prove libere 4, poi alle ore 14.10 le qualifiche.

10.50 Questa la classifica definitiva della FP3.

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 310.6 1’32.319

2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 314.5 1’32.449 0.130 / 0.130

3 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 309.6 1’32.476 0.157 / 0.027

4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 314.5 1’32.503 0.184 / 0.027

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 319.6 1’32.558 0.239 / 0.055

6 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 315.5 1’32.631 0.312 / 0.073

7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.8 1’32.640 0.321 / 0.009

8 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 311.6 1’32.648 0.329 / 0.008

9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 319.6 1’32.660 0.341 / 0.012

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 317.5 1’32.686 0.367 / 0.026

11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 312.6 1’32.739 0.420 / 0.053

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.5 1’32.792 0.473 / 0.053

13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.6 1’33.204 0.885 / 0.412

14 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 316.5 1’33.290 0.971 / 0.086

15 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 314.5 1’33.293 0.974 / 0.003

16 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 315.5 1’33.297 0.978 / 0.004

17 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 316.5 1’33.376 1.057 / 0.079

18 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.5 1’33.470 1.151 / 0.094

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 314.5 1’33.482 1.163 / 0.012

20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 313.5 1’33.499 1.180 / 0.017

21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 312.6 1’33.686 1.367 / 0.187

22 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.9 1’33.757 1.438 / 0.071

10.46 Attenzione! A Nakagami, Vinales e Petrucci sono stati cancellati i tempi ottenuti nel corso dell’ultimo tentativo per aver violato il regime delle bandiere gialle! Non cambiano però i qualificati per la Q2.

10.44 Dovranno dunque passare dal Q1 piloti interessanti come Joan Mir e Alex Rins su Suzuki, Danilo Petrucci e Francesco Bagnaia su Ducati, Takaaki Nakagami su Honda, Brad Binder su KTM.

10.43 Questi i piloti ammessi direttamente al Q2: Fabio Quartararo (Yamaha), Miguel Oliveira (KTM), Franco Morbidelli (Yamaha), Jack Miller (Ducati), Maverick Vinales (Yamaha), Cal Crutchlow (Honda), Johann Zarco (Ducati), Valentino Rossi (Yamaha), Pol Espargarò (KTM), Andrea Dovizioso (Ducati).

10.42 Joan Mir è soltanto 12mo, davanti a Petrucci, Rins, Bagnaia.

10.42 Maverick Vinaels quinto a 0.237, tra Jack Miller e Cal Crutchlow. Johan Zarco settimo, Pol Espargarò nono.

10.42 Valentino Rossi è ottavo a 0.321, il Dottore paga una caduta nei minuti finali. Andrea Dovizioso decimon a 0.367 con la Ducati, a tratti è stato convincente.

10.41 Fabio Quartararo ha realizzato il miglior tempo della FP3. Il leader del Mondiale ha timbrato 1:32.319, precedendo Miguel Oliveira di 0.130 e Franco Morbidelli di 0.184.

10.41 CLASSIFICA TEMPI FP3.

1 20 F. QUARTARARO 1:32.319 2 88 M. OLIVEIRA +0.130 3 21 F. MORBIDELLI +0.157 4 43 J. MILLER +0.184 5 12 M. VIÑALES +0.237 6 35 C. CRUTCHLOW +0.239 7 5 J. ZARCO +0.312 8 46 V. ROSSI +0.321 9 44 P. ESPARGARO +0.341 10 4 A. DOVIZIOSO +0.367

10.41 Vinales si prende la quinta posizione a 0.237.

10.41 Oliveira sale in seconda posizione a 0.130, Zarco sesto a 0.312.

10.40 BANDIERA A SCACCHI.

10.39 MORBIDELLIIIIIIII! Secondo a 0.157 da Quartararo.

10.39 Incredibile risalita di Cal Crutchlow! Terzo a 0.239.

10.38 A terra anche Mir! Al momento è settimo. Ultimi minuti infarciti di capitomboli. Nessuno si sta migliorando.

10.37 A terra anche Jack Miller, una brutta botta per il ducatista. Al momento è secondo, proprio davanti a Rossi.

10.36 Valentino Rossi è caduto nel primo settore! Si è chiuso l’avantreno. Il Dottore si è comunque rialzato senza problemi, ma non può più tornare in pista. Il suo turno finisce qui, la speranza è che entri nei migliori 10.

10.36 VALENTINO ROSSI TERZO! Il Dottore a 0.321 da Quartararo!

10.36 Dovizioso risale in quinta piazza a 0.367, subito dietro a Pol Espargarò.

10.35 Maverick Vinales si issa in terza posizione a 0.329 da Quartararo.

10.33 Tutti in pista per gli ultimi sette minuti della FP3, ora è caccia al tempo: i migliori 10 accedono direttamente al Q2 delle qualifiche.

10.33 Tutti in pista tranne Quartararo, Morbidelli e Rossi. Usciranno tra poco.

10.32 Ulteriore miglioramento di Miller che si porta a 0.184 da Quartararo.

10.31 Jack Miller si inserisce in seconda piazza a 0.357 da Quartararo.

10.30 Ultimi dieci minuti.

10.30 Valentino Rossi, Dovizioso e Miller in pista per migliorarsi.

10.29 Altro giro veloce di Fabio Quartararo che timbra 1:32.319, 0.520 di vantaggio su Morbidelli.

10.28 Fabio Quartararo si riprende la prima posizione in 1:32.509, con 0.330 su Morbidelli e 0.366 su Mir. Rossi a 0.410, Dovizioso è settimo, Vinales ottavo.

10.28 ROSSIIIIIIIIIII! TERZO ad appena 80 millesimi da Morbidelli. Il Dottore c’è.

10.27 Pol Espargarò si inserice in quarta piazza a 0.163. Morbidelli è in serie di giri veloci in 1:32.8, ha un passo eccellente come Quartararo.

10.26 VALENTINO ROSSI! QUINTO POSTO! Il Dottore è a 0.373 da Morbidelli, finalmente si prova a respirare, è subito dietro a Dovizioso.

10.24 Valentino Rossi non si sta migliorando, è 13mo e deve assolutamente risalire.

10.23 Prontissima risalita di Joan Mir dopo una prima parte in difficoltà. Lo spagnolo è secondo a 36 millesimi da Morbidelli, davanti a Quartararo.

10.22 FRANCO MORBIDELLI! Miglior tempoooo! 1:32.839, rifila 0.135 a Quartararo. Dovizioso accende casco rosso al terzo settore, ma poi non si migliora.

10.22 Valentino Rossi è ora 12mo e deve assolutamente reagire per entrare nel Q2.

10.21 Superlativo Petrucci! Quarto a 0.323!

10.21 Dovizioso aveva acceso casco rosso al terzo settore, poi ha commesso un errore e resta secondo a 0.169 da Quartararo.

10.20 Ora sono tutti in pista, tranne Quartararo e Valentino Rossi.

10.18 CLASSIFICA A META’ SESSIONE. Mancano 22 minuti alla bandiera a scacchi.

1 20 F. QUARTARARO 1:32.974 2 4 A. DOVIZIOSO +0.169 3 21 F. MORBIDELLI +0.305 4 12 M. VIÑALES +0.524 5 44 P. ESPARGARO +0.550 6 30 T. NAKAGAMI +0.766 7 73 A. MARQUEZ +0.796 8 9 D. PETRUCCI +0.811 9 46 V. ROSSI +0.828 10 35 C. CRUTCHLOW +0.838

10.16 DOVIZISOOOO! Fantastico giro, è secondo a 0.169 da Quartararo!

10.15 Quartararo torna ai box dopo una serie di 12 giri veloci.

10.13 Quartararo scende sotto il muro di 1’33” e firma 1:32.974, il francese è in grandissimo spolvero.

10.13 Ricordiamo la top-ten provvisoria: Quartararo, Morbidelli, Vinales, Pol Espargarò, Nakagami, Alex Marquez, Petrucci, Rossi, Crutchlow, Miller. Dovizioso 11°, Bagnaia 15°, Mir 17°.

10.12 Fabio Quartararo è scatenato, serie di giri veloci: timbra un super 1:33.014, con 0.265 di vantaggio suu Morbidelli.

10.12 Al momento stanno girando soltanto Quartararo, Petrucci, Rossi e Dovizioso. Gli altri sono fermi.

10.11 Joan Mir è in grandissima difficoltà, è addirittura 17mo a 1.4 secondi di distacco.

10.11 Fabio Quartararo ritocca ulteriormente il suo miglior crono: 1:33.130, 0.149 meglio di Morbidelli.

10.10 Se ne è andato il primo quarto d’ora della sessione. I piloti stanno per rientrare ai box.

10.08 Fabio Quartararo si migliora ulteriormente: primo posto in 1:33.208 con 71 millesimi su Morbidelli e 0.290 su Vinales.

10.08 FRANCO MORBIDELLIIIIIIIIIIIIIII! Migliore tempo in 1:33.279, rifila 22 millesimi a Quartararo.

10.08 Valentino Rossi risale in settima posizione a 0.523, miglioramento importantisimo per il Dottore. Ora Dovizioso è decimo.

10.08 Grandissimo miglioramenti di Maverick Vinales che è terzo a 0.197 da Quartararo.

10.08 I primi 12 sono racchiusi in appena otto decimi.

10.06 Fabio Quartararo in testa in 1:33.301, Morbidelli secondo a 0.150, poi Pol Espargarò e Alex Marquez. Danilo Petrucci è quinto e precede Crutchlow, Miller e Dovizioso. Mir nono, Vinales decimo, Valentino Rossi undicesimo.

10.05 Franco Morbidelli velocissimo, risale in seconda posizione a 0.150 da Quartararo.

10.04 Ulteriore miglioramente di Fabio Quartararo: timbra 1:33.400 e precede Pol Espargarò di 0.322.

10.03 Pol Espargarò davanti a tutti! L’alfiere della KTM stampa 1:33.722, appena 57 millesimi meglio di Quartararo e 90 meglio di Cruchlow. Dovizioso quinto a 0.122, Petrucci sesto, Valentino Rossi settimo.

10.02 Jack Miller sopravanza Dovizioso di un decimo, la lotta per la top-ten entra nel vivo.

10.02 Andrea Dovizioso risale la china, è quinto a 0.998 da Quartararo.

10.02 Fabio Quartararo si migliora ulteriormente e si riprende il primo posto in 1:33.779 con 0.632 di vantaggio su Morbidelli e 0.817 su Vinales.

10.01 FRANCO MORBIDELLI. Vola in prima posizione in 1:34.411 con 0.338 su Quartararo. VALENTINO ROSSI TERZO A 0.511.

10.00 Fabio Quartararo suona la sveglia ed è primo in 1:34.749, ma ora tutti stanno accendendo caschi rossi.

09.59 La prima tornata di giri cronometrati premia Morbidelli in 1:35.719, con 0.386 su Alex Marquez e 0.647 su Rins.

09.57 Hanno scelto tutti la coppia di gomme soft.

09.56 Subito tutti in pista, si va a caccia del tempo per il Q2.

09.55 SEMAFORO VERDE. Iniziano le prove libere 3.

09.52 Le previsioni meteo per domani sono incerte, oggi splende il sole e sarà così anche per le qualifiche.

09.50 I centauri sono ormai pronti a montare in sella e a iniziare la sessione. Si dovrà cercare anche di capire quale sarà la gomma migliore per la gara.

09.48 Per l’accesso diretto al Q2 vanno tenuti in considerazione anche i vari Jack Miller, Pol Espargarò, Alex Rins, Danilo Petrucci.

09.50 Maverick Vinales è pienamente in lotta per il Mondiale, ieri ha dato indicazioni importanti e questa mattina punta molto in alto.

09.45 Dieci minuti al semaforo verde, nel frattempo è finita la FP3 della Moto3.

09.43 Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia hanno avuto un buon passo ieri, vedremo se i due italiani su Yamaha e su Ducati sapranno confermarsi.

09.41 Fabio Quartararo e Joan Mir erano andati in crisi ieri, oggi devono assolutamente invertire la rotta. Sono i due favoriti per il Mondiale, il francese è in testa con otto punti di vantaggio sullo spagnolo.

09.39 Andrea Dovizioso era piaciuto sul bagnato, meno in condizioni miste. Stamattina il forlivese deve rialzare la testa, essere tra i migliori 10 è fondamentale per le sue ambizioni.

09.37 Valentino Rossi si è dichiarato contento di quanto fatto ieri. Il Dottore sembra avere trovato un buon feeling con la sua Yamaha e stamattina può puntare al Q2 con grande convinzione.

09.35 Si riparte da zero dopo i due turni di ieri, il primo sul bagnato e il secondo su pista umida. Ne vedremo davvero delle belle, anche perché le incognite sono molteplici.

09.33 Sarà fondamentale accedere al Q2 per poter puntare alle posizioni di vertice sulla griglia di partenza, essere costretti al Q1 sarebbe molto pesante per i piloti.

09.31 A questo punto i tempi ottenuti ieri verranno ampiamente migliorati e saranno dunque i crono di questa mattina a risultare decisivi per l’accesso diretto al Q2 delle qualifiche: bisognerà essere tra i migliori 10 di questa mattinata.

09.29 Oggi splende il sole sulla pista dpoo la pioggia caduta nella giornata di ieri.

09.27 Si corre a Le Mans, la sessione incomincerà alle ore 09.55 e i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo.

09.25 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia 2020, nona tappa del Mondiale MotoGP.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia 2020, nona tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. I piloti avranno a disposizione gli ultimi 45 minuti di tempo per effettuare la giusta messa a punto e per migliorare il feeling col tracciato transalpino, tutti i centauri andranno a caccia del tempone per poter essere tra i migliori 10 che accederanno direttamente al Q2 delle qualifiche. Si preannuncia grande spettacolo, teoricamente su asfalto asciutto dopo che la giornata di ieri era stata funestata dalla pioggia in mattinata e complicata nel pomeriggio da una pista in versione umida.

Si infiamma la lotta tra Fabio Quartararo e Joan Mir, il francese e lo spagnolo sono in lotta per il Mondiale ma ieri hanno fatto tremendamente fatica. Valentino Rossi è piaciuto nelle prove libere, ha dichiarato di trovarsi a suo agio e può piazzare un bel colpo. Stesso discorso per Andrea Dovizioso, il quale vuole rilanciarsi in ottica iridata. In lizza per le posizioni di vertice anche Maverick Vinales, Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia 2020, nona tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.55 e si va avanti fino alle ore 10.40, poi alle ore 14.10 spazio alle qualifiche. Buon divertimento a tutti.

