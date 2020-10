LIVE Inter-Milan 0-0, derby Serie A in DIRETTA: inizia il match a San Siro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

2′ Subito Inter pericolosa con una grande giocata di Hakimi che va via sulla destra e mette in mezzo, Donnarumma allontana con i pugni.

Loading...

Loading...

2′ Classico completo per entrambe le squadre, nerazzurro per l’Inter e rossonero per il Milan.

1′ Il primo pallone del match è per il Milan!

INIZIA LA PARTITA!

17.58 Squadre in campo, tra poco il fischio d’inizio.

17.55 ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia.

ASSISTENTI: Alessandro Costanzo di Orvieto e Daniele Bindoni di Venezia.

IV UOMO: Fabio Maresca di Napoli.

VAR: Massimiliano Irrati di Pistoia.

AVAR: Ciro Carbone di Napoli.

17.52 A disposizione per l’Inter: Padelli, Stankovic, Darmian, Eriksen, Moretti, Pinamonti, Ranocchia, Sanchez, Satriano, Squizzato, Vezzoni.

17.50 A disposizione per il Milan: Donnarumma A., Tatarusanu, Castillejo, Colombo, Conti, Dalot, Brahim Diaz, Hauge, Kalulu, Krunic, Maldini, Tonali.

17.47 Per la prima volta nella storia nello stesso week-end si giocheranno sia il derby maschile che quello femminile, quest’ultimo in programma domani alle 12.30 al centro Vismara.

17.44 I giocatori dell’Inter in campo per il riscaldamento:

17.41 L’altro grande ex derby sarà Zlatan Ibrahimovic, all’Inter dal 2006 al 2009 con tre scudetti consecutivi conquistati.

17.38 Stefano Pioli, tecnico del Milan, sarà un ex della partita avendo seduto sulla panchina dell’Inter nella stagione 2016-2017 subentrando all’esonerato Frank De Boer.

17.35 Antonio Conte potrebbe diventare il primo allenatore nella storia dell’Inter a trovare il successo in tutti i primi tre derby sulla panchina nerazzurra.

17.33 La prossima vittoria del Milan in Serie A sarà la numero 1400. Il Diavolo potrebbe dunque diventare la terza squadra a raggiungere questo traguardo dopo Juventus e Inter interrompendo il record negativo nel derby.

17.30 Mancano 30 minuti all’inizio del derby di Milano:

17.27 I nerazzurri come scritto in precedenza, sono reduci da quattro vittorie consecutive nei derby con il Milan, la striscia più lunga di vittorie consecutive dell’Inter contro i rossoneri è di 5, tra il 1979 e il 1983.

17.24 Nel secondo tempo l’Inter risalì dallo 0-2 con i goal di Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku.

17.22 L’ultimo precedente risale allo scorso 9 febbraio, vittoria per 4-2 in rimonta in favore degli uomini di Antonio Conte dopo il vantaggio rossonero firmato Rebic e Ibrahimovic in una delle ultime gare giocate con il pubblico prima dell’interruzione del campionato e del lockdown.

17.20 La leggera prevalenza di vittorie nerazzurre è riconducibile alla striscia positiva di 4 successi consecutivi dell’Inter negli ultimi scontri diretti con i cugini rossoneri in campionato.

17.18 Sono 225 i derby disputati in totale tra le due squadre milanesi fra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, il bilancio è di 82 vittorie dell’Inter, 74 del Milan e 67 pareggi.

17.15 I giocatori del Milan nel pre-partita:

17.12 Scelte piuttosto obbligate invece per Antonio Conte visti i tanti assenti per contagio e infortunio, classico 3-5-2 con Handanovic in porta, D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov in difesa, Hakimi a destra, Perisic a sinistra, Brozovic, Vidal e Barella a centrocampo e Lukaku e Lautaro Martinez a comporre il tandem offensivo, ancora panchina per Christian Eriksen.

17.10 Pioli opta per un 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali, Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez a comporre la linea difensiva, Kessiè e Bennacer a centrocampo, Saelemakers a destra, Rafael Leao a sinistra e Calhanoglu dietro a Zlatan Ibrahimovic, al rientro dopo la guarigione dal COVID-19 e schierato subito al centro dell’attacco rossonero.

17.08 Questo invece lo starting XI dell’Inter di Antonio Conte:

17.05 Questo l’11 di partenza scelto da Stefano Pioli:

17.02 Le formazioni ufficiali del match:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

17.00 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Milan, derby valido per la quarta giornata del campionato di Serie A TIM 2020-2021.

Il programma di Inter-Milan

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Milan, derby valido per la quarta giornata di andata del campionato di Serie A TIM 2020-2021. A San Siro si gioca il più particolare derby di Milano della storia per via delle porte chiuse e dei contagi da coronavirus che hanno colpito in particolare l’Inter di Conte, che dovrà rinunciare a sette giocatori.

Le due squadre meneghine si affrontano da imbattute in Serie A dopo la sosta per le nazionali. Il Milan di Stefano Pioli arriva al derby dopo tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, contro Bologna (2-0), Crotone (0-2) e Spezia (3-0), con all’interno i due turni preliminari di Europa League contro Bodoe/Glimt (3-2) e Rio Ave, dove i rossoneri hanno conquistato l’accesso alla fase a gironi dopo aver acciuffato il pareggio all’ultimo minuti dei tempi supplementari e una lunghissima lotteria dei rigori (12 per parte) chiusasi sul 9-8 in favore del “Diavolo”. Pioli recupera Zlatan Ibrahimovic dopo lo stop causa Covid-19, con lo svedese che guiderà l’attacco rossonero supportato da Calhanoglu, Saelemakers e Castillejo.

L’Inter di Antonio Conte si presenta invece alla stracittadina dopo essere stata falcidiata dal coronavirus; sono sei infatti i giocatori ai quali il tampone ha dato esito positivo, Bastoni, Young, Nainggolan, Gagliardini, Skriniar e Radu, indisponibili, ai quali si aggiunge anche Sanchez, out per un problema muscolare ancora da valutare. Molte scelte per il tecnico salentino saranno dunque obbligate. I nerazzurri sono reduci dal pareggio dell’Olimpico contro la Lazio (1-1) che ha interrotto la mini-striscia di due vittorie consecutive nelle prime giornate di Serie A contro Fiorentina (4-3) e Benevento (2-5).

OA Sport vi offre la diretta di Inter-Milan, derby valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano, calcio d’inizio previsto per le ore 18.00, buon divertimento con il live testuale integrale del match con ampio pre-partita a partire dalle ore 17.00.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic. All. Pioli.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse