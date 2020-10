LIVE Moto3, GP Francia 2020 in DIRETTA: prove libere in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione Moto3 GP Francia – Orari week-end MotoGP

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio di Francia per quanto riguarda la Moto3. Lo spettacolo è assicurato a Le Mans dopo le emozioni dell’evento di Barcellona che, per la prima volta in questo 2020, ha cambiato il leadership del Mondiale.

Il round catalano ha infatti permesso al giapponese Ai Ogura (Honda Asia) di prendere il comando della classifica piloti sullo spagnolo Albert Arenas (Aspar), ritirato nella tappa di casa in seguito ad una caduta in curva 4. Attualmente, alla vigilia della prova transalpina, Ogura è al comando del campionato con tre punti di margine sull’iberico Arenas e 24 sul britannico John McPhee (Sprinta).

Ci si attende una conferma da parte dei nostri Tony Arbolino (Snipers) e da Dennis Foggia (Leopard). I due hanno sfiorato il successo a Barcellona in una prova che è stata conquistata dallo spagnolo Jaume Masià, compagno di box di Foggia. Sono chiamati alla rivincita Celestino Vietti ed Andrea Migno. I due portacolori di casa Sky hanno deluso al Montmelò e cercheranno un riscatto sul circuito Bugatti di Le Mans.

Appuntamento alle 9.00 per la prima prova libera. Un saluto a tutti!

Foto: Valerio Origo