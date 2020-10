LIVE Moto2, GP Francia 2020 in DIRETTA: ultimi giri del warm up

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.17 Bezzecchi e Fernandez si migliorano. Nel frattempo Aron Canet viene portato al centro medico.

10.15 Ultimi giri per tutti!

10.14 La classifica dei tempi aggiornata:

1 22 S. LOWES 1:37.322 2 37 A. FERNANDEZ +0.246 3 72 M. BEZZECCHI +0.292 4 33 E. BASTIANINI +0.540 5 88 J. MARTIN +0.626 6 96 J. DIXON +0.650 7 12 T. LUTHI +1.036 8 16 J. ROBERTS +1.049 9 40 H. GARZO +1.219 10 7 L. BALDASSARRI +1.220

10.13 Nuova caduta per Tetsuta Nagashima, mentre Sam Lowes è il nuovo leader della classifica.

10.12 Scivolata per Aron Canet in curva 5. Lo spagnolo si tocca la mano, potrebbero esserci problemi per lui.

10.11 Gardner e Daniel sono a terra lungo il tracciato, non ci sono conseguenze per lui.

10.10 La classifica aggiornata dei tempi:

1 72 M. BEZZECCHI 1:37.794 2 22 S. LOWES +0.029 3 33 E. BASTIANINI +0.077 4 37 A. FERNANDEZ +0.281 5 96 J. DIXON +0.411 6 16 J. ROBERTS +0.577 7 88 J. MARTIN +0.585 8 35 S. CHANTRA +0.750 9 23 M. SCHROTTER +0.790 10 45 T. NAGASHIMA +0.862

10.09 Nuova prestazione record per Bezzecchi! 1.37.794 per il pilota di casa Sky.

10.07 Bezzecchi si migliora, ma ancora una volta è Bastianini a dettare il passo in 1.37.871!

10.06 Marco Bezzecchi sale in vetta alla classifica, ma viene subito beffato da Enea Bastianini. L’alfiere di casa Italtrans ferma il cronometro in 1.38.176.

10.04 La classifica dei tempi dopo i primi passaggi:

1 96 J. DIXON 1:39.725 2 88 J. MARTIN +0.003 3 7 L. BALDASSARRI +0.103 4 23 M. SCHROTTER +0.184 5 40 H. GARZO +0.640 6 22 S. LOWES +0.650 7 33 E. BASTIANINI +0.701 8 37 A. FERNANDEZ +0.924 9 44 A. CANET +1.119 10 64 B. BENDSNEYDER +1.245

10.02 Jorge Navarro dovrà scontare due long lap penalty in gara per una scorrettezza commessa durante le qualifiche. Ricordiamo infatti che lo spagnolo ha perso il controllo della moto alla Chiane Dunlop nel momento in cui era steso nella ghiaia l’iberico Jorge Martin.

10.01 Bandiera verde! 20 minuti a disposizione per tutti!

9.57 Alla vigilia della competizione transalpina il nostro Luca Marini è il leader del Mondiale. Il pilota di casa Sky ha 20 lunghezze su Enea Bastianini.

9.55 I piloti si preparano a scendere in pista.

9.53 Luca Marini e Fabio Di Giannantonio scendono in pista nella giornata di oggi dopo le brutte scivolate nelle prove libere del venerdì. I due hanno effettuato una qualifica spettacolare che ha visto entrambi presenti nella Q2.

9.51 La giornata di oggi non dovrebbe riservare sorprese dal punto di vista meteorologico. Il cielo è coperto, ma la pioggia non è attesa.

9.47 La classifica dei tempi della qualifica di ieri. L’americano Joe Roberts ha siglato la terza pole del 2020

1 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 264.5 1’36.256

2 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 262.4 1’36.343 0.087 / 0.087

3 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 264.5 1’36.449 0.193 / 0.106

4 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 262.4 1’36.522 0.266 / 0.073

5 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 265.9 1’36.577 0.321 / 0.055

6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 265.9 1’36.668 0.412 / 0.091

7 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 261.0 1’36.737 0.481 / 0.069

8 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 259.6 1’36.826 0.570 / 0.089

9 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 261.0 1’36.840 0.584 / 0.014

10 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 261.7 1’36.877 0.621 / 0.037

11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Termozeta Speed Up Speed Up 259.6 1’36.879 0.623 / 0.002

12 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 261.7 1’36.881 0.625 / 0.002

13 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 260.3 1’36.930 0.674 / 0.049

14 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 259.0 1’36.947 0.691 / 0.017

15 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 259.0 1’37.014 0.758 / 0.067

16 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 259.6 1’37.277 1.021 / 0.263

17 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 264.5 1’37.335 1.079 / 0.058

18 9 Jorge NAVARRO SPA Termozeta Speed Up Speed Up 259.6 1’37.556 1.300 / 0.221

9.42 Tutto è pronto da Le Mans per l’ultima sessione prima della gara che, a differenza del solito, scatterà oggi pomeriggio dopo la competizione della MotoGP.

9.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm up del GP di Francia per quanto riguarda la Moto2.

La presentazione del Gran Premio di Francia della Moto2 – La classifica del Mondiale Moto2 2020 – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La cronaca della FP3 – Le qualifiche di ieri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Francia 2020 della Moto2. Sul tracciato di Le Mans si andrà a decidere chi salirà sul gradino più alto del podio del decimo appuntamento della stagione. Il piatto forte di questa domenica, ovviamente, sarà la gara che ricordiamo, vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.30 (dopo la MotoGP) e non alle canoniche 12.20. La giornata sul tracciato della Sarthe prenderà il via alle ore 10.00 con il warm-up, gli ultimi 20 minuti a disposizione di team e piloti per trovare il giusto bilanciamento delle moto in ottica gara e, soprattutto, per decidere quale gomma utilizzare nel freddo di Le Mans.

Anche per quanto riguarda quest’oggi, infatti, si annunciano temperature basse con rischio di pioggia sempre dietro l’angolo, per cui l’asfalto presenterà un conto quanto mai salato per gli pneumatici che saranno molto complicati da mandare in temperatura. La giornata di ieri ha visto la pole position conquistata da Joe Roberts davanti a Lowes e Gardner, mentre in seconda fila Martin precede Bezzecchi e Marini, con Bastianini nono. Si entra nella fase clou del campionato, per cui i 25 punti in palio nella giornata odierna saranno fondamentali per quel che riguarda la corsa al titolo. Davanti a tutti in classifica generale, troviamo Luca Marini con 150 punti, 20 in più di Enea Bastianini e 36 su Marco Bezzecchi. Alle loro spalle rimangono Sam Lowes con 103 punti e Jorge Martin con 79.

La domenica del Gran Premio di Francia inizierà alle ore 10.00 con il warm-up mentre alle ore 14.30 sarà di scena la gara. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto2, con gli italiani sempre pronti a essere protagonisti! Buon divertimento!

