LIVE Kenin-Kvitova, Roland Garros 2020 in DIRETTA: semifinale in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale del match tra l’americana Sofia Kenin e la ceca Petra Kvitova, valido per le semifinali femminili del Roland Garros 2020. Sul Court Philippe Chatrier sfida tra due tenniste di alto livello che sognano la loro prima finale a Parigi.

La Kenin, vincitrice dell’ultimo Australian Open, arriva al penultimo atto disputando il terzo set in quattro delle cinque partite disputate a Parigi; ma l’americana di origine russa non è mai stata una giocatrice di spicco sulla terra rossa, tanto da dichiarare in un’intervista di aver ‘odiato’ la superficie fino allo scorso anno.

Di fronte a lei l’esperta Kvitova, che fino ad ora è stata un rullo compressore qui in Francia. La vincitrice di Wimbledon 2011 e 2014 non ha ancora lasciato un set nelle sfide contro Oceane Dodin, Jasmine Paolini, Leylah Fernandez, Shuai Zhang e Laura Siegemund, e ha dalla sua i due precedenti a favore di Miami 2018 e di Madrid 2019.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra l’americana Sofia Kenin e la ceca Petra Kvitova, valido per le semifinali femminili del Roland Garros 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia al termine della sfida tra Iga Swiatek e Nadia Podoroska. Buon divertimento!

