LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: prove libere in tempo reale

La presentazione del weekend del GP di Teruel – La classifica del Mondiale Moto3 – Programma e tv del fine settimana – Tony Arbolino può tornare in azione

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Dopo il Gran Premio di Aragon della scorsa settimana, la classe più leggera rimane al MotorLand per un altro weekend di capitale importanza in ottica titolo iridato. Si inizierà questa mattina con le prime prove libere delle ore 10.00 (ritardate per cercare temperature meno rigide rispetto all’orario previsto inizialmente) quindi la seconda sessione scatterà alle ore 13.35.

Sulla pista spagnola, innanzitutto, tornerà il nostro Tony Arbolino dopo aver superato brillantemente l’ennesimo tampone, per una pattuglia italiana che tornerà alla caccia della prima posizione della classifica generale. Quella assenza, però, ha pesato a livello di classifica generale, dato che a questo punto il milanese si trova al quarto posto con 115 punti, ma a -29 lunghezze dal leader della graduatoria, lo spagnolo Albert Arenas, solamente settimo nella prima prova del MotorLand. Seconda posizione per il nipponico Ai Ogura con 131 punti, mentre è terzo Celestino Vietti con 126. Sarà un fine settimana davvero di capitale importanza per la Moto3. Siamo ormai nel rush finale e ogni dettaglio può fare la differenza. La pressione inizia a farsi sentire, e lo si è visto anche domenica scorsa, con i favoriti che, tutti, hanno mancato completamente la gara.

Il venerdì del venerdì del Gran Premio di Teruel, scatterà con le prime prove libere delle ore 10.00 mentre la seconda sessione scatterà alle ore 13.35. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale.

