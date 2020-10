LIVE MotoGP, GP Francia 2020 in DIRETTA: FP1 in tempo reale, rischio pioggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del GP di Francia – Le dichiarazioni di Quartararo – Le dichiarazioni di Valentino Rossi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Francia 2020, nona tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Le Mans. La pioggia sta regnando protagonista in terra transalpina durante questi giorni e la sessione di questa mattina potrebbe svolgersi sul bagnato, rimescolando tutte le carte in tavola e rendendo tutto ancora più incerto. I piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per iniziare a effettuare la migliore messa a punto sulle loro moto e per trovare il giusto feeling col tracciato in vista delle qualifiche e della gara.

Inizia un weekend fondamentale per le sorti dell’intero campionato, si torna in pista a due settimane di distanza dall’appuntamento di Barcellona. La classifica è estremamente corta: il francese Fabio Quartararo è al comando con 8 punti di vantaggio sullo spagnolo Joan Mir, 18 sull’altro iberico Maverick Vinales e 24 sul nostro Andrea Dovizioso, mentre Franco Morbidelli si trova a -31. Il padrone di casa è chiamato a sfidare a viso aperto i due ispanici. Le Yamaha potrebbero essere favorite su questa pista, ma la Suzuki è estremamente costante e va bene ovunque. Andrea Dovizioso proverà a reagire con la Ducati, mentre Valentino Rossi dopo due cadute consecutive deve assolutamente rialzare la testa.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Francia 2020, nona tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.55 e si andrà avanti fino alle 10.40. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse