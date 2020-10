LIVE Italia-Olanda 1-1, Nations League 2020 in DIRETTA: pareggia van de Beek in modo rocambolesco!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

40′ ANCORA CILESSEN! Il portiere olandese si tuffa e ci mette i pugni per disinnescare una conclusione dalla distanza di D’Ambrosio.

Loading...

Loading...

38′ SPINAZZOLA! Inserimento del terzino della Roma che calcia a convergere, è attento Cilessen che respinge con il piede.

35′ Colpa di testa di de Jong a lato controllato da Donnarumma.

33′ Qualche errore di troppo di Jorginho in impostazione, il regista del Chelsea non riesce ad imporre il proprio gioco.

31′ Il canovaccio della partita è cambiato con gli azzurri che ora sono un po’ in difficoltà, colpiti dalla rete del pareggio.

28′ Rientra Chiesa che sembra poter continuare senza problemi.

27′ Problema fisico per Chiesa, costretto ad abbandonare momentaneamente il campo. Comincia a scaldarsi Kean.

26′ GOL DELL’OLANDA! Pareggio fortunoso degli ospiti: murata la conclusione di Depay, sulla ribattuta si avventa van de Beek che trafigge un incolpevole Donnarumma. 1-1.

24′ Ammonito Verratti per un duro intervento su van de Beek.

23′ CILESSEN! Il portiere degli Orange salva in tuffo sulla conclusione piazzata tentata da Immobile.

22′ Manovra prevedibile dell’Olanda che non impensierisce la difesa azzurra.

20′ Continua a dominare l’Italia! Immobile prende di infilata la difesa, poi però è impreciso il suo scarico a cercare Chiesa.

17′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’ITALIA!!! Splendido scambio tra Chiesa e Barella, poi l’interista trova con una magia Pellegrini, il centrocampista stoppa a seguire e spiazza il portiere. 1-0 per gli azzurri!

15′ Si rialzano l’italiano e l’olandese, fortunatamente è stata una botta senza conseguenze.

14′ Brutto scontro aereo tra Chiellini e Hateboer, a terra entrambi i giocatori.

11′ Corner battuto troppo profondo da Pellegrini.

10′ Sovrapposizione di D’Ambrosio che guadagna un calcio d’angolo.

8′ L’Italia non butta mai il pallone e ciò comporta qualche brivido di troppo.

6′ Retropassaggio molto rischioso di Immobile che lancia Depay, provvidenziale la chiusura in scivolata di Bonucci.

5′ Ottimo avvio degli azzurri che stanno giocando con tanta intensità.

2′ Subito pericolosa l’Italia! Inserimento con i tempi giusti di Pellegrini servito da Verratti, tiro del romanista debole e centrale.

1′ INIZIA LA PARTITA! Primo possesso per l’Olanda.

20:42 Inno di Mameli cantato a squarciagola da tutti i giocatori e dallo staff in panchina, avanti Italia!

20:40 I giocatori fanno il loro ingresso in campo, risuona per primo l’inno olandese.

20:35 L’atalantino de Roon sugli spalti dello stadio che conosce bene fa il tifo per la propria Nazionale

20:30 Stasera si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo

20:25 L’ingresso in campo della Nazionale olandese per il riscaldamento

20:20 Mancini cambia poco rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Polonia domenica: modificati tre quarti di difesa con l’inserimento di D’Ambrosio, Chiellini e Spinazzola per Florenzi, Acerbi ed Emerson e staffetta in avanti con bomber Immobile a prendere il posto di Belotti.

20:15 Mancano trenta minuti al calcio d’inizio della partita, cruciale per le sorti del Girone 1.

19:43 Questa la formazione ufficiale dell’Olanda

5️⃣3️⃣2️⃣ Dit is onze opstelling voor de wedstrijd tegen Italië 🔶#ITANED pic.twitter.com/FSC4TiZaBw — OnsOranje (@OnsOranje) October 14, 2020

19:42 Ecco gli 11 titolari scelti da Roberto Mancini

19:40 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, quarta giornata della Nations League 2020-2021 di calcio.

Programma, orario tv e probabili formazioni

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, quarta giornata della Nations League 2020-2021 di calcio. Al Gewiss Stadium di Bergamo gli azzurri si giocano un pezzo importante di qualificazione alla Final Four della competizione. La squadra allenata da Roberto Mancini ha già battuto l’Olanda per 1-0 nel match di andata, dominando in lungo e in largo la partita senza lasciare scampo ai rivali.

Al giro di boa l’Italia è al primo posto nel proprio girone con cinque punti, frutto del succitato successo ai danni degli Orange e ai due pareggi contro Bosnia e Polonia. Un peccato considerando che sarebbe stato possibile arrivare alla sfida di stasera molto più lanciati verso il primato nel raggruppamento: purtroppo ai nostri ragazzi è mancato il guizzo in fase offensiva, soprattutto in occasione della sfida di domenica in terra polacco terminata a reti bianche.

Rispetto al match di andata, sulla panchina dei neerlandesi non ci sarà Dwight Lodeweges, coach ad interim dopo l’addio di Ronald Koeman, ma Frank De Boer, visto nel nostro campionato quattro anni fa all’Inter con scarsi risultati. I suoi primi due match da selezionatore olandese non sono stati come sperava: ko in amichevole con il Messico e pareggio con la Bosnia.

Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 20:45, mentre la nostra cronaca in tempo reale comincerà qualche minuto prima con le formazioni ufficiali ed un ampio prepartita. OA Sport vi invita a seguire il match in compagnia della DIRETTA LIVE testuale minuto per minuto, in modo da non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIO