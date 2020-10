LIVE Moto2, GP Francia 2020 in DIRETTA: FP3 e qualifiche con Luca Marini e Bastianini all’attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del Gran Premio di Francia della Moto2 – La classifica del Mondiale Moto2 2020 – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2

Loading...

Loading...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Francia 2020 della Moto2. Sul tracciato di Le Mans si entra ufficialmente nel vivo del decimo appuntamento della stagione, con la giornata odierna che andrà a comporre la griglia di partenza della gara di domani che, ricordiamo, scatterà alle ore 14.30 (dopo la MotoGP) e non alle canoniche 12.20. Il sabato di Le Mans prenderà il via alle ore 10.55 con la terza sessione di prove libere, mentre le qualifiche inizieranno alle ore 15.10 con la Q1, mentre la decisiva Q2 sarà di scena alle ore 15.35.

Anche per quanto riguarda oggi si annunciano temperature basse con rischio di pioggia sempre dietro l’angolo, per cui l’asfalto presenterà un conto davvero salato per gli pneumatici che saranno molto complicati da mandare in temperatura. La giornata di ieri ha visto condizioni di bagnato e umido, per cui ogni previsione sui favoriti è ancora in alto mare. Cercheremo di capire come si svilupperà la lotta tra i nostri portacolori in ottica titolo iridato, specialmente quali saranno le condizioni di Luca Marini dopo l’incidente di ieri. Davanti a tutti in classifica generale, troviamo proprio il nativo di Urbino con 150 punti, 20 in più di Enea Bastianini e 36 su Marco Bezzecchi. Alle loro spalle rimangono Sam Lowes con 103 punti e Jorge Martin con 79.

Il sabato del Gran Premio di Francia inizierà alle ore 10.55 con la FP3, mentre alle ore 15.10 si entrerà nel vivo con le delicatissime qualifiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della classe mediana.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse