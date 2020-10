LIVE Moto2, GP Teruel 2020 in DIRETTA: prove libere in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Teruel 2020, dodicesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale Moto2. Si gareggia per il secondo weekend consecutivo al MotorLand di Alcañiz, sede del quarto (e penultimo) doubleheader del Motomondiale 2020. Sam Lowes va a caccia della terza vittoria e del quinto podio di fila per balzare in testa al campionato, ma dovrà vedersela in primis con gli italiani Enea Bastianini, Luca Marini, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio.

Al momento Enea Bastianini si trova al comando della generale con 2 punti di vantaggio su Lowes, 5 su Luca Marini e 25 su Marco Bezzecchi. Troppo distante ormai lo spagnolo Jorge Martin (3° ad Aragon 1), quinto a 60 punti dalla vetta anche per aver saltato il doppio round di Misano causa positività al Coronavirus. Si preannuncia dunque una volata finale incerta ed entusiasmante, con quattro protagonisti racchiusi nello spazio di una gara (25 punti) che si daranno battaglia a partire dalle prove libere odierne al MotorLand di Alcañiz. Oltre ai primi cinque in classifica generale, fanno parte dell’elenco dei possibili favoriti per la vittoria anche le Speed Up dello spagnolo Jorge Navarro e del romano Fabio Di Giannantonio, entrambi caduti domenica scorsa mentre si trovavano in lizza almeno per un posto sul podio.

Il programma odierno si apre alle ore 11.55 con il semaforo verde delle FP1, mentre la seconda sessione scatterà nel pomeriggio alle ore 15.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dell’avvicinamento al quartultimo round della stagione in Moto2: buon divertimento!

