LIVE Moto3, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Binder guida la classifica dopo la prima sessione. Alle 13.15 la FP2

LA CRONACA DELLA FP1 DELLA MOTO3

9.46 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa FP1. Appuntamento alle 13.15 per la FP2! Un saluto a tutti!

9.45 La classifica della FP1:

1 40 D. BINDER 1:59.813 2 13 C. VIETTI +0.331 3 17 J. MCPHEE +0.503 4 25 R. FERNANDEZ +0.554 5 23 N. ANTONELLI +0.696 6 21 A. LOPEZ +0.758 7 79 A. OGURA +0.765 8 24 T. SUZUKI +0.835 9 55 R. FENATI +0.843 10 92 Y. KUNII +0.865

9.43 Il sudafricano Darryn Binder svetta al termine della FP1. L’Italia si difende con Celestino Vietti e Nicolò Antonelli, rispettivamente secondo e quinto.

9.42 Celestino Vietti ferma la miglio prestazione di giornata, ma viene beffato da Binder che è il primo a scendere sotto il muro dei due minuti.

9.41 Fenati, Ogura, Vietti e McPhee si stanno migliorano!

9.40 Bandiera a scacchi!

9.38 John McPhee strappa a Fenati il miglio crono di giornata in 2.00.543.

9.37 Ancora Fenati! 2.00.656 è il nuovo best lap!

9.35 Per la terza volta consecutiva Fenati migliora la propria prestazione record! L’alfiere di casa Max Racing detta il passo in 2.00.964.

9.34 I meccanici di Foggia stanno lavorando sulla moto dopo la caduta di qualche minuto fa.

9.32 Ottimo ritmo per Romano Fenati! Il nostro portacolori svetta in classifica con il crono di 2.01.039! Vietti è al momento al secondo posto davanti a Lopez ed Antonelli.

9.29 I piloti tornano in pista per l’ultima fase della FP1

9.27 La classifica aggiornata a 15 minuti dalla conclusione:

1 13 C. VIETTI 2:01.347 2 23 N. ANTONELLI +0.076 3 25 R. FERNANDEZ +0.350 4 16 A. MIGNO +0.380 5 40 D. BINDER +0.499 6 24 T. SUZUKI +0.681 7 7 D. FOGGIA +0.802 8 17 J. MCPHEE +0.806 9 5 J. MASIA +0.939 10 21 A. LOPEZ +1.002

9.25 Celestino Vietti strappa a Binder il giro veloce! 2.01.347 per l’alfiere di casa Sky.

9.23 Binder sigla il nuovo best lap in 2.01.846! Antonelli e Vietti inseguono il sudafricano!

9.21 Scivolata per Dennis Foggia (Leopard) in curva 14, non ci sono conseguenze per lui.

9.19 Tatsuki Suzuki svetta nella classifica dei tempi. Il giapponese di casa SIC58 ferma il cronometro in 2.02.028.

9.17 Arenas si migliora e sale secondo alle spalle di Antonelli che è il nuovo leader della classifica! Attendiamo sul traguardo Suzuki che sembra in grado di beffare il nostro connazionale.

9.15 Antonelli è al momento il migliore degli italiani. Il portacolori di casa SIC58 è al secondo posto della classifica alle spalle di Masià.

9.13 Prima caduta del week-end. Yamanaka scivola in curva 2, fortunatamente senza conseguenze.

9.11 Continuano a migliorarsi la classifica dei tempi. Lo spagnolo Jaume Masià (Leopard) ferma il cronometro su 2.02.954.

9.10 Attenzione ai limiti del tracciato, ogni abuso verrà sanzionato con la cancellazione del tempo.

9.09 La classifica dopo i primi 10 minuti:

1 7 D. FOGGIA 2:03.487 2 5 J. MASIA +0.307 3 40 D. BINDER +0.584 4 71 A. SASAKI +0.900 5 25 R. FERNANDEZ +0.929 6 17 J. MCPHEE +1.007 7 52 J. ALCOBA +1.009 8 2 G. RODRIGO +1.053 9 55 R. FENATI +1.066 10 9 D. PIZZOLI +1.211

9.06 La direzione gara ha deciso di sanzionare Lopez per un incidente che lo ha visto protagonista a Le Mans. Lo spagnolo dovrà affrontare un long lap penalty durante la corsa.

9.06 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

9.03 I piloti scendono in pista.

9.00 Tony Arbolino non scende in pista. Il pilota di casa Snipers non può scendere in pista esser entrato in contatto, durante un volo aereo, con una persona positiva al Coronavirus. Il nostro connazionale attualmente è in quarantena nonostante la negatività a due tamponi consecutivi.

9.00 Bandiera verde! Inizia la sessione!

8.58 I piloti sono pronti a scendere in pista per la FP1.

8.55 Il sole splende in Aragona. Sono otto i gradi della pista così come quelli dell’aria.

8.52 L’elenco dei partecipanti iscritti al GP Aragon 2020:

2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda

5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda

r 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda

7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda

r 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM

11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda

12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda

13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM

14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda

16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM

17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda

21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda

24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda

25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM

27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM

40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM

r 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM

r 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda

r 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM

54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM

55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM

71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM

r 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM

75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM

79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda

82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM

89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda

r 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda

r 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM

8.49 La classifica del Mondiale alla vigilia del GP d’Aragon

1 ARENAS Albert SPA 135 25 25 – 20 25 11 – 13 – 16

2 66 OGURA Ai JPN 129 16 20 – 16 13 16 20 16 5 7

3 16 10 VIETTI Celestino ITA 119 0 11 16 3 11 25 – 20 8 25

4 20 4 ARBOLINO Ton

y ITA 115 1 16 6 8 9 20 10 5 20 20

5 37 17 MCPHEE John GBR 98 20 – 20 11 16 – 25 6 – –

6 52 15 MASIA Jaume SPA 83 13 6 – – 20 2 9 11 9 13

7 58 6 RODRIGO Gabriel ARG 77 10 9 11 0 5 13 11 4 6 8

8 60 2 SUZUKI Tatsuki JPN 75 11 8 25 – 6 9 16 – – –

9 62 2 FERNANDEZ Raul SPA 73 6 10 10 10 7 8 – 10 3 9

10 72 10 FOGGIA Dennis ITA 63 7 – – 25 0 5 7 – 16 3

11 73 1 BINDER Darryn RSA 62 – 0 13 4 10 10 – – 25 –

12 78 5 FENATI Romano ITA 57 0 3 4 7 0 0 8 25 10 –

13 88 10 MIGNO Andrea ITA 47 0 13 0 2 4 3 6 8 – 11

14 89 1 ALCOBA Jerem

y SPA 46 9 1 9 9 2 – 13 3 0 –

15 98 9 GARCIA Ser

gio SPA 37 5 0 8 0 0 6 0 0 13 5

16 102 4 ANTONELLI Niccolò ITA 33 – 7 1 13 0 0 5 0 7 –

17 109 7 NEPA Stefano ITA 26 04 26 1 7 2 12 1

18 113 4 ÖNCÜ Deniz TUR 22 40 -1 8 – 0 9 – 0

19 115 2 SASAKI Ayumu JPN 20 0 5 – 0 3 – – 2 0 10

20 115 0 SALAC Filip CZE 20 8 – -0 – 4 0 04 4

21 116 1 TOBA Kaito JPN 19 20 55 0 – 0 70 –

22 119 3 LOPEZ Alonso SPA 16 3 2 – – 0 0 – – 11 –

23 122 3 YAMANAKA R

yusei JPN 13 00 70 0 1 4 01 0

24 125 3 TATAY Carlos SPA 10 0 – 30 0 0 1 0 – 6

25 130 5 ROSSI Riccardo ITA 5 0 – 0 – 0 – 3 00 2

8.45 La sede dell’evento è il Motorland Aragon. La pista, inaugurata nel 2009, si articola in 5 chilometri e 77 metri.

8.42 Dopo la manifestazione di Le Mans, i giovani centauri del Motomondiale si apprestano a vivere il penultimo doubleheader della stagione, il secondo dei tre previsti in terra spagnola.

8.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP d’Aragon per quanto riguarda la Moto3.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del Gran Premio d’Aragon per quanto riguarda la Moto3. I giovani centauri del Motomondiale sono pronti a scendere in pista per iniziare l’undicesimo week-end del 2020, il primo dei due che si terranno in Aragona. Ricordiamo infatti che nel moderno circuito iberico si tiene il penultimo doubleheader della stagione, il secondo del campionato in terra spagnola

Albert Arenas (Aspar) approda al Motorland Aragon da leader del Mondiale con sei punti di margine sul giapponese Ai Ogura (Honda Asia). Quest’ultimo ha perso il primato in classifica al termine del Gran Premio di Francia, competizione che lo ha visto chiudere al nono posto.

Ci attendiamo una conferma dei nostri italiani, padroni nel fine settimana di Le Mans. Celestino Vietti (Sky) e Tony Arbolino (Snipers) si sono distinti sul circuito transalpino, rispettivamente con un primo ed un secondo posto. Non dimentichiamoci anche di Romano Fenati (Max Racing) e di Dennis Foggia (Leopard), centauri che potrebbero dire nei 5 chilometri e 77 metri della pista aragonese.

Appuntamento alle 9.00 per la Diretta Live della prima sessione di prove libere. Buon divertimento!

