LIVE Motocross, GP Spagna MXGP 2020 in DIRETTA: Prado e Gajser in lotta per la vittoria, indietro Tony Cairoli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

16:38 Un paletto si è impigliato nella moto di Cairoli, speriamo non crei problemi al nostro corridore.

Loading...

Loading...

16:37 Giro piuttosto lento di Desalle che perde contatto da Cairoli.

16:36 Gran sorpasso di Coldenhoff che si prende il quarto posto ai danni di Seewer.

16:35 Si accendono due battaglie: per il quarto posto tra Seewer e Coldenhoff e per il sesto posto tra Cairoli e Desalle.

16:34 Febvre resta tranquillo in terza posizione, lontano da Gajser davanti e Seewer dietro.

16:32 Prado ha fatto di nuovo piazza pulita, talento sconfinato dello spagnolo che si avvia verso la doppietta.

16:30 Errore di Gajser che termina lungo e perde definitivamente contatto da Prado.

16:27 Cairoli deve guardarsi le spalle dal ritorno di Desalle, davvero poco performante il nostro alfiere.

16:25 Coldenhoff sta mettendo pressione su Seewer per la quarta posizione.

16:22 Poco da fare per Cairoli che non riesce a restare a ruota di Coldenhoff.

16:20 Giro veloce di Prado che porta a 2” il vantaggio su Gajser.

16:18 Seewer, Coldenhoff e Cairoli non sembrano poter tenere i ritmo dei tre al comando.

16:16 Prado sempre insidiato da Gajser, Febvre rimane vicino ai primi due.

16:14 Gajser sorprende Prado ma lo spagnolo incrocia e si riprende la vetta!

16:13 Cairoli viene infilato anche da Coldenhoff.

16:12 Seewer si prende la posizione su Cairoli, avvio scintillante.

16:11 VIA! Subito Prado al comando, lo seguono Gajser, Febvre e Cairoli!

16:08 Corridori disposti nei pressi dei cancelletti di partenza.

16:05 Cinque minuti all’inizio di gara-2, tutto pronto per cominciare.

16:00 Il fuoriclasse siciliano dovrà superarsi per tenere aperta la lotta per il titolo.

15:55 In gara-1 buon terzo posto conquistato da Tim Gajser che, complice il settimo posto di Cairoli, ha allungato in testa alla classifica.

15:50 La prima manche ha visto il dominio di Jorge Prado che punta al bis sul tracciato di casa.

15:45 Ben ritrovati amici appassionati di motocross, alle ore 16:10 comincerà gara-2 del GP di Spagna di MXGP.

13:57 La nostra DIRETTA LIVE termina momentaneamente qui, appuntamento alle ore 16:10 per gara-2. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport.

13:55 Questa la nuova classifica generale:

Tim Gajser 419 Antonio Cairoli 402 Jeremy Seewer 380 Jorge Prado 366 Glenn Coldenhoff 357

13:52 Chiude in 13ma posizione Ivo Monticelli.

13:50 Vittoria per Prado davanti a Febvre e Gajser! Quarto Desalle, poi Coldenhoff e Paulin. Solo settima posizione per Tony Cairoli.

13:48 ULTIMO GIRO! Passerella finale per Prado che sta per ottenere il successo in casa.

13:46 ULTIMI DUE GIRI! Cairoli sembra non avere il ritmo per provare un attacco su Paulin, il siciliano è sempre sesto.

13:44 Coldenhoff si avvicina a Desalle e punta il quarto posto.

13:42 Le prime tre posizioni restano bloccate.

13:40 Prado si avvia verso la vittoria in solitaria, oltre 4” il suo vantaggio su Febvre.

13:39 Cairoli sempre bloccato alle spalle di Paulin.

13:37 Caduta di Seewer che già era piuttosto indietro, nessun problema per lo svizzero.

13:35 Prado nel frattempo ha messo le marce alte e ha ricacciato Febvre a 3” di distacco.

13:33 Gajser perde terreno da Prado e Febvre, si è spento di colpo lo sloveno.

13:31 Coldenhoff si libera di Paulin, si appresta ad attaccarlo anche Cairoli.

13:29 Giro veloce di Febvre! Il francese sta volando e si è portato a 1″3 da Prado.

13:28 Cairoli in settima posizione non riesce per il momento ad avvicinare Coldenhoff.

13:27 Difesa straordinario di Febvre che si tiene con i denti il secondo posto dall’attacco di Gajser.

13:26 CADUTA DI EVANS! Brutto errore per l’australiano.

13:24 Gajser ha sverniciato Evans ed ora è sulla ruota di Febvre.

13:22 Prado ha già messo 2″ di vantaggio sul terzetto composto da Evans, Febvre e Gajser.

13:21 Splendido doppio sorpasso di Cairoli su Seewer e van Horebeek, il siciliano è 9°.

13:20 In difficoltà Cairoli, 11° ed appena superato da Seewer.

13:19 Evans si prende il secondo posto ai danni di Febvre.

13:18 Gajser indemoniato! Lo sloveno fa un sol boccone di Paulin e Walsh.

13:17 Sesto Gajser e decimo Cairoli, entrambi chiamati a rimontare posizioni.

13:16 Si abbassano i cancelletti! Parte alla grande Prado che si prende la testa davanti a Febvre ed Evans.

13:13 Mancano pochi minuti all’inizio di gara-1, tutto pronto per cominciare.

13:10 Il padrone di casa sarà uno dei principali favoriti per il successo della tappa odierna alla luce della sua qualità in partenza e di una condizione fisica in crescita.

13:05 Da tenere d’occhio pure lo spagnolo Jorge Prado, il ragazzino prodigio dominatore delle ultime due stagioni di MX2 che sta incantando all’esordio nella classe regina.

13:00 Il siciliano è riuscito a vincere la seconda manche dell’ultimo appuntamento con il trittico di Mantova, ma la sua condizione fisica non è ottimale. Gajser è senza dubbio il favorito, anche se dovrà guardarsi attentamente dalla classe e dalla costanza dell’azzurro.

12:55 Riparte dalla Spagna la sfida per il Mondiale tra il nostro Antonio Cairoli e lo sloveno Tim Gajser, il quale guida la classifica con 11 punti di vantaggio sul rivale italiano.

12:50 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 del Gran Premio di Spagna 2020, dodicesimo round del Mondiale MXGP di motocross.

Programma di oggi (11 ottobre)

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Spagna 2020, dodicesimo round del Mondiale MXGP di motocross. Sul tracciato di Xanadú si rinnova la sfida tra il nostro Antonio Cairoli e lo sloveno Tim Gajser per la vittoria finale del campionato, visto che l’olandese Jeffrey Herlings ha dovuto abbandonare la corsa al titolo anzitempo per via di un infortunio.

A separare i primi due corridori della classe ci sono appena 11 punti, quando alla fine della stagione mancano sette appuntamenti. Lo svantaggio del siciliano è dunque piuttosto esiguo, ma a preoccupare i beniamini dell’italiano sono le condizioni fisiche non ottimali. In più, dopo un iniziale periodo di appannamento, Gajser ha cambiato passo e nel trittico di Mantova ha fatto capire di essere tornato ai livelli della scorsa stagione.

Cairoli dovrà superarsi se vorrà rubare lo scettro al rivale, continuando a tenere d’occhio anche lo spagnolo Jorge Prado, il ragazzino prodigio dominatore delle ultime due stagioni di MX2. Il padrone di casa è chiamato al riscatto dopo la sua ultima battuta d’arresto a Mantova (17° in gara-2 nel GP d’Europa a causa di una caduta) e sarà uno dei principali favoriti per il successo della tappa odierna alla luce della sua qualità in partenza e di una condizione fisica in crescita.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’intero evento: gara-1 a partire dalle ore 13:15 e gara-2 dalle ore 16:10, con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del Mondiale Motocross. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL MOTOCROSS