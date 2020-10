LIVE Moto2, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Sam Lowes domina il warm-up. Alle 14.30 la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.45 Grazie a tutti per averci seguito durante questo turno. Appuntamento alle 14.30 per la prima edizione del GP Teruel 2020 per la Moto2.

10.43 La classifica dei tempi al termine del warm-up

1 22 S. LOWES 1:52.167 2 21 F. DI GIANNANTONIO +0.470 3 9 J. NAVARRO +0.491 4 96 J. DIXON +0.524 5 40 H. GARZO +0.661 6 87 R. GARDNER +0.667 7 88 J. MARTIN +0.668 8 33 E. BASTIANINI +0.758 9 10 L. MARINI +0.831 10 72 M. BEZZECCHI +0.850

10.40 Bandiera a scacchi! Nessuno sembra in grado di impensierire Sam Lowes che si conferma il migliore del week-end.

10.38 Ultimi giri per tutti!

10.35 IMPRESSIONANTE! Sam Lowes abbassa ancora il proprio primato di giornata! 1.52.167. Di Giannantonio agguanta la seconda posizione davanti a Navarro e Dixon.

10.34 Sam Lowes si migliora e firma il nuovo best lap in 1.52.359!

10.31 Navarro sale al secondo posto assoluto! Lo spagnolo ferma il cronometro a 12 millesimi da Lowes!

10.29 La classifica dei tempi a metà sessione:

1 22 S. LOWES 1:52.706 2 40 H. GARZO +0.122 3 88 J. MARTIN +0.129 4 9 J. NAVARRO +0.337 5 37 A. FERNANDEZ +0.799 6 87 R. GARDNER +0.823 7 96 J. DIXON +0.846 8 33 E. BASTIANINI +0.856 9 21 F. DI GIANNANTONIO +0.868 10 72 M. BEZZECCHI +0.940

10.26 Sam Lowes prende il comando! 1.52.706 è il nuovo riferimento da battere!

10.24 Jorge Martin svetta nella classifica dei tempi con il crono di 1.54.131. Secondo posto per Bastianini davanti a Fernandez.

10.22 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici!

10.20 Bandiera verde! Inizia il warm-up per la Moto2!

10.18 Il sole splende al MotorLand Aragon, il rischio pioggia è nullo.

10.16 Enea Bastianini, Luca Marini, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sono le nostre speranze per la giornata odierna. Lowes insegue la leadership del Mondiale, una missione non impossibile dopo la prestazione di ieri.

10.14 La classifica del Mondiale alla vigilia del Gran Premio del Teruel:

1 Enea BASTIANINI Kalex ITA 155

2 Sam LOWES Kalex GBR 153

3 Luca MARINI Kalex ITA 150

4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 130

5 Jorge MARTIN Kalex SPA 95

6 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 79

7 Joe ROBERTS Kalex USA 74

8 Remy GARDNER Kalex AUS 72

9 Thomas LUTHI Kalex SWI 72

10 Marcel SCHROTTER Kalex GER 61

11 Aron CANET Speed Up SPA 61

12 Xavi VIERGE Kalex SPA 59

13 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 54

14 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 47

15 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 45

16 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 41

17 Jake DIXON Kalex GBR 35

18 Hector GARZO Kalex SPA 34

19 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 25

20 Stefano MANZI MV Agusta ITA 20

21 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 18

22 Nicolò BULEGA Kalex ITA 17

23 Simone CORSI MV Agusta ITA 14

24 Somkiat CHANTRA Kalex THA 10

25 Bo BENDSNEYDER NTS NED 5

26 Edgar PONS Kalex SPA 5

27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 5

28 Dominique AEGERTER NTS SWI 4

29 Mattia PASINI Kalex ITA

30 Andi Farid IZDIHAR Kalex INA

31 Kasma DANIEL Kalex MAL

32 Piotr BIESIEKIRSKI NTS POL

33 Jesko RAFFIN NTS SWI

34 Alejandro MEDINA Speed Up SPA

35 Xavi CARDELUS Speed Up AND

10.10 I piloti si preparano per l’ultimo turno del week-end prima del GP. Tra pochi minuti si parte!

10.07 L’uomo da battere è senza dubbio Sam Lowes. Il britannico di casa Marc VDS ha registrato nel turno di ieri il nuovo record del tracciato d’Aragon!

10.05 La classifica dei tempi al termine della Q2 di ieri:

1 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 286.6 1’51.296

2 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Speed Up 282.1 1’51.512 0.216 / 0.216

3 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 284.4 1’51.711 0.415 / 0.199

4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Lightech Speed Up Speed Up 285.9 1’51.720 0.424 / 0.009

5 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 290.5 1’51.721 0.425 / 0.001

6 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 288.1 1’51.776 0.480 / 0.055

7 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 282.9 1’51.780 0.484 / 0.004

8 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 287.4 1’51.831 0.535 / 0.051

9 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 285.1 1’51.839 0.543 / 0.008

10 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 281.4 1’51.946 0.650 / 0.107

11 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 288.9 1’51.958 0.662 / 0.012

12 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 284.4 1’51.990 0.694 / 0.032

13 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 285.1 1’52.007 0.711 / 0.017

14 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 288.1 1’52.070 0.774 / 0.063

15 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 283.6 1’52.099 0.803 / 0.029

16 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 285.1 1’52.134 0.838 / 0.035

17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 282.9 1’52.255 0.959 / 0.121

18 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 282.9 1’52.455 1.159 / 0.200

10.04 I centauri della Moto2 si apprestano a vivere l’ultima sessione prima della competizione che, a differenza del solito, si terrà dopo la gara della MotoGP.

10.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del GP del Teruel per quanto riguarda la Moto2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up e del Gran Premio del Teruel 2020, dodicesima tappa del Mondiale Moto2. Dopo la competizione di settimana scorsa, il MotorLand Aragon si appresta ad ospitare la seconda prova del penultimo doubleheader della stagione, il secondo in terra spagnola.

Dopo le emozioni della competizione di settimana scorsa, Sam Lowes scatterà dalla pole-position. L’inglese di casa Marc VDS ha strappato il miglior crono nella qualifica di ieri con il tempo di 1.51.296, il nuovo record dell’impianto aragonese. Secondo posto sulla griglia di partenza per lo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up) davanti all’australiano Remy Gardner (SAG Team) .Il nostro Fabio Di Giannantonio apre al seconda fila dello schieramento, mentre Enea Bastianini (Italtrans) scatterà dalla sesta casella.

Appuntamento alle 10.20 per la Diretta Live del warm-up, mentre il Gran Premio del Teruel è previsto alle 14.30 dopo la competizione della MotoGP.

