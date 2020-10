LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Vinales cerca la fuga, Morbidelli bracca Quartararo. Dovizioso in rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

QUARTARARO VA LARGO! Rins lo sorpassa e si prende il secondo posto, Morbidelli è quarto a tre decimi dal francese! Mir quinto a 8 decimi, Dovizioso sempre nono.

Loading...

Loading...

5/23 Bellissima reazione di Franco Morbidelli! In questo frangente è il pilota più veloce in pista e si è riportato a quattro decimi da Rins il quale è a 0.3 dal secondo posto di Quartararo. Vinales sempre al comando, ha allungato sugli inseguitori e ora ha otto decimi.

4/23 Vinales non molla la presa, risponde con un super giro veloce e ora ha sei decimi di margine su Quartararo, il quale è ora tallonato da Rins! Morbidelli quarto con sei decimi su Mir. Dovizioso nono a otto decimi da Nakagami e Marquez.

3/23 Maverick Vinales conserva il mezzo secondo di vantaggio su Quartararo. Il francese ha invece quattro decimi su Alex Rins, Morbidelli ha perso il contatto dal pilota della Suzuki, ora lontano un secondo. Franco ha tre decimi di vantaggio sul rimontante Mir. Andrea Dovizioso nono alle spalle di Marquez e Nakagami.

NOOOOO. Caduta di Francesco Bagnaia, viaggiava nelle retrovie. Weekend molto difficile.

Rins approfitta di una sbavatura di Morbidelli: lo spaagnolo è terzo, il romano quarto. Mir sorpassa Miller e sale al quinto posto.

2/23 A Maverick Vinales non riesce la fuga. Lo spagnolo ha mezzo secondo di margine su Quartararo e Morbidelli, bravissimo a braccare il francese. Mir sesto a un paio di decimi da Miller. Dovizioso è nono.

1/23 Maverick Vinales al comando con sei decimi di vantaggio su Quartararo e Morbidelli. Rins è quarto davanti a Miller e Mir. Dovizioso nono, superato da Alex Marquez.

Morbidelli cerca il sorpasso su Quartararo, entra ma va un po’ largo e si rimette in terza posizione. Vinales fa ritmo e cerca di scappare via, ha guadagnato 6 decimi in mezzo giro! Mir è sesto dietro a Miller. Dovizioso ottavo.

Franco Morbidelli forza la prima staccata, va largo e rientra in terza posizione. Vinales sorpassa Quartararo e si porta al comando davanti al francese. Rins superlativo quarto davanti a Miller. Dovizioso risale subito in ottava posizione, ne ha recuperate cinque in partenza!

15.00 PARTITIIIIIIIIIII! VIA AL GP DI ARAGON 2020.

14.59 I piloti si stanno schierando… Tutto pronto per la partenza.

14.57 Inizia il giro di ricognizione!

14.55 Cinque minuti all’inizio della gara, i piloti sono sulla griglia di partenza e ormai pronti per il giro di ricognizione.

14.54 Nell’ultima gara, sul bagnato di Le Mans: vittoria di Petrucci, Alex Marquez secondo, Pol Espargarò terzo, Andrea Dovizioso quarto. Quartararo nono, Vinales decimo, Mir undicesimo.

14.52 GRIGLIA DI PARTENZA GP ARAGON MOTOGP 2020:

PRIMA FILA: Quartararo, Vinales, Crutchlow

SECONDA FILA: Morbidelli, Miller, Mir

TERZA FILA: Nakagami, Petrucci, A. Espargarò

QUARTA FILA: Rins, A. Marquez, P. Espargarò

QUINTA FILA: Dovizioso, Binder, Lecuona

SESTA FILA: Zarco, Bagnaia, Oliveira

SETTIMA FILA: Smith, Rabat, Brandl

14.50 Danilo Petrucci, vincitore settimana scorsa a Le Mans, è ottavo e spera di lottare per qualcosa di importante. Nakagami, primo nel warm-up di questa mattina, partirà in settima posizione.

14.48 Ricordiamo ovviamente l’assenza di Valentino Rossi. Il Dottore è risultato positivo a Covid-19, ma ora sta bene ed è parso in buona forma fisica durante il collegamento telefonico con Sky.

14.46 Franco Morbidelli ha tutte le carte in regola per andare alla caccia del podio e magari anche della vittoria. Il romano della Yamaha Petronas scatterà in quarta posizione, dietro alla Honda di Cal Crutchlow e davanti alla Ducati di Jack Miller.

14.44 Condizioni dell’asfalto in miglioramento, le temperature sono comunque accettabili. Attenzione all’usura delle gomme perché faranno effettivamente la differenza.

14.42 Joan Mir scatterà dal sesto posto. Lo spagnolo chiude la seconda fila e punta a essere competitivo per battagliare con Quartararo, è attardato di 10 punti in classifica generale e deve assolutamente provarci.

14.40 Si gareggerà sulla distante dei 23 giri, su un circuito particolarmente esigente e caratterizzato da un lungo rettilineo.

14.38 Andrea Dovizioso ha faticato tantissimo tra prove libere e qualifiche. Il forlivese dovrà scattare dalla 13ma piazzola e serve una rimonta stellare per restare in corsa per il Mondiale! La Ducati non sembra però brillare ad Aragon.

14.36 Fabio Quartararo ha vinto tre gare stagionali, l’ultima a Barcellona due Gran Premi fa. Maverick Vinales ha vinto la seconda gara di Misano. Il francese è l’unico ad avere vinto più di una gara in questo equilibratissimo campionato.

14.34 Maverick Vinales partirà dalla seconda piazzola, ha dimostrato di avere un bel passo sulla sua Yamaha e punta alla seconda vittoria stagionale.

14.32 Fabio Quartararo scatterà dalla pole-position, è ben centrato sulla sua Yamaha ed è il favorito della vigilia per la vittoria, anche perché ha un grandissimo passo.

14.30 Trenta minuti all’inizio della gara.

14.28 Sembrano tagliati fuori dalla lotta iridata il giapponese Takaaki Nakagami (-34), Franco Morbidelli (-38), l’australiano Jack Miller (-40), lo spagnolo Pol Espargarò (-42).

14.26 Ricordiamo la classifica del Mondiale: Fabio Quartararo è in testa con 115 punti, lo spagnolo Joan Mir insegue a -10, Andrea Dovizioso è a -18, Maverick Vinales a -19.

14.24 Questa gara è la quintultima del Mondiale, dunque è fondamentale in ottica classifica generale. In terra iberica si potrebbe decidere una fetta importanta del campionato.

14.22 La gara inizierà alle ore 15.00. Si gareggia al MotorLand di Aragon, nei pressi di Alcaniz (siamo in Spagna).

14.20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Aragon 2020, tappa del Mondiale MotoGP.

La griglia di partenza – La presentazione della gara – La cronaca della warm-up

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Aragon 2020, decima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sull’omonimo circuito spagnolo. Si preannuncia grande spettacolo per questa gara, il cui esito sarà davvero fondamentale per l’intero campionato. Mancano soltanto cinque appuntamenti al termine di questa stagione e dunque il risultato del MotorLand potrà davvero rivoluzionare la classifica generale. Si correrà con temperature relativamente basse e può succedere davvero di tutto.

Fabio Quartararo scatterà dalla pole-position e ha tutte le carte in regola per imporsi. Il Campione del Mondo vuole guadagnare punti importanti nei confronti dei suoi avversari diretti per il titolo iridato: lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) scatterà dalla sesta piazzola, Andrea Dovizioso (Ducati) dovrà addirittura risalire dal tredicesimo posto. Il forlivese è chiamato all’ennesima missione per limitare i danni e restare in corsa, l’iberico può invece rimettersi in lizza per un piazzamento di lusso. Attenzione allo spagnolo Maverick Vinales, l’alfiere della Yamaha scatterà dalla seconda piazzola accanto al compagno di marca e al britannico Cal Crutchlow (Honda), mentre Franco Morbidelli punterà in grande partendo dal quarto posto.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Aragon 2020, decima tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse