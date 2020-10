LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Arenas il più veloce della FP3, Vietti 3°. Le qualifiche alle 13.15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLE FP3 DELLA MOTO3

Loading...

Loading...

10.43: Appuntamento quindi alle 13.15 per le qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

10.42: In Q2, Arenas, Fernandez, Vietti, Fenati, Ogura, Sasaki, Binder, Foggia, Arbolino, Suzuki, Oncu, Masia, Alcoba e McPhee. Out Migno, Rodrigo, Nepa, Antonelli e Pizzoli tra i piloti che osserveremo con attenzione in Q1.

1 75 A. ARENAS 1:57.564 2 25 R. FERNANDEZ +0.084 3 13 C. VIETTI +0.095 4 55 R. FENATI +0.115 5 79 A. OGURA +0.143 6 71 A. SASAKI +0.251 7 40 D. BINDER +0.275 8 7 D. FOGGIA +0.290 9 14 T. ARBOLINO +0.413 10 24 T. SUZUKI +0.414

10.41: Arenas conclude in vetta questo turno con il tempo di 1’57″564 a precedere Fernandez di 0″084 e Vietti di 0″095. Fenati è quarto, Foggia ottavo e Arbolino nono.

10.40: BANDIERA A SCACCHI!!

10.39: VIETTI! Secondo a 21 millesimi da Arenas, migliora anche Arbolinio ed è nono. Migno 13° non centra la Q2, Fenati quarto a 0″115.

10.39: Foggia si porta in settima posizione a 0″290 da Arenas.

10.37: Vietti e Fenati migliorano, portandosi in terza e quarta piazza a 0″095 e a 0″115 da Arenas.

10.35: Prepariamoci a 5′ infuocati per la pole-position!

10.33: Non migliorano i tempi di Foggia e di Arbolino, purtroppo. Sul tracciato entrano anche gli altri piloti.

10.30: Adesso in pista solo tre piloti con Foggia e Arbolino in pista. Questo perché metà dei piloti deve rinunciare alla sessione per penalità comminata dalla Direzione Gara, dopo la giornata ieri.

10.26: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 75 A. ARENAS 1:57.564 2 25 R. FERNANDEZ +0.084 3 71 A. SASAKI +0.251 4 40 D. BINDER +0.349 5 53 D. ÖNCÜ +0.429 6 13 C. VIETTI +0.571 7 12 F. SALAC +0.952 8 16 A. MIGNO +1.036 9 5 J. MASIA +1.128 10 99 C. TATAY +1.163

10.23: Arenas sfrutta una super scia e realizza il miglior crono di 1’57″564 con 84 millesimi di vantaggio su Fernandez e 251 su Sasaki. Vietti è sesto, Migno ottavo, Arbolino decimo.

10.19: Oncu si porta in terza posizione a 0″345 da un grande Fernandez che ha girato più veloce (da solo) della pole della settimana scorsa. Vietti è quinto, Migno ottavo, Arbolino decimo , Fenati 12° e Foggia 14°.

10.17: Cambia la classifica con il veloce spagnolo Raul Fernandez che gira molto forte: 1’57″648, a precedere Binder di 265 millesimi e di 487 Vietti.

10.15: Di seguito l’aggiornamento dei tempi:

1 40 D. BINDER 1:57.913 2 13 C. VIETTI +0.222 3 75 A. ARENAS +0.274 4 12 F. SALAC +0.603 5 16 A. MIGNO +0.687 6 5 J. MASIA +0.779 7 14 T. ARBOLINO +0.851 8 24 T. SUZUKI +0.924 9 55 R. FENATI +0.945 10 79 A. OGURA +0.970

10.13: Molto bene lo Sky Racing Team fino a questo momento, con Migno che risale in quinta posizione a 0″687 da Binder. In chiave italiana, da segnalare anche Fenati in nona posizione a 0″945.

10.10: Si abbassano i crono come era prevedibile, visto il miglioramento del livello di grip della pista. Binder in vetta con il crono di 1’57″913, a precedere di 0″222 Vietti e di 0″274. Bene Celestino che sta girando con una soft sull’anteriore e una media posteriore. Sta girando con gomme nuove.

10.07: Migliorano i crono inevitabilmente, con Binder che realizza il crono di 1’58″325 a precedere di 0″317 Arenas. Foggia quinto a 0″577.

10.05: Fenati ottiene il miglior crono di 1’59″315 a precedere di 0″233 Oncu e di 0″339 Binder.

10.02: Tutti i piloti in pista per testare le moto e verificare le condizioni.

10.00: VIA ALLA FP3! 40′ interessanti ci aspettano.

09.58: Pista più gommata quest’oggi, ci dovrebbe essere meno vento ad Aragon. Vedremo…

09.55: 5′ al via della FP3.

09.51: Si prevede quindi un turno di FP3 particolarmente tirato ad Aragon.

09.48: Siamo ormai nel rush finale e ogni dettaglio può fare la differenza. La pressione inizia a farsi sentire, e lo si è visto anche domenica scorsa, con i favoriti che, tutti, hanno mancato completamente la gara.

09.45: In vetta alla classifica generale rimane sempre lo spagnolo Albert Arenas, reduce dal settimo posto nella prima prova del MotorLand, quindi seconda posizione per il nipponico Ai Ogura con 131 punti, mentre è terzo Celestino Vietti con 126, quarto il rientrante Tony Arbolino.

09.42: Quarta posizione per Raul Fernandez a 144 millesimi, quinta per Gabriel Rodrigo a 192, mentre è sesto Darryn Binder a 197. Nono il leader del Mondiale, Albert Arenas, subito dietro il suo primo rivale, il giapponese Ai Ogura. Si ferma in undicesima posizione, invece, Tony Arbolino davanti a Dennis Foggia, mentre è quindicesimo Celestino Vietti davanti a Niccolò Antonelli, entrambi a caccia della top14.

09.39: La giornata di ieri ha messo in mostra un ottimo Jaume Masià con il miglior tempo in 1:58.076 davanti al connazionale Jeremy Alcoba ed al nostro Romano Fenati staccato di 136 millesimi.

09.36: Si inizierà questa mattina con la terza sessione di prove libere delle ore 10.00 (ritardate per cercare temperature meno rigide rispetto all’orario previsto inizialmente) quindi toccherà alle qualifiche, con la Q1 che prenderà il via alle ore 13.15, mentre alle 13.40 si andrà a caccia ufficialmente della pole position.

09.33: Dopo il Gran Premio di Aragon della scorsa settimana, la classe più leggera rimane al MotorLand ed entra nel vivo con un sabato tutto da vivere.

09.30: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020.

La presentazione del weekend del GP di Teruel – La classifica del Mondiale Moto3 – Programma e tv del fine settimana – Tony Arbolino può tornare in azione – La cronaca della FP2 di ieri – La cronaca della FP1 di ieri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Teruel, quartultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Dopo il Gran Premio di Aragon della scorsa settimana, la classe più leggera rimane al MotorLand ed entra nel vivo con un sabato tutto da vivere. Si inizierà questa mattina con la terza sessione di prove libere delle ore 10.00 (ritardate per cercare temperature meno rigide rispetto all’orario previsto inizialmente) quindi toccherà alle qualifiche, con la Q1 che prenderà il via alle ore 13.15, mentre alle 13.40 si andrà a caccia ufficialmente della pole position.

La giornata di ieri ha messo in mostra un ottimo Jaume Masià con il miglior tempo in 1:58.076 davanti al connazionale Jeremy Alcoba ed al nostro Romano Fenati staccato di 136 millesimi. Quarta posizione per Raul Fernandez a 144 millesimi, quinta per Gabriel Rodrigo a 192, mentre è sesto Darryn Binder a 197. Nono il leader del Mondiale, Albert Arenas, subito dietro il suo primo rivale, il giapponese Ai Ogura. Si ferma in undicesima posizione, invece, Tony Arbolino davanti a Dennis Foggia, mentre è quindicesimo Celestino Vietti davanti a Niccolò Antonelli, entrambi a caccia della top14.

In vetta alla classifica generale rimane sempre lo spagnolo Albert Arenas, reduce dal settimo posto nella prima prova del MotorLand, quindi seconda posizione per il nipponico Ai Ogura con 131 punti, mentre è terzo Celestino Vietti con 126, quarto il rientrante Tony Arbolino. Siamo ormai nel rush finale e ogni dettaglio può fare la differenza. La pressione inizia a farsi sentire, e lo si è visto anche domenica scorsa, con i favoriti che, tutti, hanno mancato completamente la gara.

Il sabato del Gran Premio di Teruel, scatterà con le prime prove libere delle ore 10.00 mentre le qualifiche saranno di scena dalle ore 13.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Motomondiale.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse