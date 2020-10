LIVE Moto3, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Raul Fernandez svetta nel warm-up

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.22 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questo warm-up. Appuntamento alle 12.00 per il GP d’Aragon per i giovani centauri della Moto3. Un saluto a tutti!

10.22 La classifica al termine del warm-up:

1 25 R. FERNANDEZ 1:59.160 2 53 D. ÖNCÜ +0.007 3 75 A. ARENAS +0.210 4 40 D. BINDER +0.221 5 2 G. RODRIGO +0.490 6 55 R. FENATI +0.501 7 5 J. MASIA +0.615 8 79 A. OGURA +0.674 9 16 A. MIGNO +0.875 10 12 F. SALAC +0.882

10.21 Raul Fernandez strappa a Binder il miglior tempo nell’ultimo giro! Lo spagnolo ferma il cronometro in 1.59.160.

10.20 Bandiera a scacchi!

10.17 Ultimi giri per tutti, nessuno sembra in grado di impensierire Binder.

10.15 Darryn Binder è il nuovo leader del warm up. Il sudafricano svetta nella classifica dei tempi con il crono di 1.59.118.

10.13 Gabriel Rodrigo scivola in curva 15. Non ci sono conseguenze per lui.

10.12 Romano Fenati, settimo in classifica, è il migliore degli italiani.

10.10 Arenas si migliora e sale al secondo posto. Fernandez, autore della pole ieri, è al comando.

10.09 Fernandez è il leader della graduatoria davanti ad Oncu e Binder. Arenas e Rodrigo completano la Top5.

10.06 Deniz Oncu sigla il miglior crono di giornata, ma Raul Fernandez è più veloce di lui. 1.59.160 è il nuovo best lap.

10.05 Attenzione ai limiti del tracciato, ogni abuso verrà sanzionato con l’abolizione del tempo.

10.02 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

10.00 Bandiera verde!

9.58 Non ci sarà in pista il nostro Arbolino. L’italiano, entrato in contatto con un positivo al test del Coronavirus, non ha avuto il permesso di correre dalle autorità.

9.55 Sono 12 i gradi dell’asfalto, 10 dell’aria.

9.52 I piloti si preparano a scendere in pista per gli ultimi minuti che precedono il GP che, a differenza del solito, scatterà alle 12.00.

9.50 La classifica del Mondiale alla vigilia del GP d’Aragon:

1 Albert ARENAS KTM SPA 135

2 Ai OGURA Honda JPN 129

3 Celestino VIETTI KTM ITA 119

4 Tony ARBOLINO Honda ITA 115

5 John MCPHEE Honda GBR 98

6 Jaume MASIA Honda SPA 83

7 Gabriel RODRIGO Honda ARG 77

8 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 75

9 Raul FERNANDEZ KTM SPA 73

10 Dennis FOGGIA Honda ITA 63

11 Darryn BINDER KTM RSA 62

12 Romano FENATI Husqvarna ITA 57

13 Andrea MIGNO KTM ITA 47

14 Jeremy ALCOBA Honda SPA 46

15 Sergio GARCIA Honda SPA 37

16 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 33

17 Stefano NEPA KTM ITA 26

18 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 22

19 Ayumu SASAKI KTM JPN 20

20 Filip SALAC Honda CZE 20

21 Kaito TOBA KTM JPN 19

22 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 16

23 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 13

24 Carlos TATAY KTM SPA 10

25 Riccardo ROSSI KTM ITA 5

26 Barry BALTUS KTM BEL

27 Yuki KUNII Honda JPN

28 Jason DUPASQUIER KTM SWI

29 Maximilian KOFLER KTM AUT

30 Davide PIZZOLI KTM ITA

31 Khairul Idham PAWI Honda MAL

32 Dirk GEIGER KTM GER

9.48 La classifica dei tempi della qualifica di ieri che ha regalato a Raul Fernandez la quarta pole del 2020:

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 237.1 1’57.681

2 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.5 1’57.740 0.059 / 0.059

3 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 235.5 1’58.191 0.510 / 0.451

4 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 235.5 1’58.212 0.531 / 0.021

5 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 237.1 1’58.268 0.587 / 0.056

6 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 236.0 1’58.272 0.591 / 0.004

7 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 234.0 1’58.315 0.634 / 0.043

8 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 234.5 1’58.365 0.684 / 0.050

9 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 234.0 1’58.549 0.868 / 0.184

10 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 238.1 1’58.550 0.869 / 0.001

11 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 241.3 1’58.562 0.881 / 0.012

12 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 238.1 1’58.806 1.125 / 0.244

13 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.5 1’58.890 1.209 / 0.084

14 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 236.5 1’59.221 1.540 / 0.331

15 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 238.1 1’59.280 1.599 / 0.059

16 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 234.0 1’59.319 1.638 / 0.039

17 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 241.3 1’59.438 1.757 / 0.119

18 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 234.5 1’59.949 2.268 / 0.511

9.44 Il sole splende nel deserto d’Aragon, sede dell’undicesimo atto del Mondiale. Le emozioni sono assicurate nella prima prova del penultimo doubleheader della stagione.

9.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti al warm up del GP d’Aragon per la Moto3

Presentazione Moto3 GP Aragon – Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm up e del Gran Premio d’Aragon per quanto riguarda la Moto3. I giovani protagonisti del Motomondiale sono pronti a scendere in pista l’undicesimo appuntamento del 2020, il primo dei due che si terranno nel deserto dell’Aragona. Non dimentichiamoci infatti che settimana prossima è indetto il GP del Teruel, la provincia in cui si articolano i 5 chilometri e 77 metri di questa particolare pista.

Dopo la qualifica di ieri, Raul Fernandez scatterà dalla pole-position per la quarta volta in questo 2020. Lo spagnolo di casa KTM Ajo ha siglato la miglior prestazione in 1.57.681. Secondo posto in griglia di partenza per il nostro Celestino Vietti davanti allo spagnolo Albert Arenas (Aspar). Il leader del Mondiale comanda la seconda fila davanti al connazionale Alfonso Lopez (Max Racing) ed al giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58).

Manca all’appello Tony Arbolino. Il pilota di casa Snipers non sarà sullo schieramento di partenza dopo aver condiviso il viaggio in aereo con una persona risultata positiva al test del Coronavirus. Il nostro connazionale sta bene, ma non ha ricevuto dalle autorità la possibilità di scendere in pista nonostante la negatività a due tamponi.

Appuntamento alle 10.00 per la Diretta Live del warm-up. Buon divertimento!

