LIVE Inter-Milan, derby Serie A in DIRETTA: la stracittadina più insolita tra porte chiuse e assenze per Covid

Il programma di Inter-Milan

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Milan, derby valido per la quarta giornata di andata del campionato di Serie A TIM 2020-2021. A San Siro si gioca il più particolare derby di Milano della storia per via delle porte chiuse e dei contagi da coronavirus che hanno colpito in particolare l’Inter di Conte, che dovrà rinunciare a sette giocatori.

Le due squadre meneghine si affrontano da imbattute in Serie A dopo la sosta per le nazionali. Il Milan di Stefano Pioli arriva al derby dopo tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, contro Bologna (2-0), Crotone (0-2) e Spezia (3-0), con all’interno i due turni preliminari di Europa League contro Bodoe/Glimt (3-2) e Rio Ave, dove i rossoneri hanno conquistato l’accesso alla fase a gironi dopo aver acciuffato il pareggio all’ultimo minuti dei tempi supplementari e una lunghissima lotteria dei rigori (12 per parte) chiusasi sul 9-8 in favore del “Diavolo”. Pioli recupera Zlatan Ibrahimovic dopo lo stop causa Covid-19, con lo svedese che guiderà l’attacco rossonero supportato da Calhanoglu, Saelemakers e Castillejo.

L’Inter di Antonio Conte si presenta invece alla stracittadina dopo essere stata falcidiata dal coronavirus; sono sei infatti i giocatori ai quali il tampone ha dato esito positivo, Bastoni, Young, Nainggolan, Gagliardini, Skriniar e Radu, indisponibili, ai quali si aggiunge anche Sanchez, out per un problema muscolare ancora da valutare. Molte scelte per il tecnico salentino saranno dunque obbligate. I nerazzurri sono reduci dal pareggio dell’Olimpico contro la Lazio (1-1) che ha interrotto la mini-striscia di due vittorie consecutive nelle prime giornate di Serie A contro Fiorentina (4-3) e Benevento (2-5).

OA Sport vi offre la diretta di Inter-Milan, derby valido per la quarta giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano, calcio d’inizio previsto per le ore 18.00, buon divertimento con il live testuale integrale del match con ampio pre-partita a partire dalle ore 17.00.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic. All. Pioli.

