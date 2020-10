LIVE Moto3, GP Aragon 2020 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, l’Italia si aggrappa a Celestino Vietti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere tre e delle qualifiche del Gran Premio d’Aragon per quanto riguarda la Moto3. I protagonisti del Motomondiale sono pronti a scendere in pista per iniziare l’undicesimo appuntamento del 2020, il primo dei due che si terranno in Aragona. Ricordiamo infatti che nel moderno circuito iberico si tiene il penultimo doubleheader della stagione, il secondo dei tre previsti in terra spagnola.

Alla vigilia dell’evento aragonese, il sudafricano Darryn Binder (CIP Green Power) ha firmato la migliore nella prima sessione, mentre nella FP2 è stato lo spagnolo Raul Fernandez (KTM Ajo) ad avere la meglio. Dopo il primo giorno di attività nel deserto di Aragon, i nostri italiani si sono distinti con delle ottime prestazioni. Celestino Vietti (Sky), Niccolò Antonelli (SIC58) e Romano Fenati (Max Racing) sono pronti a confermarsi nella giornata che determinerà la griglia di partenza del GP d’Aragon.

Non sarà presente Tony Arbolino. L’alfiere di casa Snipers non potrà correre in Spagna dopo esser entrato in contatto con una persona positiva al Coronavirus. Il nostro connazionale sta bene e non ha contratto il virus, ma non gareggerà questo fine settimana.

Appuntamento alle 9.00 per la Diretta Live della terza ed ultima sessione di prove libere. Buon divertimento!

