LIVE Moto2, GP Francia 2020 in DIRETTA: Bastianini e Di Giannantonio passano in Q2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.51 Sono 16 i gradi dell’aria a Le Mans, il rischio pioggia oggi è scongiurato.

Loading...

Loading...

15.50 Ci apprestiamo a vivere la Q2. I piloti sono pronti a scendere in pista.

15.46 Nessuno riesce ad impensierire i primi quattro della classifica. I primi quattro salgono in Q2.

1 33 E. BASTIANINI 1:36.731 2 12 T. LUTHI +0.184 3 44 A. CANET +0.390 4 21 F. DI GIANNANTONIO +0.594 5 23 M. SCHROTTER +0.680 6 11 N. BULEGA +0.684 7 19 L. DALLA PORTA +0.701 8 45 T. NAGASHIMA +0.781 9 35 S. CHANTRA +0.838 10 55 H. SYAHRIN +0.848

15.45 Bandiera a scacchi! Cade Luthi che potrebbe aver danneggiato la moto, mentre Nagashima cerca di entrare in Q2!

15.43 Anche Bulega scivola lungo il tracciato e termina la sua qualifica. Bastianini è leader della classifica davanti a Luthi, Canet e Di Giannantonio.

15.41 Scivolata per Dalla Porta in curva Dunlop! Non ci sono conseguenze per lui.

15.40 Bastianini firma il nuovo best lap in 1.36.731! Bulega entra nella Top4, ma viene subito escluso da Canet.

15.37 Luthi migliora il proprio tempo e si conferma al comando davanti a Di Giannantonio e Bastianini. Syahrin è al momento l’ultimo dei qualificati.

15.36 La classifica aggiornata dopo i primi due giri:

1 12 T. LUTHI 1:37.359 2 44 A. CANET +0.375 3 35 S. CHANTRA +0.720 4 21 F. DI GIANNANTONIO +0.751 5 7 L. BALDASSARRI +0.808 6 55 H. SYAHRIN +0.869 7 19 L. DALLA PORTA +0.910 8 45 T. NAGASHIMA +1.087 9 99 K. DANIEL +1.504 10 64 B. BENDSNEYDER +1.534

15.35 Caduta di Kasma Daniel in curva 5. Non ci sono conseguenze per lui.

15.33 I piloti scendono in pista. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. I migliori 4 salgono in Q2.

15.29 Enea Bastianini si prepara ad entrare in pista. Il secondo pilota in classifica generale dovrà passare il turno per contendersi la pole contro Luca Marini.

15.26 Le Mans ospita l’undicesima qualifica del 2020. Il nostro Luca Marini e l’americano Joe Roberts sono gli unici che sono riusciti ad affermarsi in due occasioni. L’italiano Marco Bezzecchi, lo spagnolo Aron Canet, l’inglese Sam Lowes e l’australiano Remy Gardner si sono imposti nelle restanti sessioni.

15.24 I piloti si preparano per scendere in pista.

15.20 La qualifica è in ritardo rispetto al programma originale in seguito ad un problema che ha condizionato la FP4 della MotoGP.

15.15 Luca Marini, caduto rovinosamente durante la FP2 di ieri pomeriggio, sarà regolarmente al via della qualifica dopo un’ottima FP3.

15.10 La classifica dei tempi della FP3 che, a tutti gli effetti, rappresenta anche la graduatoria combinata.

1 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 263.1 1’36.490

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 265.2 1’36.600 0.110 / 0.110

3 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 261.7 1’36.828 0.338 / 0.228

4 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 262.4 1’36.856 0.366 / 0.028

5 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 262.4 1’36.889 0.399 / 0.033

6 9 Jorge NAVARRO SPA Termozeta Speed Up Speed Up 263.1 1’36.970 0.480 / 0.081

7 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 260.3 1’37.116 0.626 / 0.146

8 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 261.7 1’37.274 0.784 / 0.158

9 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 263.1 1’37.296 0.806 / 0.022

10 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 262.4 1’37.311 0.821 / 0.015

11 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 261.7 1’37.312 0.822 / 0.001

12 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 260.3 1’37.419 0.929 / 0.107

13 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 261.0 1’37.429 0.939 / 0.010

14 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 260.3 1’37.442 0.952 / 0.013

15 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 261.7 1’37.496 1.006 / 0.054

16 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 263.8 1’37.524 1.034 / 0.028

17 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 260.3 1’37.713 1.223 / 0.189

18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 259.6 1’37.794 1.304 / 0.081

19 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 263.1 1’37.795 1.305 / 0.001

20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 264.5 1’37.807 1.317 / 0.012

21 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 264.5 1’37.837 1.347 / 0.030

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 261.7 1’37.958 1.468 / 0.121

23 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 260.3 1’38.032 1.542 / 0.074

24 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 263.8 1’38.280 1.790 / 0.248

25 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Termozeta Speed Up Speed Up 261.0 1’38.283 1.793 / 0.003

26 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 260.3 1’38.315 1.825 / 0.032

27 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 263.1 1’38.339 1.849 / 0.024

28 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 259.0 1’38.753 2.263 / 0.414

29 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 262.4 1’39.342 2.852 / 0.589

30 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 256.3 1’40.914 4.424 / 1.572

15.07 Il sole splende a Le Mans e tutto è pronto per le due sessioni che determineranno la pole-position per la competizione di domani. Ricordiamo che, in via eccezionale, la competizione transalpina si svolgerà dopo la gara della MotoGP, anticipata alle 13 per evitare la concomitanza con la F1.

15.05 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alle qualifiche del GP di Francia per quanto riguarda la Moto2 2020.

11.42 Grazie amici di OA Sport per averci seguito in questa FP3. Appuntamento alle 15.10 per la Q1. Un saluto a tutti!

11.40 La classifica finale della FP3:

1 16 J. ROBERTS 1:36.490 2 72 M. BEZZECCHI +0.110 3 37 A. FERNANDEZ +0.338 4 22 S. LOWES +0.366 5 87 R. GARDNER +0.399 6 9 J. NAVARRO +0.480 7 96 J. DIXON +0.626 8 62 S. MANZI +0.784 9 10 L. MARINI +0.806 10 42 M. RAMIREZ +0.821

11.37 Roberts, Bezzecchi, Fernandez, Lowes, Gardner, Navarro, Dixon, Manzi, Marini, Ramirez, Garzo, Corsi, Martin e Viergie accedono alla Q2!

11.37 Caduta per Bezzecchi, Roberts e Viergie nell’ultimo giro lanciato.

11.35 Nuovo primato per Roberts che firma il crono di 1.36.490. L’americano cerca di migliorarsi ancora!

11.35 Bandiera a scacchi! Ultimo giro per tutti!

11.34 Marini sale nono, mentre Jorge Martin torna ai box.

11.32 Luca Marini è al momento 13! Il leader del Mondiale cerca l’accesso in Q2!

11.30 Finisce la sessione per Bastianini che dovrà effettuare la Q1. Caduta per Garzo, out in curva 3.

11.28 Enea Bastianini cade senza conseguenze, mentre Marco Bezzecchi è il leader della classifica! 1.36.600 per il pilota Sky. Scivolata anche per Schrotter alla staccata della Dunlop.

11.27 Jorge Martin è stato trasferito al centro medico per un controllo.

11.25 La classifica aggiornata dei tempi:

1 16 J. ROBERTS 1:36.860 2 9 J. NAVARRO +0.110 3 22 S. LOWES +0.173 4 96 J. DIXON +0.256 5 87 R. GARDNER +0.291 6 37 A. FERNANDEZ +0.413 7 72 M. BEZZECCHI +0.435 8 40 H. GARZO +0.452 9 88 J. MARTIN +0.569 10 45 T. NAGASHIMA +0.636

11.23 I piloti si preparano per l’ultimo stint.

11.20 Al momento, a 15 minuti dalla conclusione, Roberts, Navarro, Lowes, Dixon, Fernandez, Bezzecchi, Garzò, Martin, Bulega, Nagashima, Canet, Ramirez e Balsassarri sono qualificati per la Q2.

11.17 Baldassarri scivola in curva 8. Non ci sono conseguenze per lui.

11.15 Jorge Navarro guida la classifica su Roberts e Lowes.

11.13 La classifica dei tempi a metà sessione:

1 9 J. NAVARRO 1:36.970 2 16 J. ROBERTS +0.023 3 22 S. LOWES +0.063 4 96 J. DIXON +0.146 5 87 R. GARDNER +0.181 6 72 M. BEZZECCHI +0.325 7 40 H. GARZO +0.342 8 37 A. FERNANDEZ +0.422 9 88 J. MARTIN +0.459 10 45 T. NAGASHIMA +0.526

11.10 Brutta caduta per Martin in curva 8! Lo spagnolo di casa KTM Ajo si rialza aiutato dai commissari. La moto è distrutta.

11.08 Lowes si migliora, ma resta al secondo posto della classifica. Roberts è sempre leader!

11.07 Caduta per Canet in curva 10, non ci sono conseguenze per lui.

11.05 Luca Marini è al momento 19°. Il nostro connazionale si migliora nei primi settori del tracciato.

11.03 Dixon migliora il proprio crono, ma meglio di lui fa Roberts che firma il tempo di 1.37.414.

11.01 Rischio di caduta per Sam Lowes nell’ultimo settore del tracciato!

10.59 I primi tempo della FP3:

1 11 N. BULEGA 1:39.262 2 45 T. NAGASHIMA +0.164 3 40 H. GARZO +0.481 4 88 J. MARTIN +0.525 5 96 J. DIXON +0.570 6 42 M. RAMIREZ +0.603 7 55 H. SYAHRIN +0.625 8 9 J. NAVARRO +0.795 9 35 S. CHANTRA +0.962 10 97 X. VIERGE +1.075

10.58 Marini è appena uscito dai box.

10.57 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Al momento Dixon è al comando della classifica combinata.

10.56 Bandiera verde! Inizia la sessione!

10.54 Anche Fabio Di Giannantonio sarà regolarmente al via dopo una brutta caduta durante le FP1 di ieri in curva 14.

10.52 I piloti si apprestano a scendere in pista nella fredda Le Mans. Il clima è rigido in Loira, una condizione prevedibile in questo periodo dell’anno.

10.49 Luca Marini cammina con una stampella e si appresta a vivere la sessione, l’ultima prima delle qualifiche.

10.45 Dopo la bruttissima caduta di ieri, Luca Marini sarà regolarmente al via della FP3. Ieader del Mondiale non ha riportato fratture nell’incidente di ieri. Attendiamo le risposte che l’alfiere di casa Sky darà durante la sessione che ci apprestiamo a vivere.

10.42 I risultati della classifica combinata:

1 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’51.851 14 1’37.713 17

2 88 J.MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’51.912 13 1’37.762 18 0.049 0.049

3 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’52.206 17 1’38.017 18 0.304 0.255

4 22 S.LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’52.942 7 1’38.155 17 0.442 0.138

5 37 A.FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1’53.173 11 1’38.185 19 0.472 0.030

6 9 J.NAVARRO SPA Termozeta Speed Up SPEED UP 1’52.937 12 1’38.221 17 0.508 0.036

7 44 A.CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’56.515 3 1’38.259 18 0.546 0.038

8 12 T.LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1’52.238 20 1’38.274 16 0.561 0.015

9 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’52.921 11 1’38.341 15 0.628 0.067

10 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’53.255 16 1’38.459 18 0.746 0.118

11 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’59.073 2 1’38.476 20 0.763 0.017

12 16 J.ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1’51.829 14 1’38.509 18 0.796 0.033

13 62 S.MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’52.693 16 1’38.712 19 0.999 0.203

14 33 E.BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’52.596 16 1’38.816 16 1.103 0.104

15 40 H.GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1’51.532 21 1’38.843 17 1.130 0.027

16 7 L.BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1’51.535 21 1’38.957 23 1.244 0.114

17 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’52.608 17 1’39.010 19 1.297 0.053

18 42 M.RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1’55.598 11 1’39.020 19 1.307 0.010

19 45 T.NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1’52.898 12 1’39.022 17 1.309 0.002

20 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’52.807 14 1’39.076 21 1.363 0.054

21 55 H.SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1’52.373 16 1’39.357 19 1.644 0.281

22 99 K.DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’51.279 13 1’39.532 15 1.819 0.175

23 87 R.GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1’52.769 9 1’39.570 13 1.857 0.038

24 64 B.BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1’56.725 16 1’39.776 20 2.063 0.206

25 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’52.259 10 1’39.854 17 2.141 0.078

26 57 E.PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’53.499 16 1’40.969 17 3.256 1.115

27 27 A.IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’41.015 16 3.302 0.046

10 L.MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’55.032 7 1’45.109 2 7.396 4.094

21 F.DI GIANNANTO ITA Termozeta Speed Up SPEED UP 1’54.035 10 16.322 8.926

74 P.BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 1’57.968 13 20.255 3.933

10.40 La classifica dei tempi della FP2 di ieri:

1 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 260.3 1’37.713

2 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 264.5 1’37.762 0.049 / 0.049

3 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 265.2 1’38.017 0.304 / 0.255

4 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 262.4 1’38.155 0.442 / 0.138

5 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 261.0 1’38.185 0.472 / 0.030

6 9 Jorge NAVARRO SPA Termozeta Speed Up Speed Up 261.0 1’38.221 0.508 / 0.036

7 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 258.3 1’38.259 0.546 / 0.038

8 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 263.1 1’38.274 0.561 / 0.015

9 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 263.1 1’38.341 0.628 / 0.067

10 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 262.4 1’38.459 0.746 / 0.118

11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 260.3 1’38.476 0.763 / 0.017

12 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 261.7 1’38.509 0.796 / 0.033

13 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 258.3 1’38.712 0.999 / 0.203

14 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 261.0 1’38.816 1.103 / 0.104

15 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 259.6 1’38.843 1.130 / 0.027

16 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 257.6 1’38.957 1.244 / 0.114

17 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 259.6 1’39.010 1.297 / 0.053

18 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 262.4 1’39.020 1.307 / 0.010

19 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 262.4 1’39.022 1.309 / 0.002

20 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 262.4 1’39.076 1.363 / 0.054

21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 261.7 1’39.357 1.644 / 0.281

22 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 266.6 1’39.532 1.819 / 0.175

23 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 262.4 1’39.570 1.857 / 0.038

24 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 259.6 1’39.776 2.063 / 0.206

25 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 261.0 1’39.854 2.141 / 0.078

26 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 259.6 1’40.969 3.256 / 1.115

27 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 261.7 1’41.015 3.302 / 0.046

10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 262.4 1’45.109 7.396 / 4.094

21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Termozeta Speed Up Speed Up

74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS

10.38 Il sole splende a Le Mans. I tempi sono destinati a scendere in questa sessione, decisiva per eleggere i piloti che passeranno direttamente in Q2.

10.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere tre del GP di Francia per quanto riguarda la Moto2

La presentazione del Gran Premio di Francia della Moto2 – La classifica del Mondiale Moto2 2020 – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Francia 2020 della Moto2. Sul tracciato di Le Mans si entra ufficialmente nel vivo del decimo appuntamento della stagione, con la giornata odierna che andrà a comporre la griglia di partenza della gara di domani che, ricordiamo, scatterà alle ore 14.30 (dopo la MotoGP) e non alle canoniche 12.20. Il sabato di Le Mans prenderà il via alle ore 10.55 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15.10 con la Q1, mentre la decisiva Q2 sarà di scena alle ore 15.35.

Anche per quanto riguarda oggi si annunciano temperature basse con rischio di pioggia sempre dietro l’angolo, per cui l’asfalto presenterà un conto davvero salato per gli pneumatici che saranno molto complicati da mandare in temperatura. La giornata di ieri ha visto condizioni di bagnato e umido, per cui ogni previsione sui favoriti è ancora in alto mare. Cercheremo di capire come si svilupperà la lotta tra i nostri portacolori in ottica titolo iridato, specialmente quali saranno le condizioni di Luca Marini dopo l’incidente di ieri. Davanti a tutti in classifica generale, troviamo proprio il nativo di Urbino con 150 punti, 20 in più di Enea Bastianini e 36 su Marco Bezzecchi. Alle loro spalle rimangono Sam Lowes con 103 punti e Jorge Martin con 79.

Il sabato del Gran Premio di Francia inizierà alle ore 10.55 con la FP3, mentre alle ore 15.10 si entrerà nel vivo con le delicatissime qualifiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe mediana.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse