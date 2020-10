LIVE MotoGP, GP Francia 2020 in DIRETTA: Morbidelli vola nel warm-up. Partenza alle 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL WARM-UP DELLA MOTOGP

LA CLASSIFICA DEI TEMPI DEL WARM-UP DELLA MOTOGP

LA CRONACA DEL WARM-UP DI MOTO3

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Un saluto dalla redazione di OA Sport e appuntamento alle 13.00 per la gara.

Ottimo passo di Morbidelli, con una costanza invidiabile. Il “Morbido” ha confermato quanto aveva affermato ieri, peccato che le qualifiche non gli abbiano sorriso più di tanto, visto l’11° crono. Alle sue spalle Vinales, Crutchlow, Petrucci, Pol Espargaro, Marquez, Zarco, Quartararo, Nakagami e Dovizioso. Valentino Rossi un po’ in difficoltà con il 12° tempo, più indietro Bagnaia (19°). Il “Dottore” ha lamentato un’eccessiva usura sulla gomma posteriore.

09.50: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 21 F. MORBIDELLI 1:32.891 2 12 M. VIÑALES +0.238 3 35 C. CRUTCHLOW +0.304 4 9 D. PETRUCCI +0.408 5 44 P. ESPARGARO +0.451 6 73 A. MARQUEZ +0.518 7 5 J. ZARCO +0.541 8 20 F. QUARTARARO +0.546 9 30 T. NAKAGAMI +0.683 10 4 A. DOVIZIOSO +0.696

09.47: Vinales in seconda posizione a 0″238 da Morbidelli, mentre Dovizioso è 9° e Valentino Rossi 11°.

09.44: Morbidelli abbatte il muro dell’1’32″982 con 213 millesimi di vantaggio su Crutchlow e 296 su Vinales, tornato in pista. Valentino Rossi è undicesimo a 0″857, con l’accoppiata soft-soft, e al posteriore sulla parte destra ci sono problemi.

09.41: La pista si gomma sempre di più: Morbidelli svetta con il crono di 1’33″269 a precedere di 30 millesimi Petrucci e di 73 Pol Espargaro. Dovizioso è 10° e Valentino Rossi 11°.

09.38: Petrucci si porta davanti a tutti con il crono di 1’33″332 con 105 millesimi di vantaggio su Quartararo e 380 su Crutchlow. Dovizioso è settimo a 0″494, immediatamente davanti a Valentino Rossi (+0″507).

09.36: Parlando dei tempi in questo inizio di warm-up Nakagami si porta in vetta con il crono di 1’33″724, con 248 millesimi di vantaggio su Rossi e 324 su Espargaro. Morbidelli è quinto a 0″386.

09.35: Nuova caduta e Bradley Smith in terra nel secondo settore.

09.33: Grossi problemi per i piloti, con le temperature. Subito in terra Maverick Vinales alla curva-10.

09.30: SI COMINCIA CON IL WARM-UP!

09.26: Resta da capire, a questo punto che cosa decideranno di fare i piloti in vista di questo warm-up, tenuto conto delle condizioni meteorologiche.

09.23: Ci sono gocce di pioggia sulla pista, ma solo in alcune zone. Quindi condizioni pericolose per i piloti.

09.20: 10′ al via del warm-up della MotoGP!

09.17: Un turno che dovrebbe andare in scena sull’asciutto, tenuto conto che il turno di Moto3 si è svolto in queste condizioni.

09.14: Con le temperature invernali di questo weekend a Le Mans il consumo delle gomme sarà limitato e non dovrebbe condizionare l’andamento della gara. Capiremo già da questo warm-up il comportamento delle mescole, con temperature ovviamente ancor più basse.

09.11: Domenica completamente in salita per la Suzuki, con Joan Mir 14° e Alex Rins 16° costretti a rimontare furiosamente dalle retrovie per provare a limitare i danni in un fine settimana decisamente complicato.

09.08: Il Dottore, per esempio, dovrà provare ad inventarsi qualcosa in partenza recuperando qualche posizione prima di impostare una buona progressione nel corso della gara.

09.05: Il passo gara evidenziato da questi tre centauri è decisamente competitivo, tuttavia sarà davvero molto complicato imporre un ritmo costante in mezzo al traffico di moto più lente in curva ma difficili da superare perché più veloci in rettilineo.

09.02: Oltre alla pattuglia Rossa, sulla carta in lizza per il podio e magari anche per la vittoria, dovrebbero essere della partita nelle zone alte della graduatoria anche le altre Yamaha di Maverick Vinales (5°), Valentino Rossi (10°) e Franco Morbidelli (11°).

08.59: I principali antagonisti del pole-man, almeno nella prima metà di gara, potrebbero essere i vari piloti Ducati capaci di qualificarsi nelle prime tre file (Miller, Petrucci, Dovizioso, Bagnaia e Zarco) nel caso in cui riuscissero a scavalcare la Yamaha del nizzardo in fase di partenza sfruttando la maggiore potenza del motore di Borgo Panigale in accelerazione.

08.56: In ottica vittoria di tappa, il padrone di casa francese di Yamaha Petronas è favorito ma dovrà vedersela in primis con le Ducati ed in seconda battuta con le altre M1.

08.53: Nella classe MotoGP il francese Fabio Quartararo ha una grande occasione, potendo contare sulla pole position (oltre ad un ritmo molto buono) e sulle grandi difficoltà del suo primo inseguitore Joan Mir, solamente 14° in griglia con la Suzuki.

08.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP di Francia, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul circuito di Le Mans andrà in scena l’ultimo turno di prove prima della gara domenicale, utile per testare le condizioni delle moto in funzione della corsa e apportare nel caso gli ultimi correttivi.

Il programma del GP Francia (11 ottobre) – La presentazione del GP Francia (11 ottobre) – La griglia di partenza GP Francia – La cronaca delle qualifiche GP Francia

F1 E MOTOGP OGGI: TUTTI GLI ORARI E IL PROGRAMMA

Si comincia alle ore 09.30, mentre la gara della classe regina è prevista alle ore 13.00.

Foto: LaPresse