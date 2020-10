LIVE Moto2, GP Aragon 2020 in DIRETTA: cade Marini! Bezzecchi guida su Lowes e Di Giannantonio, 6° Bastianini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

-12 Di Giannantonio e Lowes sono sempre più minacciosi su Bezzecchi, il pacchetto è raccolto in 7 decimi! Bastianini guadagna un decimo su Martin

Loading...

Loading...

-13 Di Giannantonio nel T1 non ha rivali e prende 2 decimi a Bezzecchi, Lowes invece è il migliore nel T2.

-13 Di Giannantonio continua a spingere e si porta a 537 millesimi da Bezzecchi, mentre Lowes non molla e rimane a 908. Quarto Martin a 1.5 con Bastianini che lo insegue a 1.2.

-14 Luca Marini torna ai box scurissimo in volto. Brutto momento per il leader della classifica generale…

How costly will this prove to be?! 🤯 After that crash, just 10 points cover the top 4 in the Championship as it stands! ⚔️#Moto2 | #AragonGP 🏁 pic.twitter.com/lJOjdiBszq — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2020



-14 Di Giannantonio passa Lowes!!!!!!!! Il romano è scatenato!!!

-14 Bastianini inizia ad attaccare Dixon e lo passa!! Il romagnolo sale in quinta posizione e ora vuole accorciare su Martin!

-15 Lowes e Di Giannantonio si avvicinano parecchio a Bezzecchi nel T3, ma il riminese tiene duro e prova ad allungare di nuovo.

-15 I primi tre provano a scappare! Bezzecchi guida la gara con 438 millesimi su Lowes e 702 su Di Giannantonio che allunga ad un secondo su Martin, Bastianini si porta a mezzo secondo da Dixon.

-16 Sempre Bezzecchi in vetta alla gara con 511 millesimi su Lowes e 842 su Di Giannantonio che non mollano! Martin inizia a cedere qualche metro e scivola a 1.6 dalla vetta, Bastianini non riesce ad avvicinarsi a Dixon.

-17 Jorge Navarro era riuscito a tornare in gara, ma rientra ai box.

-17 Bezzecchi va bene nel T1 e T4, nel resto Lowes risponde bene. Il margine è di soli 445 millesimi con Di Giannantonio a 739. Quarto Martin a 1.365. Bastianini sesto a 2.574 dietro Dixon

-18 Il secondo “zero” di fila per Marini rischia di sconvolgere la classifica generale. Bezzecchi davanti non scappa e Lowes è in scia!

-18 Davanti Bezzecchi gira in 1:52.188 e mantiene sei decimi su Lowes, quindi Di Giannantonio in scia!

-19 CADE MARINI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! Il leader del Mondiale finisce nella ghiaia di curva 14!!!!!!!!

-19 1:52.081 per Martin che piazza già il record della pista in gara… wow!

-19 Bezzecchi sempre in vetta con un motore che gli permette di non venire risucchiato dalle scie, mantiene 575 millesimi su Lowes, quindi Di Giannantonio a 733, quarto Martin a 1.015 sesto Martini a 1.469.

-20 Bezzecchi prova a forzare a tutta!! Lowes risponde nel T2 recuperando 3 decimi, quindi Di Giannantonio a breve distanza.

-20 Bezzecchi apre il secondo giro con 667 millesimi su Di Giannantonio quindi il britannico lo ripassa in curva 1, quarto Martin a 1.247 con Dixon e Martin in scia. Bastianini ottavo

-21 giri: Di Giannantonio infila Lowes in curva 13!! Staccatissima del romano!! Bastianini è nono intanto

PARTENZA – Lo scatto migliore è di Bezzecchi che prende il comando davanti a Lowes e Dixon, poi Di Giannantonio e Marini, cade Navarro in curva 2!

13.20 I piloti sono di nuovo in griglia. Tra pochi istanti si parte!!!

13.19 Parte il giro di formazione della gara di Aragon, i piloti sono impegnati sui 5344 metri del tracciato di Alcaniz, con 18 curve e un lungo rettilineo nel T4 nel quale le scie faranno la differenza

One last look at your front row! 💪 Can @SamLowes_22 emulate scenes of his victory here four years ago?! ⏪#Moto2 | #AragonGP 🏁 pic.twitter.com/T0fJZa2d7W — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 18, 2020

13.18 Enea Bastianini, invece, sarà solamente 12esimo in griglia. Il romagnolo è chiamato alla risalita rabbiosa su un pista nella quale non sembra completamente a suo agio

13.16 Dopo i buoni segnali di Le Mans, anche ad Aragon Fabio Di Giannantonio sembra davvero tornato ai suoi livelli. Terza posizione in griglia con la voglia di stupire. Ce la farà il romano a salire sul podio?

13.14 Ancora una volta molto bene Marco Bezzecchi, che chiude in scia a Lowes, e si conferma ad altissimi livelli. Anche il riminese è in pienissima lotta per il Mondiale e conferma una crescita costante nelle ultime settimane!

13.12 Il leader della classifica generale, Luca Marini, scatterà solamente dalla settima posizione, per una gara che lo vedrà alla caccia della vetta per rimediare allo “zero” di Le Mans

P7 for Championship leader @Luca_Marini_97! 👍 With 3rd and 4th in the Championship starting 1st and 2nd, #Moto2 is hotting up with 5 races to go! 👀#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/CeLUXbiu8A — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 17, 2020



13.10 10 minuti al via della gara del MotorLand, sale la tensione in griglia!

13.08 Sam Lowes ha conquistato la pole position con il nuovo record della pista spagnola. Il britannico sembra davvero il più in forma in questo momento e cerca l’assalto al titolo contro i tre italiani

13.05 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA DI OGGI

1 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 284.4 1’51.651

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 287.4 1’51.799 0.148 / 0.148

3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up Speed Up 281.4 1’51.870 0.219 / 0.071

4 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 286.6 1’51.999 0.348 / 0.129

5 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 287.4 1’52.166 0.515 / 0.167

6 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Speed Up 287.4 1’52.167 0.516 / 0.001

7 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 285.1 1’52.188 0.537 / 0.021

8 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 285.9 1’52.235 0.584 / 0.047

9 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 285.1 1’52.348 0.697 / 0.113

10 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 287.4 1’52.401 0.750 / 0.053

11 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 285.1 1’52.554 0.903 / 0.153

12 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 285.9 1’52.596 0.945 / 0.042

13 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 282.9 1’52.702 1.051 / 0.106

14 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 286.6 1’52.729 1.078 / 0.027

15 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 286.6 1’52.751 1.100 / 0.022

16 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 284.4 1’52.751 1.100

17 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 281.4 1’53.097 1.446 / 0.346

18 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 280.7 1’53.221 1.570 / 0.124

13.02 I TEMPI DEL WARM-UP DISPUTATO QUESTA MATTINA, ancora una volta Sam Lowes davanti a tutti!

1 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 284.4 1’52.687

2 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Speed Up 282.9 1’52.734 0.047 / 0.047

3 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 284.4 1’52.846 0.159 / 0.112

4 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 289.7 1’53.013 0.326 / 0.167

5 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 290.5 1’53.080 0.393 / 0.067

6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 286.6 1’53.288 0.601 / 0.208

7 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 281.4 1’53.292 0.605 / 0.004

8 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 289.7 1’53.298 0.611 / 0.006

9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up Speed Up 278.5 1’53.323 0.636 / 0.025

10 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 284.4 1’53.441 0.754 / 0.118

11 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 289.7 1’53.476 0.789 / 0.035

12 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 284.4 1’53.532 0.845 / 0.056

13 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 288.1 1’53.618 0.931 / 0.086

14 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 286.6 1’53.622 0.935 / 0.004

15 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 288.1 1’53.623 0.936 / 0.001

16 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 284.4 1’53.748 1.061 / 0.125

17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 285.1 1’53.759 1.072 / 0.011

18 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 282.1 1’53.783 1.096 / 0.024

19 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 286.6 1’53.805 1.118 / 0.022

20 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 286.6 1’53.904 1.217 / 0.099

21 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 284.4 1’53.904 1.217

22 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 286.6 1’53.932 1.245 / 0.028

23 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 285.1 1’53.977 1.290 / 0.045

24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 286.6 1’54.026 1.339 / 0.049

25 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 278.5 1’54.107 1.420 / 0.081

26 55 Hafizh SYAHRIN MAL Kipin Energy Aspar Team Moto2 Speed Up 277.8 1’54.575 1.888 / 0.468

27 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 287.4 1’55.132 2.445 / 0.557

28 18 Xavi CARDELUS AND Kipin Energy Aspar Team Moto2 Speed Up 280.7 1’55.885 3.198 / 0.753

29 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 286.6 1’56.080 3.393 / 0.195

30 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 280.7 1’56.118 3.431 / 0.038

13.00 20 minuti al via della gara!

12.58 Dopo la gara di Le Mans ormai è corsa a 4 nella classe mediana. Luca Marini precede di 15 lunghezze su Enea Bastianini 20 su Marco Bezzecchi, ma occhio a Sam Lowes che, a -22, è davvero in grande risalita

12.55 Iniziamo l’avvicinamento al Gran Premio con la CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO2

1 Albert ARENAS KTM SPA 135

2 Ai OGURA Honda JPN 129

3 Celestino VIETTI KTM ITA 119

4 Tony ARBOLINO Honda ITA 115

5 John MCPHEE Honda GBR 98

6 Jaume MASIA Honda SPA 83

7 Gabriel RODRIGO Honda ARG 77

8 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 75

9 Raul FERNANDEZ KTM SPA 73

10 Dennis FOGGIA Honda ITA 63

11 Darryn BINDER KTM RSA 62

12 Romano FENATI Husqvarna ITA 57

13 Andrea MIGNO KTM ITA 47

14 Jeremy ALCOBA Honda SPA 46

15 Sergio GARCIA Honda SPA 37

16 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 33

12.52 Tutto è pronto al MotorLand per l’undicesimo appuntamento della stagione nella classe mediana, si annuncia una gara quanto mai tirata con 25 pesantissimi punti in palio che potrebbero indirizzare la situazione. Dopo questa prova mancheranno solamente 4 GP, con quello di Teruel la prossima settimana sempre qui ad Aragon.

12.50 Buongiorno e benvenuti ad Aragon! Tra mezzora esatta scatterà il Gran Premio della Moto2

10.56 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento alle 13.20 per il GP d’Aragon 2020 per la Moto2. Un saluto a tutti!

10.53 La classifica finale del warm-up. Sam Lowes nettamente superiore alla concorrenza, capitanata da Jorge Navarro.

1 22 S. LOWES 1:52.687 2 9 J. NAVARRO +0.047 3 96 J. DIXON +0.159 4 72 M. BEZZECCHI +0.326 5 40 H. GARZO +0.393 6 10 L. MARINI +0.601 7 24 S. CORSI +0.605 8 88 J. MARTIN +0.611 9 21 F. DI GIANNANTONIO +0.636 10 62 S. MANZI +0.754

10.53 Scivolata per Dalla Porta in curva 14, non ci sono conseguenze.

10.51 Sam Lowes si conferma al comando al termine del warm-up! 1.52.687 per il britannico.

10.50 Bandiera a scacchi!

10.49 Scivolata per Fabio Di Giannantonio in curva 2, non ci sono conseguenze per lui.

10.48 Ultimi giri per tutti.

10.46 INCREDIBILE LOWES! 1.52.811 per il britannico che appare irraggiungibile.

10.45 Bezzecchi stabilisce il nuovo record della sessione, ma viene subito battuto da Sam Lowes! 1.52.944 è il best lap per l’alfiere di casa Marc VDS, primo con 69 millesimi di margine sul portacolori di Sky.

10.43 La classifica dei tempi aggiornata:

1 22 S. LOWES 1:53.202 2 96 J. DIXON +0.118 3 9 J. NAVARRO +0.167 4 72 M. BEZZECCHI +0.186 5 21 F. DI GIANNANTONIO +0.280 6 40 H. GARZO +0.551 7 10 L. MARINI +0.562 8 33 E. BASTIANINI +0.680 9 16 J. ROBERTS +0.694 10 12 T. LUTHI +0.785

10.41 Marco Bezzecchi sale al secondo posto della graduatoria davanti a Luca Marini, leader del Mondiale dopo le dieci prove svolte.

10.40 Sam Lowes torna a dettare il passo! Il britannico firma il tempo di 1.53.461. Ricordiamo che ieri, oltre alla pole, l’inglese ha stabilito il nuovo record della pista!

10.38 Attenzione ai limiti del tracciato. Ogni abuso è punito con la cancellazione del giro.

10.37 Navarro e Gardner migliorano il tempo di Lowes! 1.53.903 è il nuovo best lap di questa sessione. Terzo posto al momento per l’autore della pole del GP d’Aragon.

10.36 Sam Lowes è il favorito per la competizione odierna. il britannico di Marc VDS ha dominato la scena nella qualifica di ieri.

10.35 La classifica dei tempi dopo il primo passaggio:

1 22 S. LOWES 1:54.896 2 9 J. NAVARRO +0.635 3 88 J. MARTIN +0.693 4 87 R. GARDNER +1.424 5 37 A. FERNANDEZ +1.600 6 72 M. BEZZECCHI +1.645 7 7 L. BALDASSARRI +1.661 8 19 L. DALLA PORTA +1.698 9 27 A. IZDIHAR +1.815 10 16 J. ROBERTS +1.919

10.32 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici, tutti in pista!

10.30 Bandiera verde! Inizia la sessione!

10.28 I piloti si preparano per scendere in pista.

10.27 Nel frattempo si è concluso il turno della Moto3 con il miglior tempo di Raul Fernandez, che ha registrato un crono più lento di 1″5 rispetto alla sua pole position di ieri.

10.24 Nonostante lo slittamento in avanti di un’ora di tutto il programma odierno, le temperature di questo warm-up della Moto2 sono ancora abbastanza basse e quindi le prestazioni non saranno così indicative in ottica gara, che si svolgerà in un clima decisamente più mite.

10.20 Ricordiamo i risultati delle qualifiche di ieri, che hanno stabilito la composizione della griglia di partenza odierna:

1 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’51.651 6 7 284.4

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’51.799 4 8 0.148 0.148 287.4

3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up SPEED UP Q2 1’51.870 3 8 0.219 0.071 281.4

4 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’51.999 3 8 0.348 0.129 286.6

5 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX Q2 1’52.166 3 6 0.515 0.167 287.4

6 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up SPEED UP Q2 1’52.167 4 7 0.516 0.001 287.4

7 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’52.188 4 8 0.537 0.021 285.1

8 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’52.235 3 6 0.584 0.047 285.9

9 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’52.348 3 7 0.697 0.113 285.1

10 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX Q2 1’52.401 5 8 0.750 0.053 287.4

11 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX Q2 1’52.554 4 6 0.903 0.153 285.1

12 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’52.596 4 8 0.945 0.042 285.9

13 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’52.702 3 6 1.051 0.106 282.9

14 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’52.729 3 8 1.078 0.027 286.6

15 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX Q2 1’52.751 5 8 1.100 0.022 286.6

16 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’52.751 4 8 1.100 284.4

17 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS Q2 1’53.097 3 6 1.446 0.346 281.4

18 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q2 1’53.221 3 8 1.570 0.124 280.7

19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Kipin Energy Aspar Team Moto2 SPEED UP Q1 1’52.849 3 8 (*) 0.219 283.6

20 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q1 1’52.989 3 8 (*) 0.359 0.140 283.6

21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX Q1 1’53.083 2 8 (*) 0.453 0.094 288.1

22 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q1 1’53.118 4 8 (*) 0.488 0.035 285.1

23 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’53.125 5 8 (*) 0.495 0.007 285.9

24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’53.281 4 8 (*) 0.651 0.156 291.2

25 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’53.370 3 8 (*) 0.740 0.089 290.5

26 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q1 1’53.541 6 8 (*) 0.911 0.171 287.4

27 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’54.090 4 7 (*) 1.460 0.549 288.1

28 18 Xavi CARDELUS AND Kipin Energy Aspar Team Moto2 SPEED UP Q1 1’54.542 3 8 (*) 1.912 0.452 284.4

29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS Q1 1’55.293 7 8 (*) 2.663 0.751 281.4

30 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX Q1 1’55.388 7 8 (*) 2.758 0.095 283.6

10.15 Ultimi 20 minuti di prova in vista della gara, che scatterà alle ore 13.20. Sam Lowes è il grande favorito, ma gli italiani di punta possono metterlo in difficoltà.

10.10 Buongiorno e benvenuti alla diretta del warm-up mattutino del Gran Premio d’Aragon 2020, undicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2.

Cronaca qualifiche – Classifica Mondiale Moto2 – Programma odierno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Aragon 2020, undicesimo round stagionale del Mondiale Moto2. Si gareggia al MotorLand di Alcañiz per il quintultimo appuntamento del campionato (prossimo weekend si replica sullo stesso tracciato) con quattro piloti ancora pienamente in lizza per il titolo iridato racchiusi in appena 22 punti. Luca Marini guida la generale con 150 punti davanti ai connazionali Enea Bastianini (135) e Marco Bezzecchi (130), ma attenzione al temibile inglese Sam Lowes in quarta piazza a quota 128.

Quest’ultimo sta attraversando un periodo di forma stellare ed è forse la vera grande minaccia di Marini per il Mondiale, specialmente dopo il recente trionfo di Le Mans (ha interrotto un digiuno di successi lungo quattro anni) e la strepitosa pole position ottenuta ieri con record della pista annesso. Gli italiani di punta daranno però battaglia dal primo all’ultimo giro per contrastare il favorito della vigilia, con Marco Bezzecchi 2° e Fabio Di Giannantonio 3° estremamente competitivi e chiamati ad una prestazione di alto profilo anche in gara. Urge una rimonta importante invece da parte dei primi due in classifica generale: Luca Marini scatta 7° dalla terza fila, Enea Bastianini è addirittura 12° in chiusura della quarta fila dello schieramento.

Il programma odierno si apre alle ore 10.30 con il warm-up mattutino, mentre il via della gara è previsto alle ore 13.20 con un’ora di ritardo rispetto al solito causa temperature troppo fredde. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento della sfida iridata in Moto2 tra tre azzurri ed il britannico Sam Lowes: buon divertimento!

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo