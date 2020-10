LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: qualifiche e griglia di partenza in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca prove libere 3 – Classifica tempi FP3

Loading...

Loading...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Aragon 2020, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sull’omonimo circuito spagnolo. Oggi pomeriggio si assegna la pole-position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani. Si tratta di un appuntamento fondamentale per il campionato, entriamo nella fase calda della stagione e la lotta per il titolo iridato è sempre più serrata. Le Yamaha sembrano viaggiare sul velluto e sono le grandi favorite della vigilia: Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Franco Morbidelli hanno decisamente una marcia in più rispetto alla concorrenza.

Il francese è il leader del Mondiale e insegue punti importantissimi, il transalpino vuole respingere l’assalto dello spagnolo Joan Mir, alfiere della Suzuki in crescita dopo le difficoltà di Le Mans. Andrea Dovizioso è in grandisisma difficoltà, le prove libere non gli hanno sorriso e proverà a rialzare la testa per cercare di partire il più avanti possibile. Tutte le Ducati stanno soffrendo, vedremo se Francesco Bagnaia, Jack Miller e Danilo Petrucci riusciranno a dire la loro.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Aragon 2020, tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.10 con i trenta minuti riservati alle prove libere 4, poi alle ore 14.50 il via alle qualifiche. Buon divertimento a tutti.

