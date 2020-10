LIVE Motocross, GP Lommel 2020 in DIRETTA: gara-2 in tempo reale. Nuova sfida tra Tony Cairoli e Gajser

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di gara-2 del GP di Lommel, round del Mondiale 2020 di MXGP. Sul tracciato belga la rincorsa al titolo iridato prosegue e il confronto tra Tony Cairoli e Tim Gajser riprenderà.

Il 35enne siciliano, anche a causa di alcuni problemi fisici che non gli permettono di esprimersi al meglio, ha fatto davvero molta fatica ad accendersi ieri in occasione del Gran Premio di Spagna 2020 chiudendo in settima e sesta posizione le due manche di gara andate in scena sul tracciato iberico situato nei pressi di Madrid. Prestazione indubbiamente al di sotto delle aspettative per il nostro portacolori, che ha perso ben 13 punti rispetto ad un Gajser capace finalmente di trovare una notevole solidità nell’arco di entrambe le run di giornata.

Quest’anno lo sloveno della Honda si era spesso e volentieri reso protagonista di GP a due facce, con manche di altissimo livello degne del suo potenziale alternate ad altre fin troppo fallose in cui gettava alle ortiche degli ottimi piazzamenti in seguito ad errori abbastanza grossolani. Vedremo se il detentore del titolo iridato riuscirà a confermare la consistenza messa in evidenza a Xanadù anche in Belgio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di gara-2 del GP di Lommel, round del Mondiale 2020 di MXGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Gara-2 prenderà il via alle ore 16.10. Buon divertimento!

