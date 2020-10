LIVE Moto2, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Sam Lowes padrone della FP1. Alle 15.10 la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.10 Appuntamento alle 15.10 per la FP2 della Moto2. Grazie a tutti per averci seguito. Un saluto a tutti!

12.09 Sam Lowes svetta nella FP1, ma l’Italia non è lontana. Fabio Di Giannantonio si classifica terzo, mentre Luca Marini registra il quarto tempo finale.

12.08 La classifica dei tempi al termine della FP1:

1 22 S. LOWES 1:53.391 2 23 M. SCHROTTER +0.052 3 21 F. DI GIANNANTONIO +0.058 4 10 L. MARINI +0.189 5 9 J. NAVARRO +0.343 6 96 J. DIXON +0.362 7 16 J. ROBERTS +0.401 8 40 H. GARZO +0.574 9 72 M. BEZZECCHI +0.604 10 88 J. MARTIN +0.716

12.06 Nessuno riesce a migliorare il crono di Sam Lowes! Ottimo giro di Luca Marini che nell’ultimo passaggio sale al quarto posto. Schrotter resta secondo davanti a Di Giannantonio.

12.05 Bandiera a scacchi! Ultimo passaggio per tutti!

12.04 Ultimo minuto di attività.

12.02 La classifica aggiornata dei tempi:

1 22 S. LOWES 1:53.391 2 23 M. SCHROTTER +0.052 3 21 F. DI GIANNANTONIO +0.058 4 96 J. DIXON +0.362 5 9 J. NAVARRO +0.367 6 16 J. ROBERTS +0.401 7 88 J. MARTIN +0.716 8 10 L. MARINI +0.769 9 33 E. BASTIANINI +0.782 10 12 T. LUTHI +0.865

12.01 Altri parziali record per DI Giannantonio! Che ritmo per l’italiano che al momento è al terzo posto della graduatoria.

11.59 Fabio Di Giannantonio sale al secondo posto a 52 millesimi dal crono di Lowes!

11.58 Schrotter conqusita il secondo posto davanti a Navarro ed a Roberts. Lowes mantiene la leadership della FP1.

11.55 Nessuno sembra in grado al momento di impensierire Lowes. Nel frattempo Marco Bezzecchi (Sky) sale al secondo posto della classifica!

11.53 Caduta per Lorenzo Dalla Porta in curva 2. Non ci sono conseguenze per lui.

11.52 I protagonisti scendono in pista per l’ultimo stint della FP1.

11.51 Marini si migliora e sale al nono posto della classifica.

11.48 La classifica dei tempi a meno di 20 minuti dalla conclusione:

1 22 S. LOWES 1:53.391 2 21 F. DI GIANNANTONIO +0.898 3 37 A. FERNANDEZ +0.968 4 88 J. MARTIN +1.035 5 9 J. NAVARRO +1.174 6 33 E. BASTIANINI +1.245 7 64 B. BENDSNEYDER +1.373 8 72 M. BEZZECCHI +1.386 9 55 H. SYAHRIN +1.601 10 45 T. NAGASHIMA +1.656

11.47 Sono pochi i piloti sul tracciato in questo momento.

11.45 Tutti piloti si fermano ai box, pronti per un nuovo stint.

11.43 Di Giannantonio è al momento al secondo posto ed è il migliore degli italiani. Bastianini è sesto, mentre Bezzecchi è ottavo.

11.40 Nuovo best lap per Lowes, unico pilota ad abbattere il muro del minuto e 54.

11.38 Lowes non ci sta e si rimette al comando. La classifica aggiornata:

1 22 S. LOWES 1:53.989 2 21 F. DI GIANNANTONIO +0.300 3 37 A. FERNANDEZ +0.590 4 55 H. SYAHRIN +1.003 5 33 E. BASTIANINI +1.045 6 88 J. MARTIN +1.153 7 40 H. GARZO +1.219 8 23 M. SCHROTTER +1.254 9 9 J. NAVARRO +1.370 10 87 R. GARDNER +1.378

11.36 Fabio Di Giannantonio! L’italiano prende il comando su Lowes, Nagashima e Bastianini.

11.35 Martin si migliora, ma Lowes fa meglio di lui! 1.54.854 per il britannico.

11.33 Sam Lowes (Marc VDS) sale al comando della graduatoria davanti a Bezzecchi. 1.55.422 è il nuovo riferimento da batttere.

11.31 Marco Bezzecchi svetta nella classifica dei tempi con il crono di 1.56.069. Jorge Martin è al momento secondo.

11.28 I primi riferimenti della FP1:

1 9 J. NAVARRO 1:57.703 2 64 B. BENDSNEYDER +0.132 3 33 E. BASTIANINI +1.023 4 12 T. LUTHI +1.057 5 21 F. DI GIANNANTONIO +1.177 6 37 A. FERNANDEZ +1.364 7 42 M. RAMIREZ +1.380 8 72 M. BEZZECCHI +1.526 9 96 J. DIXON +1.644 10 7 L. BALDASSARRI +1.659

11.26 Tutti in pista da subito, attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

11.25 Bandiera verde! Inizia la FP1!

11.23 Attenzione come sempre ai limiti della pista, ogni abuso è punito con la cancellazione del tempo.

11.20 Classifica del Mondiale Moto2 alla vigilia del GP d’Aragon:

1 Luca MARINI Kalex ITA 150

2 Enea BASTIANINI Kalex ITA 135

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 130

4 Sam LOWES Kalex GBR 128

5 Jorge MARTIN Kalex SPA 79

6 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 72

7 Thomas LUTHI Kalex SWI 68

8 Joe ROBERTS Kalex USA 66

9 Remy GARDNER Kalex AUS 61

10 Aron CANET Speed Up SPA 61

11 Marcel SCHROTTER Kalex GER 60

12 Xavi VIERGE Kalex SPA 59

13 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 49

14 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 47

15 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 45

16 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 41

17 Hector GARZO Kalex SPA 25

18 Jake DIXON Kalex GBR 22

19 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 18

20 Stefano MANZI MV Agusta ITA 18

21 Nicolò BULEGA Kalex ITA 17

22 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 15

23 Somkiat CHANTRA Kalex THA 10

24 Simone CORSI MV Agusta ITA 8

25 Bo BENDSNEYDER NTS NED 5

26 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 5

27 Dominique AEGERTER NTS SWI 4

28 Edgar PONS Kalex SPA 2

29 Mattia PASINI Kalex ITA

30 Andi Farid IZDIHAR Kalex INA

31 Kasma DANIEL Kalex MAL

32 Piotr BIESIEKIRSKI NTS POL

33 Jesko RAFFIN NTS SWI

34 Alejandro MEDINA Speed Up SPA

11.17 I piloti si preparano a scendere in pista per il primo impegno del week-end.

11.14 I partecipanti all’undicesimo atto del campionato:

rp 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS

7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex

9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Speed Up

10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex

16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex

R(44) 18 Xavi CARDELUS AND Kipin Energy Aspar Team Moto2 Speed Up

r 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex

21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA MB Conveyors Speed Up Speed Up

22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex

23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex

24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

r 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex

r 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex

r 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex

r rp 44 Aron CANET SPA Kipin Energy Aspar Team Moto2 Speed Up

45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex

55 Hafizh SYAHRIN MAL Kipin Energy Aspar Team Moto2 Speed Up

57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS

72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

R(2) 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS

87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex

88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex

96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex

97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex

r 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex

11.10 Il Mondiale riparte dopo la competizione di Le Mans. Luca Marini è il leader della classifica generale ed è pronto a difendersi in quel di Aragon.

11.07 Tutto è pronto per vivere la prima sessione per la Moto2. La sessione inizia con circa 60 minuti di ritardo dopo il problemi della MotoGP. Ricordiamo infatti che, in seguito alla temperatura bassa del tracciato, gli organizzatori hanno deciso di ritardare l’inizio della sessione per la classe regina.

11.05 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP1 del GP d’Aragon per i protagonisti della Moto2

Presentazione del weekend – Classifica Mondiale Moto2 – Programma odierno

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Aragon 2020, undicesima tappa stagionale del Mondiale Moto2. Il circus delle due ruote sbarca dunque ad Alcañiz per il primo dei due appuntamenti consecutivi previsti al MotorLand dopo il singolo round andato in scena lo scorso weekend a Le Mans. Nella classe mediana del Motomondiale (come del resto anche nelle altre due categorie) è ancora tutto apertissimo nella lotta al vertice per il titolo iridato, con quattro piloti racchiusi in 22 punti a cinque gare dal termine del campionato.

Luca Marini, reduce da un fine settimana da dimenticare in Francia, è ancora leader della classifica generale con 15 punti di vantaggio su Enea Bastianini, 20 su Marco Bezzecchi e 22 sul britannico Sam Lowes. Quest’ultimo sembra essere forse la minaccia più temibile in ottica iridata per il fratello di Valentino Rossi, potendo contare su uno stato di forma ottimale e soprattutto su una ritrovata leggerezza psicologica dopo aver spezzato proprio a Le Mans un digiuno di oltre quattro anni senza vittorie (l’ultima risaliva al GP Aragon 2016 sempre in Moto2). Da monitorare tra i centauri tricolori la crescita di Fabio Di Giannantonio e Lorenzo Baldassarri, autori di alcuni exploit interessanti nelle ultime settimane dopo un avvio di annata da incubo.

Si parte alle ore 10.55 con il semaforo verde delle FP1, mentre la seconda sessione odierna comincerà nel pomeriggio alle ore 15.10. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta di entrambi i turni di prova con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento all’undicesimo Gran Premio dell’anno per la Moto2: buon divertimento!

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse