LIVE Moto3, GP Francia 2020 in DIRETTA: Raul Fernandez svetta in FP3, quattro italiani nella Top5. Alle 12.35 la Q1!

9.50 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa FP3. Appuntamento alle 12.35 per al Q1. Un saluto a tutti!

9.47 Raul Fernandez svetta nella FP3 davanti ai nostri Vietti, Fenati, Migno ed Arbolino.

9.46 La classifica conclusiva della FP3:

1 25 R. FERNANDEZ 1:42.153 2 13 C. VIETTI +0.045 3 55 R. FENATI +0.278 4 16 A. MIGNO +0.392 5 14 T. ARBOLINO +0.400 6 75 A. ARENAS +0.419 7 71 A. SASAKI +0.440 8 17 J. MCPHEE +0.509 9 5 J. MASIA +0.516 10 11 S. GARCIA +0.588

9.43 Tatay, Nepa, Binder ed Ogura si qualificano per la Q2. Fernandez, Vietti, Fenati, Migno, Arbolino, Arenas, Sasaki, McPhee, Masià e Garcia sono gli altri dieci che non dovranno disputare la Q1.

9.42 Vietti sale secondo, mentre Ai Ogura si qualifica con il 14° tempo! L’ultimo disponibile!

9.41 Attenzione ad Ogura che rischia di non accedere in Q2. Vietti insegue il miglior crono di giornata.

9.40 Bandiera a scacchi!

9.39 Fenati si migliora, ma resta secondo alle spalle di Sasaki.

9.37 Raul Fernandez è il nuovo leader delle FP3 e della combinata con il tempo di 1.42.411. Attenzione a Vietti e Fenati che potrebbero migliorarsi.

9.35 Scivolata per Kaito Toba alla curva Dunlop. Il giapponese di casa KTM ha perso il controllo della moto in curva 1.

9.33 La classifica aggiornata prima degli ultimi 5 minuti:

1 55 R. FENATI 1:42.537 2 25 R. FERNANDEZ +0.144 3 13 C. VIETTI +0.393 4 16 A. MIGNO +0.466 5 5 J. MASIA +0.503 6 75 A. ARENAS +0.533 7 2 G. RODRIGO +0.561 8 27 K. TOBA +0.628 9 7 D. FOGGIA +0.719 10 14 T. ARBOLINO +0.740

9.31 Romano Fenati firma il miglior crono in 1.42.621. Tre italiani in Top3!

9.29 Diciottesimo posto per Ai Ogura. Il giapponese di casa Honda Asia è momentaneamente 13°. Sessione difficile per il leader del Mondiale.

9.27 Arbolino strappa il terzo tempo, Migno il secondo, Antonelli il decimo e Vietti il primo! Quest’ultimo ferma il cronometro in 1.42.930.

9.26 Problemi per Tatsuki Suzuki, mentre Jaume Masià è il nuovo leader della classifica con il tempo di 1.43.040.

9.24 Andrea Migno agguanta il terzo posto! Il pilota di casa Sky si posiziona alla spalle di Fernandez e Rodrigo.

9.22 Toba sale al settimo posto della combinata e si posiziona tra Vietti e Migno.

9.20 La classifica dei tempi a metà sessione:

1 2 G. RODRIGO 1:43.098 2 55 R. FENATI +0.159 3 5 J. MASIA +0.181 4 75 A. ARENAS +0.372 5 13 C. VIETTI +0.644 6 17 J. MCPHEE +0.717 7 7 D. FOGGIA +0.826 8 79 A. OGURA +0.980 9 21 A. LOPEZ +1.084 10 23 N. ANTONELLI +1.093

9.17 Stefano Nepa e Tony Arbolino sono momentaneamente in Q2.

9.14 Antonelli, Vietti, e Fenati si confermano nella Top10. Dennis Foggia è il primo fuori dalla Q2.

9.12 Giro dopo giro si modificano i tempi. Masià abbassa il proprio riferimento in 1.43.354.

9.10 Gabriel Rodrigo (Gresini) è il nuovo leader della FP3 e della combinata! Arenas, Masia, Salac e Foggia completano la Top5.

9.08 Jaume Masià svetta in classifica! Lo spagnolo ferma il cronometro in 1.44.109. Arbolino e Fernandez insegue l’alfiere di Leopard.

9.06 Salac è al comando della classifica combinata davanti a Fenati e McPhee.

9.04 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

9.02 Rodrigo, Salac e Pawi non potranno disputare gli ultimi 15 minuti dopo un comportamento antisportivo durante le corsa di Barcellona.

9.00 Bandiera verde! Inizia la FP3!

8.59 Senza pioggia attenzione ai limiti della pista. Ogni abuso verrà sanzionato con l’annullamento del tempo.

8.56 Il sole splende sul Circuit Bugatti di Le Mans, il nome con cui viene indicato il percorso delle moto.Solo il primo e l’ultima curva sono condivisi con il percorso che viene annualmente utilizzato in occasione della mitica 24 Ore di Le Mans. Sono nove i gradi dell’aria.

8.55 La pista di Le Mans ha una metratura di 4158 metri. L’impianto, nato nel 1966, è una pista molto particolare che può nascondere delle particolari insidie. La Chiane Dunlop (prima vera staccata) ha visto moltissimi errori nella giornata di ieri, oltremodo condizionata dalla pioggia.

8.52 La classifica combinata alla vigilia della FP3, ultima sessione del week-end:

1 12 F.SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA 1’55.845 9 1’44.820 16

2 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’56.902 10 1’44.859 11 0.039 0.039

3 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’55.217 15 1’45.345 12 0.525 0.486

4 5 J.MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1’56.477 14 1’45.436 14 0.616 0.091

5 16 A.MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’55.432 11 1’45.811 17 0.991 0.375

6 89 K.PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’57.673 12 1’45.879 12 1.059 0.068

7 79 A.OGURA JPN Honda Team Asia HONDA 1’57.443 10 1’46.076 12 1.256 0.197

8 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’57.576 12 1’46.082 15 1.262 0.006

9 23 N.ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’57.940 7 1’46.106 13 1.286 0.024

10 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’56.757 17 1’46.151 14 1.331 0.045

11 2 G.RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’57.967 10 1’46.203 11 1.383 0.052

12 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’59.496 10 1’46.398 14 1.578 0.195

13 75 A.ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’55.589 11 1’46.587 14 1.767 0.189

14 11 S.GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’56.489 13 1’46.688 15 1.868 0.101

15 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’57.554 14 1’46.815 14 1.995 0.127

16 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’56.349 7 1’46.857 7 2.037 0.042

17 14 T.ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’57.905 4 1’46.897 15 2.077 0.040

18 52 J.ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA 1’57.888 12 1’47.010 7 2.190 0.113

19 40 D.BINDER RSA CIP Green Power KTM 1’57.559 13 1’47.035 13 2.215 0.025

20 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’58.001 16 1’47.062 12 2.242 0.027

21 9 D.PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’59.519 15 1’47.243 11 2.423 0.181

22 99 C.TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 1’59.265 11 1’47.357 15 2.537 0.114

23 54 R.ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 1’58.285 8 1’47.383 17 2.563 0.026

24 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’59.047 11 1’47.404 15 2.584 0.021

25 82 S.NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 1’56.690 16 1’47.412 12 2.592 0.008

26 70 B.BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 1’57.334 16 1’47.780 14 2.960 0.368

27 27 K.TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 1’56.820 12 1’47.924 10 3.104 0.144

28 50 J.DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 1’57.169 12 1’48.565 11 3.745 0.641

29 21 A.LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’57.162 5 1’48.617 15 3.797 0.052

30 6 R.YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’59.503 11 1’48.739 17 3.919 0.122

31 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’50.325 4 5.505 1.586

8.49 La classifica dei tempi della FP2 di ieri:

1 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 215.3 1’44.820

2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 217.2 1’44.859 0.039 / 0.039

3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 216.7 1’45.345 0.525 / 0.486

4 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 218.2 1’45.436 0.616 / 0.091

5 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 216.3 1’45.811 0.991 / 0.375

6 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 213.9 1’45.879 1.059 / 0.068

7 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 219.6 1’46.076 1.256 / 0.197

8 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.6 1’46.082 1.262 / 0.006

9 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 217.2 1’46.106 1.286 / 0.024

10 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 216.3 1’46.151 1.331 / 0.045

11 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 218.6 1’46.203 1.383 / 0.052

12 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 213.0 1’46.398 1.578 / 0.195

13 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 219.6 1’46.587 1.767 / 0.189

14 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 215.3 1’46.688 1.868 / 0.101

15 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 218.6 1’46.815 1.995 / 0.127

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 211.7 1’46.857 2.037 / 0.042

17 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 218.6 1’46.897 2.077 / 0.040

18 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 215.8 1’47.010 2.190 / 0.113

19 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 217.2 1’47.035 2.215 / 0.025

20 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 218.2 1’47.062 2.242 / 0.027

21 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 213.9 1’47.243 2.423 / 0.181

22 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 212.1 1’47.357 2.537 / 0.114

23 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 218.6 1’47.383 2.563 / 0.026

24 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 218.2 1’47.404 2.584 / 0.021

25 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 217.2 1’47.412 2.592 / 0.008

26 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 214.4 1’47.780 2.960 / 0.368

27 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 215.8 1’47.924 3.104 / 0.144

28 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 217.7 1’48.565 3.745 / 0.641

29 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 214.9 1’48.617 3.797 / 0.052

30 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 213.9 1’48.739 3.919 / 0.122

31 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 213.5 1’50.325 5.505 / 1.586

8.46 La sessione odierna sarà determinante per eleggere i 14 piloti che potranno accedere direttamente alla Q2 delle qualifiche.

8.43 I giovani centauri del Motomondiale si preparano per l’undicesima tappa della stagione. La pista di Le Mans sarà il primo atto di tre consecutivi che vivremo tra Francia e Spagna.

8.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del GP di Francia per quanto riguarda la Moto3.

Presentazione Moto3 GP Francia – Cronaca FP1 – Cronaca FP2

Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live delle FP3 e delle qualifiche del Gran Premio di Francia per quanto riguarda la Moto3. Dopo la pioggia di ieri, tutto è pronto a Le Mans per la giornata che determinerà la griglia di partenza della corsa di domani.

Filip Salac guida la classifica combinata dopo le due sessioni del venerdì. Il ceco di casa Snipers ha registrato il crono di 1.44.820 durante la FP2, turno in cui il tracciato era praticamente asciutto. L’Italia insegue con Romano Fenati. L’alfiere di casa Max Racing ha completato la FP2 al secondo posto con un gap di 39 millesimi dal leader della classifica.

La prima giornata di attività sul circuito Bugatti di Le Mans è stata condizionata da moltissime cadute alla curva Dunlop, la prima vera staccata della prestigiosa pista transalpina.

Alla vigilia dell’undicesima qualifica del 2020, ricordiamo che il giapponese Ai Ogura (Honda Asia) è il leader del Mondiale con tre punti di scarto sullo spagnolo Albert Arenas (Aspar).

Appuntamento alle 9.00 per l’ultima sessione di prove libere del week-end. Buon divertimento!

Foto: LaPresse